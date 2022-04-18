京东上线古龙武侠概念香插文创产品

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天，京东上线武侠大师古龙首款数字藏品“古龙青山上”，用户可通过购买同款香插的方式免费获得，并可在京东灵稀平台查看。
据了解，该产品由古龙IP开发团队推出，并由京东云提供的区块链技术服务京东智臻链进行唯一标识，限量发行 3500 份。
据了解，此次京东云助力古龙推出首款数字藏品，是武侠文化与京东数字藏品创新营销模式结合的一次尝试，打造更立体的线上线下交互体验，并在零售、文旅等多场景逐步落地。
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3 月25 日，由盛趣游戏旗下传世工作室研发的《庆余年》官方正版授权手游正式在全平台同步上线...《庆余年》电视剧曾在极短时间内拿下全网播放量第一，豆瓣评分8. 0 的高分，一定程度上证明了盛趣游戏在IP全链开发探索上的把控力...它是成熟已久的MMO品类与独特题材的一次全新组合，是在传统武侠MMO遍野的当下令人眼前一亮的新派武侠范本......
《艾尔登法环》中一共有4本古龙信徒的制作笔记，持有这些笔记就能够解锁一些可制作道具，还不清楚笔记在哪里的玩家请看《艾尔登法环》古龙信徒的制作笔记位置，希望能够帮助到各位。
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弹幕可以说是是B站独特的文化符号，为了有效激发用户与品牌互动，B站正式上线「特型弹幕」产品...通过「特型弹幕」产品，品牌可在视频指定时段，将弹幕升级为烟花、流沙等多元样式，激发用户参与内容互动...普通特型弹幕，该弹幕支持在视频制定时段，将关键词的弹幕进行央视升级，适用于品牌号以及优质UP主商单，几番用户参与内容互动...表现形式有：烟花弹幕、流沙弹幕、锦鲤弹幕、对抗弹幕、逆向弹幕、词云弹幕等等...
达达集团黑板报官微宣布，即日起，京东到家上线“保供生鲜套餐”，满足上海市民线上买菜需求...市民线上下单、社区成团后，生鲜套餐物资将于下单第二天由达达快送集中配送到小区指定收货地点...该生鲜套餐包含五份蔬菜、一份水果和一份肉类，另赠一份佐料配菜，套餐售价 120 元，包含配送费用...
为了讲好中视频突围故事，西瓜视频先是承诺将至少拿出 20 亿元补贴创作者，并通过与抖音在产品层面的深度联动，全力扶持优质中视频创作人...时间过去两年，西瓜视频加码的中视频怎么样了？博主@蜗牛小涛 近期在视频中分享自己在西瓜视频的创作过程，历经三年零 4 个月，发布了 712 个视频，累计收入为 44735 元...今年，在最新版本的知乎APP上，除了保持在推荐栏增加视频曝光量，知乎还在首页的推荐栏旁新增视频一栏，并开启沉浸模式，视频时长多为 10 分钟左右，重心依然是知乎擅长的知识类视频......
他们有人从去年秋招面试到今年春招，大厂竞争激烈难进，小公司反而“嫌弃”他学历太高，一直没有定下合适的去处...结果互联网大厂没有一家有回复，影视公司开校招的也很少，前后我一共只获得了两家公司的面试机会...我知道现在的就业形势，对薪资的要求不算高，觉得到手能有8000元就不错了，现在这家公司也满足了...我觉得，自己回国之后，就是和国内本科、硕士毕业的人，站在了同一起跑线上，留学生唯一拥有的优势，可能就只是语言优势......
淘特总裁汪海表示，淘特10元店、淘特100是消费者的购物入口，也是淘特和产业带工厂一起做好产品的孵化器...至于淘特100，汪海指出，这是借助于我们整个能力，对消费趋势整个洞察能力，制造能力，履约能力结合起来，让消费者认准淘特100源源不断捕捉到消费的整个趋势，把更好的生活以更实惠的价格带到自己家里面，这是我们这次把淘特100和淘特10元店重磅升级的原因...2020年12月15日，孵化了9个月的淘工厂直营店正式亮相，淘工厂直营店年度活跃购买用户突破1亿，近7000家产业带工厂是这家店共同的主人......
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