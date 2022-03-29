苹果最新传感器专利曝光 3D Touch又回来了？

“INDEMIND：随着机器人的应用领域不断拓展，对机器人的环境感知能力的要求也在不断提升，而要解决环境感知问题，传感器技术则是最重要的应用支撑技术之一，它对于机器人的意义亦如人眼对于人，但与人眼不同的是，它的构成主要由传感器和算法组成，并伴随着机器人发展，已从单传感器向多传感器融合迭代......