GSMA：推迟原定于6月29日至7月1日举行的MWC上海2022

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:GSMA发布关于MWC上海 2022 推迟举办的声明，声明中表示，将推迟原定于 2022 年 6 月 29 日至 7 月 1 日举行的MWC上海2022。「全球疫情不断变化，加之上海现阶段疫情及防控要求，行业相关机构与合作伙伴很难继续全力推进各项备展工作。」

图片来自 MWC

世界移动通信大会，简称MWC。 由GSM协会主办，邀请各地手机厂商、软件商、电信运营商及无线通信产业专家学者等参与，透过展示新产品、服务和讨论移动通信产业趋势与技术。

GSMA 表示，「对于所有参与者而言，这个决定令人失望，但是我们会继续努力与医疗卫生和政府相关机构密切合作，致力于安全、成功地举办下一次 MWC 上海。」

GSMA 关于 MWC 上海 2022 的声明

2022 年 4 月 20 日，上海：GSMA 非常遗憾地宣布将推迟原定于 2022 年 6 月 29 日至 7 月 1 日举行的 MWC 上海 2022。全球疫情不断变化，加之上海现阶段疫情及防控要求，行业相关机构与合作伙伴很难继续全力推进各项备展工作。 对于所有参与者而言，这个决定令人失望，但是我们会继续努力与医疗卫生和政府相关机构密切合作，致力于安全、成功地举办下一次 MWC 上海。 MWC 上海已经发展成为一个为期三天的盛会，广泛吸引众多行业的高管和企业到当地参加。GSMALtd 首席执行官洪曜庄 (John Hoffman) 表示：“行业汇聚一堂能够造福整个生态，激发创新与对话，从而真正释放连接的力量，促进人类、行业、社会蓬勃发展。” 洪曜庄 (John Hoffman) 补充表示，“随着我们不断地学习与适应这个世界所面临的新常态，我们也会摸索出不同的方式让人们能够齐聚一堂，共襄盛举，从而继续推动我们所热爱的这个行业的进步。我们一直相信让 MWC 系列活动回归线下需要高度负责的领导力以及对本地及全球情况敏锐的判断力。” 我们将会恪守尽早沟通的原则，充分尊重所有合作伙伴与参展商对于参予 MWC 的投入。GSMA 在此对于董事会、会员单位、客户和举办国家与城市一直以来提供的支持表示感谢。

（举报）