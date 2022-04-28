Counterpoint：今年一季度中国智能手机销量同比下降 14%

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日消息:据市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示，今年一季度中国智能手机销量同比下降14%至7420万部，跌至2020年第一季度的水平。

图片来自Counterpoint

研究分析师Mengmeng Zhang 在评论中国智能手机市场表现时说:「在整个2022年第一季度，智能手机市场呈现出每周下降的趋势，只有在中国新年假期期间出现了一个小高峰。我们预计，由于消费者情绪疲软，缺乏新的创新来刺激消费者，智能手机的需求将继续不振。」

在评论主要厂商的表现时，高级研究分析师Ivan Lam说:「在本季度，vivo从苹果（2021年第四季度）手中夺回了市场领导地位，份额达到20%。新推出的中端S12系列专注于自拍，采用轻巧时尚的设计，获得了积极的市场反馈，尤其是在年轻客户中。本季度，vivo的经济型Y系列手机，如Y76s和Y31s，也表现强劲。」

尽管随着iPhone13系列的势头开始减弱，苹果的销售额比上一季度有所下降，但iPhone13仍然是本季度中国最畅销的智能手机。由于iPhone已经成为华为高端设备的最佳替代品，苹果从华为的销量下降中获益匪浅。华为的下跌促使中国领先的OEM厂商将更多的资源投入到高端市场，但是到目前为止，没有一家厂商能够在该领域占据相当大的份额。

荣耀有一个强劲的反弹，其市场份额从2021年第一季度的5%跃升至2022年第一季度的17%。得益于其荣耀60的普及，该品牌也是本季度唯一同时实现同比和环比正增长的主要OEM，分别为167%和15%。荣耀还在2022年第一季度在全球范围内推出了Magic4系列，标志着其全球雄心。

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