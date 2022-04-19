抖音严打这7类网络炫富信息 严禁MCN策划生产相关内容

有趣的是，创始人崔方舟曾是电子竞技职业选手，在 2007 年入选首届中国电子竞技国家队， 2015 年加入阿里游戏专注互联网生态内容， 2018 年在阿里内部创业打造游戏垂类MCN九游冲鸭， 6 个月实现机构总粉丝量过 6000 万，抖音游戏垂类MCN排名TOP3，从零孵化超过 25 名达人粉丝量过百万...追梦比熊的核心业务以明星线上IP孵化、游戏直播公会以及萌宠网红孵化为核心...”除此之外，中国宠物行业的高速发展，以及宠物赛道的达人目前没有绝对头部，这就是追梦比熊瞄准的市场机会......