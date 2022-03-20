俗语说春分到蛋儿俏指的是春分时我国民间流行什么 3月20日蚂蚁庄园最新答案

2022年3月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于春分的，问题是“俗语说春分到蛋儿俏指的是春分时，我国民间流行的什么?”这个问题其实算是很冷门的问题了，一些朋友还不清楚怎么回答，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新答案。

俗语说春分到蛋儿俏指的是春分时我国民间流行什么3月20日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:俗语说春分到，蛋儿俏，指的是春分时，我国民间流行?

A、立蛋游戏

B、选好看的鸡蛋比拼

正确答案:立蛋游戏

立蛋，或称竖蛋，是尝试竖立鸡蛋的中国习俗与游戏，有在某些时节比较容易立起的论点。

湖南省立春时有种民俗游戏，是人们将鸡蛋手扶在平面久立后，尝试松手后让蛋不倒;也有地方是在春分竖蛋，有俗谚为:“春分到，蛋儿俏。”;佛山、闽西、是在端午节的午时玩立蛋游戏，近来也在如新加坡等的东南亚国家流行。

立蛋在中国少数民族作为收惊使用。满族在收惊时于镜面上立鸡蛋，称为“律一律”，边立边说:“冲着谁了，快让孩子平平安安的，我给你烧纸。”瑶族有立一颗鸡蛋在一碗米上，对生病或夜间常哭闹的婴儿说请魂归来，蛋若倒下，又竖蛋叫魂，如此三次后，将蛋用火炭烧熟，让婴儿吃一点。壮族将鸡蛋立放有米的手掌心上，把门打开，念: “牛胎落、马胎落、猪胎落、人胎落、某某（被叫魂者名字）。”在手心中的蛋连倒三次后即停止，再将立鸡蛋的米装在碗内，放于被叫人的床下，一般是连续叫三晚就好。克木族改用鸭蛋为病患招魂，如果能立起即表找回魂魄，再把糯米与鸭蛋壳放在病患头发以拴住灵魂。

壮族有么公在替死者招魂、超度时会表演一种戏法，能将鸡蛋竖立在瓷碗边沿或筷子上。

蚂蚁庄园小课堂每日答案小程序（可提前查看明天答案，每天更新）