苹果最新传感器专利曝光 3D Touch又回来了？

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:据Pantently Apple报道，苹果近期获批了一项关于下一代压力传感器系统的专利。专利显示，这个传感器的设计有点像是消失已久的3D Touch。
配备这套传感系统的Apple Watch智能表带还可以实现血压监测、脉搏波速度等功能。
专利显示，这套传感器还将应用到MacBook触控板的两侧，具体用途目前还不太清楚，疑似是为了增加更加便捷的交互方式。
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3月29日，据Pantently Apple报道，苹果近期获批了一项关于下一代压力传感器系统的专利...这款设备塞了不少东西，配备这套传感系统的Apple Watch智能表带还可以实现血压监测、脉搏波速度等功能...专利显示，这套传感器还将应用到MacBook触控板的两侧，具体用途目前还不太清楚，疑似是为了增加更加便捷的交互方式...如今苹果的新专利可能给用户带来更好地压感体验，毕竟之前的3D Touch传感器的厚度和面积都不小，消失已久的3D Touch重出江湖的话，对广大用户尤其是游戏爱好者来说是个好消息......
美国专利商标局公布了苹果公司的一些新专利，暗示苹果该公司的3D Touch技术将回归，并且有进一步升级...3D touch允许 iPhone 用户通过对手机显示屏施加不同程度的压力来访问不同的菜单...根据该专利，苹果的新型压敏表面将利用微机电流体压力传感器...另一方面，Apple Watch专利图显示了嵌入手表物理按钮和表带中的新传感器...
苹果一直在研究如何把Apple Pencil用在MacBook Pro上，来取代Touch Bar的功能...美国专利商标局公布了一项Apple授予的专利，涉及一种用于MacBook的新输入设备系统，实际就是将Apple Pencil安装到MacBook键盘上...从专利可以看出，触摸屏被小的触摸面板取代，之前Touch Bar的位置，取而代之的是一个凹槽，用于存放Apple Pencil......
据爆料，索尼IMX800的传感器尺寸达到了1/1.1英寸，比三星GN2的1/1.12英寸更大，像素数量为5000万...SamMobile爆料，小米可能会首发这一Sensor，首发机型可能是小米12 Ultra...作为小米11 Ultra的继任者，小米12 Ultra有可能会首发搭载索尼IMX800影像传感器，有了超大底主摄，再配备超广角和潜望式长焦及算法调校，小米12 Ultra不排除再度霸榜DXOMARK的可能，成为2022年的安卓之光”......
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SamMobile爆料，小米12 Ultra后置三颗摄像头，可能是5000万超大底主摄、4800万潜望式长焦和4800万超广角，其中主摄可能是索尼传感器...如今小米12 Ultra可能会换用索尼影像传感器，最新发布的小米12 Pro便是采用了索尼新一代影像传感器IMX707（上一代小米11 Pro使用的是三星GN2），因此不排除小米12 Ultra使用索尼传感器的可能...现在有了徕卡助力，小米12 Ultra不排除再度霸榜DXOMARK的可能，这将是小米2022年的安卓之光”，预计在今年Q2发布......
“INDEMIND：随着机器人的应用领域不断拓展，对机器人的环境感知能力的要求也在不断提升，而要解决环境感知问题，传感器技术则是最重要的应用支撑技术之一，它对于机器人的意义亦如人眼对于人，但与人眼不同的是，它的构成主要由传感器和算法组成，并伴随着机器人发展，已从单传感器向多传感器融合迭代......
在今晚举办的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为发布了首款毫米波AI超感传感器...余承东介绍称，这款毫米波AI超感传感器感知范围、精度、功能等多方面远超红外传感器...该AI超感传感器还支持与华为智能家居互联，可以识别老人摔倒发送警报；实时识别人体活动轨迹，让空调风避人行；监测到静卧时，避免声光干扰等等...
作为 AMD 旗下首个采用全新 3D V-Cache 缓存技术的数据中心 CPU 产品线，该公司已证实霄龙（EPYC）Milan-X 处理器将于本月晚些时候到来。AMD 高级副总裁兼服务器部门总经理 Dan McNamara 在 Susquehanna Financial Group 年度技术会议上表示，EPYC Milan-X CPU 已在出样，预计可在流体力学计算、EDA 和各种类型的高级物理建模等计算工作负载中实现高达 50% 的性能提升。（via WCCFTech） Dan McNamara 对霄龙 Milan-X 家族感到十分激动，得益于三倍的缓存数量，其性能提升相当亮眼。而本周早些时候的传闻，也提到过 3 月 21 日这个时间点?
在副教授Ruonan Han的领导下，麻省理工学院太赫兹集成电子组的研究人员正试图“进入”这个空间...这项技术可能会使更高速的通信和视觉系统成为可能，这些系统可以透过雾气或灰尘的环境看到...当作为成像器使用时，1度宽的光束在传感器前面的场景中的每个点上以之字形模式移动，形成三维深度图像...“在这项研究之前，人们确实没有结合太赫兹技术和半导体芯片技术来做这种波束形成，”Han说...“由于这种反射阵列工作迅速，而且非常紧凑，它可以作为自动驾驶汽车的成像器，特别是因为太赫兹波可以看穿恶劣的天气，”Monroe说......
从周二发给员工的一份内部备忘录来看，英特尔将告诉更多的员工回到他们办公桌前，此前许多人一直在家工作或偶尔在办公室工作。在The Register看到..
活动页面显示，参与本活动抽奖需要使用以下任一手机设备机型：小米MIX 3、小米8、小米9、小米9 SE、小米9 Pro 5G、小米10、小米10 Pro、小米10 至..
最近微软终于在Windows 11中使切换默认浏览器变得更容易，使设定默认浏览器成为一个一键过程，并通过简单的方式为一些扩展程序设置默认浏览器打开..
苹果公司再次入选《时代》杂志2022年最具影响力的100家公司名单，该出版物将苹果公司命名为"泰坦"，并介绍该公司正以具有影响力的隐私功能发挥其力..
在明日（4月1日）0点，这款Redmi MAX 100英寸电视将正式开启预售，产品售价19999元，预售定金则是1000元...Redmi MAX 100英寸电视采用了一块98.8%..
在2月中国市场智能手机SoC厂商排名中，联发科、高通、苹果、海思、紫光展锐位列前五...具体来看，2月中国智能机SoC细分市场中，高通与紫光展锐环比..
日前CINNO Research发布报告，公布了2月中国智能机SoC排名...报告指出，2月中国智能机SoC细分市场中，高通与紫光展锐环比降幅小于整体市场平均，高..
Intel昨晚正式发布了Arc锐炫游戏显卡，这是i740独显发布24年后再次杀入高性能GPU市场，开始跟AMD及NVIDIA正面刚了，意义重大...Arc Control不仅仅..
凤凰网科技讯 3月31日消息，据深交所文件，比亚迪半导体股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易..
据苹果公司的报告显示， 2021 年苹果在 52 个国家开展了 1177 次供应商评估，这包括 211 次没有事先通知的突击检查...该公司称，2008 年起推行的供..
3月31日晚间，宝马全新车型i3”正式上市，售价34.99万元。该车作为宝马3系纯电版版本车型，将率先扛起宝马3系进军新能源阵营的大旗，前期仅会推出..
北京时间3月31日18时40分，天舟二号货运飞船受控再入大气层，绝大部分器件烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。天舟二号是中国空间站关键..
东芝是日本国宝级的科技企业了，创立100多年来在电力电子行业带来了大量创新，NAND闪存就是东芝35年前首先研发的，不过这家日本老字号企业近年来经..
1-2月份，主要产品中，手机产量2.1亿台，同比减少3.5%，其中智能手机产量1.5亿台，同比增加0.8%;微型计算机设备产量5856.4万台，同比下降3.9%;集成..
3月31日20点起，被称为安卓之光的小米11 Ultra手机直降1500元，售价3999元起。除了降价之外，小米11 Ultra下单还有多重优惠，尾款前500名送马克杯..
今天，Arc A350M的跑分第一次曝光了，这也是整个Arc A系列中最低端的型号，只有8个Xe核心、8个光追单元，核心频率1550MHz，显存搭配64-bit 4GB GD..
今日，荣耀Play系列产品经理韦骁龙公布了新款荣耀Play手机。韦骁龙微博表示，年轻人为什么不愿换手机了因为你的手机玩得不够大。看来要加点需求了..
这部分GPU具有相当强大的用途，包括原生1440p游戏，或在4K条件下进行游戏的性能提升--这一点英特尔以XeSS的形式拥有...DG2-512是在6纳米的台积电N..
微软宣布Build2022 开发者大会将于 5 月 24 日至 26 日在线上举行...自疫情爆发以来，微软的 Build 开发者大会已经连续两年在线上举办，今年依然无..
随着预热许久的Arc锐炫系列独立显卡正式推出，Intel也为显卡驱动推送了新的30.0.101.1325版本...在此次更新中，Intel加入了对Arc系列显卡支持，并..