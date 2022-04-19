抖音严打这7类网络炫富信息 严禁MCN策划生产相关内容

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:今日，抖音安全中心发布了关于打击炫富、恶意炒作等不良信息治理公告第二期。公告称，平台近期对豪奢餐饮炫富、晒豪车炫富、天价豪宅炫富、奢侈品炫富、涉未成年人炫富、摆拍人民币炫富、体验式炫富 7 类网络炫富信息进行排查清理，并持续监控新变体、新形式衍生。
炫富类帐号和内容具有明显炫耀的意向和行为，通过标题、文案、视频引人注目，以期实现快速涨粉、赚取流量的目的。其中不乏包装、凹人设、虚构故事，冒用他人物品、照片打造“人设”，宣扬过高、超额消费，制造贫富差距、挑动阶层对立等违规行为出现。
平台对上述情况将实行分级、精准管控，持续清理炫富有害信息、分级分类管控重点帐号、从严把关关键环节。
另外，抖音还开展“清朗MCN机构信息内容乱象整治”，持续对MCN机构进行宣导、教育，加强MCN内容审核管理，严禁策划生产炫富拜金信息。
3 月 11 日- 4 月 17 日，已处理违规视频 4142 个，对 32 个存在炫富行为的帐号视程度予以处罚。
抖音强调，平台致力于建立健全炫富乱象整治长效机制，通过优化模型策略、升级产品功能，丰富细化审核标准；利用技术识别、人工巡查、举报等多渠道手段深入排查，不断丰富样本库，对拜金炫富信息及相关变体持续监控，一旦发现及时处置。
近期违规案例展示如下：
一、进奢侈品店就停不下来，一口气全部拿下
这类内容以炫耀奢侈品店扫货为主，刻意展示价格，宣扬夸张消费引人不适，相关视频已下线处理。
二、年纪轻轻拥有多辆豪车，真的很开心
这类内容以炫耀豪车为主，展示喜提豪车，豪车聚会等宣扬奢侈享受的内容，相关视频已下线处理。
三、10W一晚套房是什么体验？见识一下
这类内容往往伴有“体验”文案，强调价格，宣扬奢侈享受、铺张消费理念，相关视频已下线处理。
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