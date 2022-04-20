2022年4月任亏券港服eshop购买地址 4月最新任亏券在哪买

switch任天堂玩家的福音又来了，在最近港服的eshop开启了最新4月的任亏券的购买，很多玩家还不清楚在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

2022年4月任亏券港服eshop购买地址

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Nintendo eShop于2022年4月19日（二）～2022年6月5日(日)期间限定发售「任天堂游戏兑换券」。

「任天堂游戏兑换券」是Nintendo Switch Online加入者限定商品。以优惠价格HKD649购买1套兑换券后，可于购买起1年的有效期限内兑换2款由Nintendo发行的指定下载版游戏软体。

兑换券1套2张，只要在购买起1年的有效期限内，便可随时兑换指定下载版游戏软体（※）。

2张兑换券可以分开使用，可兑换的指定软体亦包含日后发售的游戏软体。例如先使用1张兑换券，兑换1款可以立即开始游玩的游戏软体，另外1张则留待兑换日后发售的新作品，兑换时间随用户自由安排。

可兑换下载的游戏软体预定陆续增加。

欢迎使用「任天堂游戏兑换券」以优惠价格享受游戏的乐趣。

※可兑换所持之「任天堂游戏兑换券」有效期限内发售的指定软体。

※指定软体不包含价格为HKD324以下的游戏软体。

通知

若要购买任天堂游戏兑换券，必须加入Nintendo Switch Online（付费）。

若要用任天堂游戏兑换券兑换软体，需要能连接网路的环境并加入Nintendo Switch Online（付费）。

请细阅以下「任天堂游戏兑换券」相关的注意事项:

・只限Nintendo Switch Online加入者购买和兑换。

（使用「Nintendo Switch Online7日免费体验」的用户无法购买和兑换本商品。）

・「任天堂游戏兑换券」为期间限定发售，已购买的兑换券于发售期间后仍可使用。游戏软体兑换的有效期限为兑换券购买起1年内。

・可兑换的游戏软体亦包含日后发售的游戏软体。

※只限于预定发布日在兑换券的有效限期内的游戏软体。

・可兑换下载的游戏软体预定陆续增加。

・请注意可兑换的游戏软体有机会更改而不作另行通知。

・2张兑换券可以分开使用。

・每个Nintendo Account最多可同时持有8张兑换券。

・只限购买本商品的Nintendo Account方可兑换游戏软体。无法转让兑换券予其他Nintendo Account。

・若更改Nintendo Account之国家 / 地区设定，将有可能无法于所更改的国家使用兑换券。如欲使用兑换券，请于兑换券的有效限期内更改为原本的国家 / 地区设定。

・此兑换券可以预购的游戏软体，只限于预定发布日在兑换券的有效限期内的游戏软体。

※不过，如在游戏软体预定发布日的1～6日前，兑换券的有效限期尚未届满，仍可选择「使用票券」即时消耗兑换券来预购游戏软体。 （此情况下无法取消预购）

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