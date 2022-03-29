豆瓣私密小组将于 2022 年 6 月 30 日停用

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:今日，豆瓣发布私密小组功能停止服务公告称，因业务调整，私密小组将于 2022 年 6 月 30 日停止服务。

据悉，豆瓣将在2022 年 3 月 28 日，下线私密小组创建入口，公开小组不再支持转私密。2022 年 3 月 29 日~ 2022 年 4 月 18 日，豆瓣将开通私密小组转公开通道，组长可以向groups@douban.com发送邮件，申请将私密小组转为公开小组。

此外，2022 年 4 月 18 日，私密小组将全部停用(组员仅可浏览小组历史讨论)，组长仍可提交私密转公开邮件申请。2022 年 6 月 30 日，私密小组功能正式停止服务(小组历史讨论将全部转为仅自己可见，组员仅可查看小组资料)，且不再接收私密转公开邮件申请。

以下为相关QandA：

Q:哪些属于不符合要求、不允许转公开的小组?

A:主题或讨论内容不符合豆瓣社区指导原则的小组。

Q:如果我的私密小组转公开失败了，还可以再申请吗?

A:可以，请根据邮件回复进行相应修改后再次提交申请。

Q:如果我的小组 2022 年 6 月 30 日后没有转公开，组内历史讨论还在吗?

A:历史讨论将转为仅自己可见，不会在组内展示。

Q:我是私密小组的成员，转公开后我不想让其他人知道我加入了这个组，应该怎么办?

A:你可以在设置-隐私设置-对他人隐藏我加入的小组中，隐藏掉该小组。