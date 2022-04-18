京东上线古龙武侠概念香插文创产品

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天，京东上线武侠大师古龙首款数字藏品“古龙青山上”，用户可通过购买同款香插的方式免费获得，并可在京东灵稀平台查看。

据了解，该产品由古龙IP开发团队推出，并由京东云提供的区块链技术服务京东智臻链进行唯一标识，限量发行 3500 份。

据了解，此次京东云助力古龙推出首款数字藏品，是武侠文化与京东数字藏品创新营销模式结合的一次尝试，打造更立体的线上线下交互体验，并在零售、文旅等多场景逐步落地。

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