抖音电商公布520宠爱季活动招商规则 已开启报名

作为兴趣电商，抖音电商自然不会忽视其平台内大量三农类优质内容和商家达人...抖音电商联合字节跳动公益共同推出助农项目“山货上头条”...3 月 21 日，抖音电商推出“风味龙岩”线上专区，“山货上头条”携手龙岩本地农货商家，以短视频和直播的方式让龙岩的农产品被更多消费者看见并认可...于是抖音电商，通过“山货上头条”项目对龙岩的中小农货商家进行专项针对性扶持，具体可分为两方面...抖音电商“助农”的对象是农货，也是千千万万的新农人...做足充分准备后，他在抖音电商上创建了自己的店铺...抖音电商，将乡村可持续发展进行到底......