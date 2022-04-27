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集200多项专利于一身 蚂蚁链隐私计算一体机全项通过国家级机构测评

2022-04-27 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:近日，蚂蚁链摩斯隐私计算一体机全项通过了深圳国家金融科技测评中心的测评，标志着该产品整体达到较高的金融科技水准。

深圳国家金融科技测评中心是由中国人民银行批准成立的国家级专业金融科技测评机构，主要开展金融科技应用测评、风险监测、监管科技以及合规科技建设，助力行业高质量发展。

本次测评从功能性、信息安全和性能效率三部分展开，涉及可信执行环境、安全容器、密码功能、安全操作系统、CPU性能、Java性能等11个方面共计83个小项，摩斯隐私计算一体机均符合要求。

摩斯一体机是蚂蚁链摩斯团队自主研发的隐私计算软硬一体化产品，于2021年9月正式对外发布。

据介绍，摩斯一体机集成了200多项软硬件专利，内嵌了蚂蚁自研的业界首款多方安全计算算法加速卡，计算性能提升了数十倍;此外，还配备了自研的国密认证密码卡，提供最高加密级别的密钥管理，严防黑客攻击，以硬件方式保障密钥及通信安全。

由于一体化配置了保护数据隐私和安全的软硬件技术，摩斯一体机可以即插即用，实现政企客户高效、安全部署。

“数字化发展的前提是必须保护好数据安全和个人隐私，这是全球共识也是我们义不容辞的责任。”摩斯负责人李怀勇表示，摩斯将在隐私计算领域持续深耕，为数据要素市场化发展提供自主化、高标准、多样性的隐私计算技术产品，为数据有序安全流通打好基础，满足不同行业客户的要求。

蚂蚁链摩斯是国内领先的隐私计算产品，拥有世界第一的多方安全计算专利，曾先后获得iDASH2019、iDASH2021隐私计算比赛全球冠军，是行业内首家通过信通院多方安全计算产品测评的产品。目前，摩斯拥有企业版、通用版、一体机版等多种版本，已应用于金融、科研、政务等10多个行业的上百家机构。

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