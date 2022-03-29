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苹果最新传感器专利曝光 3D Touch又回来了？

2022-03-29 21:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:据Pantently Apple报道，苹果近期获批了一项关于下一代压力传感器系统的专利。专利显示，这个传感器的设计有点像是消失已久的3D Touch。

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配备这套传感系统的Apple Watch智能表带还可以实现血压监测、脉搏波速度等功能。

专利显示，这套传感器还将应用到MacBook触控板的两侧，具体用途目前还不太清楚，疑似是为了增加更加便捷的交互方式。

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