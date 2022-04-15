抖音电商公布520宠爱季活动招商规则 已开启报名

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:今日，抖音电商发布 2022 年抖音 520 宠爱季活动招商规则。本次活动以“抖音 520 宠爱季”为主题，通过优质直播/短视频内容，打造 520 特色内容消费场景，为商家打造 520 宠爱心智的节庆营销场。
规则对活动节奏、准入条件活动、玩法等作出了详细的说明。
具体来说，本次活动报名时间： 2022 年 4 月 15 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59；活动时间： 2022 年 5 月 13 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59。
准入条件方面，所有符合条件的小店商家（含全球购商家）、创作者均可参加。值得注意的是，需满足商家提报要求（不含全球购商家）、商品提报要求、创作者提报要求、全球购商家提报要求、服务要求等基础参与条件才可参与。
关于本次活动玩法，商家需要对短视频任务赛、抖音支付、DOU分期、运费险、商家会员功能、未发货极速退款等活动详细了解。
其中，短视频任务赛参与对象为符合参与条件的商家和创作者；活动报名时间为 2022 年 5 月 3 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59，活动时间为 2022 年 5 月 13 日00:00:00- 2022 年 5 月 21 日23:59:59。
在活动期间，成功报名任务赛并按要求完成对应任务的商家/创作者，有机会获取小店随心推优惠券等奖励。
使用抖音支付方面，商家报名成功后，抖音支付银行卡新用户购买指定商品可享受立减补贴：商品金额大于 7 元时补贴 7 元，商品金额小于等于 7 元时用户最低仅需支付0. 01 元；抖音支付银行卡老用户购买指定商品可享受单单立减最高 99 元。当抖音支付随机立减优惠大于购买商品金额，用户最低需支付0. 01 元，上述补贴均由抖音支付承担。
关于《抖音电商公布 520 宠爱季活动招商规则》详细内容可点击这里查看。
（举报）