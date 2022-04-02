王者荣耀4月2日英雄调整更新内容汇总 4.2全部英雄调整改动

文章目录 花木兰

兰陵王

蔡文姬

暃

小乔

王者荣耀在4月2日开启了英雄的调整更新，此次的更新内容主要是花木兰、兰陵王、蔡文姬和小乔，下面就来为大家详细的介绍一下改动。

英雄调整

花木兰

刺杀能力提升

作为刺杀战士的花木兰由于一技能的效率较低，目前对输出位的威胁性是比较有限的，而她重剑形态提供的高额免伤不太符合其刺杀战士的职业定位。因此我们回收了花木兰的免伤属性，并强化了一技能为花木兰提供的C位威胁效果。

被动:伤害减免:50%→45%

一技能:加快两段位移之间的衔接速度

一技能（空裂斩）第一段:技能范围:400→450

一技能（空裂斩）第二段:位移速度:800→1250

一技能（空裂斩）第二段:技能范围:400→450

兰陵王

进入隐身加速

兰陵王一技能随机攻击的特性会导致他的伤害不够稳定，我们调整了一技能的筛选逻辑，使其更容易对血量较低的目标造成伤害。另外我们为兰陵王的隐身添加了加速效果，使他能够更快的支援队友。

一技能:技能伤害:215（+45/Lv）(+0.85Ad)→220(+45/Lv)(+0.9Ad)

一技能:效果调整:分身随机选择目标→分身优先选择低血量英雄

四技能:效果新增:隐身后获得20%移速加成，持续5秒

蔡文姬

治疗提升

蔡文姬的治疗能力由于版本变迁有所降低，我们希望通过调高她的技能加成来弥补环境变化对蔡文姬的影响，使她能够更好的完成增益队友、治疗队友的使命。

一技能:生命回复:60（+6/Lv）(+0.2Ap) →60(+6/Lv)(+0.25Ap)

三技能:生命回复:100（+50/Lv）(+0.6Ap) →100(+50/Lv)(+0.7Ap)

暃

反制性优化

暃的突进距离较长，这使得对抗方缺乏充足的反应时间来应对暃的攻击，我们缩短了他的接近距离，给对抗方更多的反制空间。另外我们调整了暃的斩杀线，以平衡前后期暃的斩杀能力。

一技能（逐玉·翩旋）:突进距离:500→450

一技能二段（逐玉·翩旋）:突进距离:500→450

一技能二段（逐玉·翩旋）:调整伤害判定范围，使其与技能表现更加匹配

一技能:强化普攻:65（+1.0Ad）→65(+15/Lv)(+1.0Ad)

三技能二段:技能伤害:50（+50/Lv）(+0.25Ad) →70(+70/Lv)(+0.25Ad)

三技能二段:斩杀线判定:12%（+3%/Lv） →12%(+2%/Lv)

小乔

清线提升

当前版本由于战场环境的变化，小乔已经有些跟不上版本节奏了。我们降低了小乔一技能命中多目标时的衰减量，使得小乔能够更好的清线发育，并且有更多的机会进行游走支援。

一技能:衰减下限:40%→50%