抖音电商：跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:今日抖音电商宣布修订《【全球购】违规管理规则》和《【全球购】出售假冒/盗版商品的认定和处理细则》，意见征集期为 2022 年 04 月 28 日— 05 月 05 日。
其中《【全球购】违规管理规则》核心变化为新增管控手段”跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售“。
《【全球购】出售假冒/盗版商品的认定和处理细则》核心变化为删除假冒商品认定范围，商家申诉成功与否都不影响平台初次对假冒商品的认定。
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包括但不限于“将A品牌商品描述成B品牌商品、将有品牌商品填报为'无品牌'属性”等...抖音电商解释称，店铺在创建商品时，填写的品牌属性与该商品的实际品牌不一致，不利于商品关键信息的真实透传，还容易出现商标侵权等法律风险...若商家出现“将有品牌商品故意填报为'无品牌'属性”的规避行为，会被判为品牌不一致，且平台会因恶意规避视情况加重处罚...平台预计自 2022 年 4 月 20 日起针对品牌不一致商品采取加强治理手段，包括商品发布的拦截、在线商品的清理等...
抖音电商发布通知称，修订《行业管理规范》，此规则已于 2022 年 3 月 31 日进行公开征集意见，现进行规则公示...规则预计于 2022 年 4 月 14 日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则...1、“荔枝”类目入驻方式由开放转为“定准”，仅允许平台定向邀约的商家入驻经营...
4 月 27 日，抖音发布公告对“冰丝棉”等材质不规范描述进行专项治理...针对公告发布后，依然通过变形词、谐音体等继续“发布不规范描述”商品的店铺或达人，一经发现，平台将依据平台规则及创作者与平台签订的服务协议，视违规情节采取警告、下架违规商品、停业整顿、扣除保证金、清退店铺、阻断直播、扣除信用分、暂停或永久关闭商品分享功能等处置措施......
4 月 23 日，抖音电商开启“抖音潮流东方季”活动， 在线上特设同名活动专区，携手中国工艺美术大师、文化名人、抖音电商达人，通过短视频和直播的方式，把优质国货和传统工艺品带到更多消费者面前...抖音电商近期发布的数据显示，平台国货食品饮料消费持续升温，销量同比上涨547%，在兴趣电商助力下，地方国货食品品牌频繁“出圈”，受到消费者喜爱...抖音电商关负责人介绍，未来将继续围绕国货、非遗好物、传统手工艺品，不断丰富兴趣电商玩法，让更多优质好物去到消费者身边，推动国货品牌发展、助力弘扬传统文化......
抖音电商发布通知称，为了规范创作者商品分享推广秩序，保障消费者合法权益，平台修订《抖音商品分享功能用户保证金管理规则》...本次修订的主要变化为，创作者推广平台限制推广商品的，平台将收取推广保证金...所谓的推广保证金，指创作者推广平台限制推广的商品时，依据推广商品类型的不同按照本规则及相关平台规则规定的标准应缴纳的保证金...平台还修订了《非约定创作者限制推广商品类目细则》规则，主要变化为，服饰内衣类商品限制推广，创作者未经平台允许或定向邀请，不得发布限制推广的商品...
抖音电商发布 2022 年抖音 520 宠爱季活动招商规则...使用抖音支付方面，商家报名成功后，抖音支付银行卡新用户购买指定商品可享受立减补贴：商品金额大于 7 元时补贴 7 元，商品金额小于等于 7 元时用户最低仅需支付0. 01 元；抖音支付银行卡老用户购买指定商品可享受单单立减最高 99 元......
据《 2021 抖音母婴行业年度盘点报告》显示， 2021 年1- 12 月，抖音见证了 1517 万次出生，2. 53 亿次成长，三胎话题视频播放量达到78. 2 亿次...4 月 12 日至 25 日，抖音电商母婴行业IP“抖in宝贝计划”开启了“宝贝安心溯源季”活动，活动从新生代父母的消费需求出发，通过推出溯源短片、联动平台达人生态、撬动央视财经跨平台合作，上线一系列溯源玩法，构建立体化的溯源传播场景，引导用户树立正确科学的“溯源”消费心智，达成品宣和销量协同爆发提供新可能......
过去两年时间，以抖音电商为代表的直播电商迅速改变了原来的渠道格局，越来越多的家清/衣清品牌意识到直播和短视频不仅仅是一种需要掌握的新营销手段，更是产品销售渠道的重要一极...事实上，近期抖音电商发起了正在针对家清行业品牌的“清洁大作战”项目，通过流量及互动玩法的多角度扶持，帮助该领域内众多品牌实现了商业效果的成功...去年七月，日化品牌威露士便借力抖音兴趣电商生态实现了高效转化...而抖音电商还开辟了直播、短视频、搜索、抖音商城等多个阵地帮助品牌经营存量、转化增量......
抖音电商发布公告称，新增《商品及类目数量限制规范》，规则公示期： 2022 年 4 月 28 日- 2022 年 5 月 5 日...1.若店铺内在架商品数达到了限制数量（包含全店维度及一级类目维度数量），平台将限制店铺上架商品，新发布的商品将会自动放入仓库中...（2）约定期限结束后，平台将会依次按照类目、全店维度校验商品数量，若超过限制数量，平台将按照商品销量、最新编辑时间、商品创建时间降序保留商品，其余超过限制的商品将进行下架......
抖音电商通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《行业管理规范》...“语言培训”类目下，除“语言师资培训”外，其他类目行业资质调整为至少 1 个老师的个人证书；...“英语”、“家长教育”、“音乐”、“舞蹈”、“美术”、“IT职业/编程/计算机考试”、“it资格认证”类目增加部分认可资质；...“书籍/杂志/报纸（非进口图书）”个体店暂停招商...其中部分类目和品牌定准要求如下：针对品牌定准的类目，平台暂不接受商家自主提报，行业运营会定期邀约符合要求的商家入驻...
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