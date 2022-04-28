抖音电商：跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售

过去两年时间，以抖音电商为代表的直播电商迅速改变了原来的渠道格局，越来越多的家清/衣清品牌意识到直播和短视频不仅仅是一种需要掌握的新营销手段，更是产品销售渠道的重要一极...事实上，近期抖音电商发起了正在针对家清行业品牌的“清洁大作战”项目，通过流量及互动玩法的多角度扶持，帮助该领域内众多品牌实现了商业效果的成功...去年七月，日化品牌威露士便借力抖音兴趣电商生态实现了高效转化...而抖音电商还开辟了直播、短视频、搜索、抖音商城等多个阵地帮助品牌经营存量、转化增量......