万达汽车公司已覆盖11城

前两天，华为在新品发布会上，正式宣布AITO问界M5四驱旗舰版于3月16日21:08正式开启预定，官方售价31.98万元。新车型的上市也再一次引发了一波投资者/网友的讨论和疑问。据品玩报道，小康股份在发布的投资者关系活动记录中表示，公司今年会推出纯电车型，并且问界 M5 已经上市交付，其主要在重庆赛力斯两江智慧工厂生产，这个工厂每小时能生产 30 台。另外，公司在研发一款全新大尺寸 SUV，预计在 2023 年发布。这一款新车型会在另一个全新的工厂赛力斯凤凰智慧工厂生产。在与华为合作方面，小康股份称，我们是一家现代化的民营企业，高效