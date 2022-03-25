郭明錤：苹果将于2023年推出的15英寸Mac笔记本可能不叫MacBook Air

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日消息:据MacRumors报道，根据知名苹果分析师郭明錤今天在推特上分享的信息，苹果正在研发的传闻中的15英寸Mac笔记本可能不会被称为「MacBook Air」。

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最近的传言表明，苹果正在开发一款更大屏幕的MacBook Air，其尺寸可能在15英寸左右，将与13英寸MacBook Air一起销售。更新后的机器预计将在2023年的某个时候问世，但如果郭明錤的说法准确，它可能不属于MacBook Air系列。

郭明錤没有提供可能的命名替代方案，但苹果过去曾将「MacBook」的名字独立用于其一些Mac产品。上一个MacBook是12英寸的MacBook，已于2019年停产。

尽管苹果可能会采用另一个名字，但郭明錤表示，尽管屏幕更大，但该公司仍旨在使用与MacBook Air相同的30W电源适配器作为电源。郭台铭写道:「虽然更大的显示屏一般会消耗更多的电力，但设计目标是使用与MacBook Air相同的30W电源适配器。」

显示屏分析师Ross Young日前发布的消息表示，15英寸的Mac笔记本将在2023年问世，而郭明錤进一步缩小了时间框架，认为大规模生产将在2023年第四季度开始。