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万达汽车公司已覆盖11城

2022-03-22 16:29 · 稿源：站长之家

企查查APP显示， 3 月 22 日，杭州万达汽车科技服务有限公司成立，法定代表人为曹茂军，注册资本 500 万元。

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杭州万达汽车科技服务有限公司经营范围包含：汽车新车销售；机动车修理和维护；洗车服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售等。

另据股权穿透显示，该公司由万达汽车科技服务有限公司100%控股，后者已在 11 个城市建立子公司。

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