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抖音电商：跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售

2022-04-28 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:今日抖音电商宣布修订《【全球购】违规管理规则》和《【全球购】出售假冒/盗版商品的认定和处理细则》，意见征集期为 2022 年 04 月 28 日— 05 月 05 日。

其中《【全球购】违规管理规则》核心变化为新增管控手段”跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售“。

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《【全球购】出售假冒/盗版商品的认定和处理细则》核心变化为删除假冒商品认定范围，商家申诉成功与否都不影响平台初次对假冒商品的认定。

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