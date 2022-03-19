拔罐后留下的印子越大说明效果越好吗 3月19日蚂蚁庄园今日答案

2022年3月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于拔罐的，问题是“拔罐后留下的印子越大说明效果越好吗?”这个说法并不靠谱的，因为这个也是看个人体质去的，而且也跟拔罐时间长久有关，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

拔罐后留下的印子越大说明效果越好吗3月19日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:拔罐后留下的印子越大说明效果越好吗?

A、不一定哦

B、是的

正确答案:不一定哦

拔罐（Cupping therapy;）是一种替代疗法，透过以加热了的“罐子”产生负压，吸附在局部皮肤上，使其充血、瘀血或是起泡。因人为引起血液脱离体液循环，淤积于皮肤之下，拔罐有时被视为不破坏皮肤的放血疗法。这种治疗方法主要流行于亚洲地区，但是在东欧，中东和拉丁美洲亦可见。根据各地传统医书所记载，拔罐被用于以下各种症状的替代疗法:发烧、慢性下背痛、食欲不振、消化不良、高血压、痤疮、异位性皮肤炎、银屑病、贫血、中风后的复健、鼻塞、不孕及经痛等。

拔罐的印子主要取决于人体的水分和毒素量。当然，这取决于火罐的启动时间。体内水分过多，拔罐时间长的人一定会在身上留下很深的痕迹。

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