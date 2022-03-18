炉石传说22.6补丁更新内容汇总 22.6新版本更新补丁详情

炉石传说在最近开启了22.6的新版本补丁，很多玩家还不清楚22.6新版本更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
22.6补丁于今日上线，备战《炉石传说》的最新扩展包“探寻沉没之城”，还有预购选项、平衡性改动和其他精彩内容!
预购“探寻沉没之城”
《炉石传说》最新扩展包“探寻沉没之城”即将于4月13日上线!潜入《炉石传说》全新的一年，让身心沉浸在失落古城辛艾萨莉的视听盛宴中。探底海床，寻觅沉没的珍宝，躲避巨型生物，与复仇心切的纳迦狭路相逢。
“探寻沉没之城”以海洋的美丽奇景和诡秘奥妙为灵感，带来了135张全新卡牌。即日起，你可以选购两款预购合集，为接下来的探索之旅做好准备!
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登录游戏，免费领取剑圣奥卡尼
现在登录《炉石传说》，就能免费领取传说随从剑圣奥卡尼，抢先体验沉没之城的格调!这位身手不凡的斗士掌握了众多绝技，能够反制法术或是随从。赶快将他加入收藏，准备对付恐怖的纳迦一族吧。
酒馆战棋更新
系统更新
酒馆战棋护甲系统重磅归来!我们已经和各位伙伴建立了深厚的感情，也评估了伙伴和护甲系统之间的互动。现在，是时候让护甲回归战场了。在本次补丁上线时，护甲范围和强度定位可见如下列表:1级（0点护甲值）
- 挂机的阿凯
- 布鲁坎
- 凯瑞尔·罗姆
- 齐恩瓦拉
- 舞者达瑞尔
- 恐龙大师布莱恩
- 伊莉斯·逐星
- 菌菇术士弗洛格尔
- 堕落的乔治
- 古夫·符文图腾
- 穆克拉
- 巴罗夫领主
- 加拉克苏斯大王
- 玛里苟斯
- 米尔菲丝·法力风暴
- 奥妮克希亚
- 海盗帕奇斯
- 炎魔之王拉格纳罗斯
- 塔姆辛·罗姆
- 塔维什·雷矛
- 贸易大王加里维克斯
- 沃金
- 泽瑞拉
- 尤格-萨隆
- 伊瑟拉
2级（2-5点护甲值）
- 奥拉基尔
- 阿莱克丝塔萨
- 厨师曲奇
- 克苏恩
- 亡语者布莱克松
- 死亡之翼
- 凯尔萨斯·逐日者
- 玛维·影歌
- 米尔豪斯·法力风暴
- 吞噬者穆坦努斯
- 诺兹多姆
- 萨鲁法尔大王
- 斯卡布斯·刀油
- 芬利·莫格顿爵士
- 馆长
- 伟大的阿卡扎曼扎拉克
- 巫妖王
- 提克特斯
- 亚煞极
- 了不起的杰弗里斯
3级（3-6点护甲值）
- 至尊盗王拉法姆
- 钩牙船长
- 林地守护者欧穆
- 格雷布
- 洛卡拉
- 希拉斯·暗月
4级（4-7点护甲值）
- 尤朵拉船长
- 艾德温·范克里夫
- 库尔特鲁斯·陨烬
- 巫妖巴兹亚尔
- 阮大师
- 恩佐斯
- 帕奇维克
- 拉卡尼休
- 雷诺·杰克逊
5级（5-8点护甲值）
- 德雷克塔尔
- 迦拉克隆
- 狂风之翼
- 伊利丹·怒风
- 詹迪斯·巴罗夫
- 瓦托格尔女王
- 辛达苟萨
- 天空上尉库拉格
- 苔丝·格雷迈恩
- 鼠王
6级（6-9点护甲值）
- 费林大使
- 永恒者托奇
- 比格沃斯先生
- 疯狂金字塔
- 范达尔·雷矛
7级（7-10点护甲值）
- 阿兰娜·逐星
- 沙德沃克
- 斯尼德
- 瓦尔登·晨拥
和往常一样，系统上线之后，我们会继续密切关注游戏状况，可能会在未来的更新中作出调整。新英雄
费林大使
- 远行计划
- 被动。跳过你的第一个回合。发现等级2，4和6的随从各一个，当你达到对应等级时才可使用。
全新英雄将于3月30日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。新伙伴
水下大厨（费林大使的伙伴）
- [酒馆等级4]4点攻击力，3点生命值。战吼:随机将等级1，3和5的各一张随从牌置入你的手牌。
英雄更新
沙德沃克
- 奇诡尖啸
- 旧:[消耗2枚铸币]→新:[消耗1枚铸币]
新随从
沼泽前锋
- [酒馆等级1，鱼人]1点攻击力，4点生命值。在你召唤一个鱼人后，获得+1攻击力。
塔德
- [酒馆等级2，鱼人]2点攻击力，4点生命值。当你出售该随从时，随机将另一张鱼人牌置入你的手牌。
幼年克鲁什
- [酒馆等级5，野兽]7点攻击力，7点生命值。每当该随从攻击时，召唤一只9/9的魔暴龙，并使其率先攻击目标。
朋友的朋友
- [酒馆等级6]5点攻击力，6点生命值。战吼:发现一个伙伴。
随从池更新
- 鱼人猎潮者、老瞎眼和迈克斯纳从随从池中移除。
随从更新
克苏恩的侍僧
- 旧:[酒馆等级1]2点攻击力，2点生命值。→新:[酒馆等级2]2点攻击力，3点生命值。
唤生响尾蛇
- 旧:[酒馆等级5]7点攻击力，3点生命值。→新:[酒馆等级4]5点攻击力，3点生命值。
硬壳清道夫
- 旧:[酒馆等级5]→新:[酒馆等级4]
拆解者米斯拉克斯
- 旧:在你的回合结束时，你每控制一个随从类型的随从，便获得+1/+2。→新:在你的回合结束时，你每控制一个随从类型的随从，便获得+2/+2。
好奇的掠夺者
- 旧:7点攻击力，6点生命值。→新:9点攻击力，8点生命值。
佣兵战纪更新
综合更新
- 现在你可以为不同小队中的同一佣兵配置不同的装备和头像了;在悬赏过程中，不再能更改配置。
- 已经拥有宝藏的佣兵再次获得悬赏宝藏时，你现在可以选择升级当前宝藏，而不是只能选择保留或更换。
- 现在赤精已经可以通过正常的佣兵获取方式取得。
全新限时活动
时间不多了，我们上吧!火车王里诺艾将于3月23日开启专属特别活动，埋头直奔佣兵战纪。该活动包含10个特别任务，由火车王本人和黑龙军团领衔主演!活动的前五日，每天都会发布两个新任务，你可以在4月6日前完成全部10个任务。完成全部10个任务可以获得超过750枚佣兵硬币、传说佣兵牌火车王里诺艾、一个火车王里诺艾金色头像，以及一个火车王里诺艾钻石头像。这次活动需要一点胆量!在为本次活动搭配队伍的时候，推荐选择兽人、人类、龙和斗士。新佣兵
火车王里诺艾（传说斗士）
- 人类
- 完全升级后属性值:11/69
- 技能:
- 狂野挥舞5:（速度值7点）获得+8攻击力，持续2回合。随机攻击一个敌人。
- 吃炸鸡5:（速度值2点）获得+10生命值，且在下个回合攻击时具有免疫。
- 火车王5:（速度值0点，冷却1）攻击所有敌人，无视嘲讽。所有角色立即行动，顺序随机。
- 装备:
- 大宝剑4:狂野挥舞额外获得+8攻击力。
- 需要治疗4:被动:每当你的另一个角色恢复生命值时，为此佣兵恢复8点生命值。
- 需求怪4:被动:每当一个敌人死亡时，获得+6攻击力。
范达尔·雷矛（传说护卫）
- 矮人
- 完全升级后属性值:13/83
- 技能:
- 雷霆打击5（自然）:(速度值7点)攻击一个敌人。如果目标存活，则对目标和相邻敌人造成6点伤害，并使它们下一个技能的速度值减慢(1)点。
- 向前推进5:（速度值6点）具有嘲讽的友方角色获得+5攻击力，并攻击一个敌人。
- 天神下凡5:（速度值8点）获得+5攻击力(随缺失的生命值提高)。攻击一个敌人。
- 装备:
- 无坚不摧之力4:被动:+6攻击力。无法被冻结。
- 无法撼动之物4:被动:+7生命值。嘲讽。
- 雷矛化身4:天神下凡还会为友方矮人恢复15点生命值。
德雷克塔尔（传说施法者）
- 兽人
- 完全升级后属性值:10/73
- 技能:
- 血之狂暴5:（速度值5点）直到回合结束，使你的兽人获得+6攻击力。随机攻击一个敌人。如果你拥有邪能腐蚀，攻击力提高1点。
- 灵魂向导5:（速度值3点，冷却1）15攻击力，20生命值。战吼:如果你拥有萨满教义，获得圣盾和突袭。
- 邪能腐蚀5（邪能）:(速度值7点，冷却1)对所有敌人造成19点伤害。对你的其他角色造成5点伤害。(在一个友方兽人死亡后，此技能变形成为萨满教义5。)
- 萨满教义5（自然）:(速度值7点，冷却1)对所有敌人造成19点伤害。为你的角色恢复10点生命值。
- 装备:
- 冰川之刃4:被动:+6攻击力。在此佣兵攻击一个角色后，冻结目标。
- 德雷克塔尔的法术书4:被动:你的角色具有+5奥术抗性。
- 微光草药水4:战吼:使你的角色获得+10生命值。
死亡之翼（传说护卫）
- 龙
- 完全升级后属性值:12/90
- 技能:
- 恐怖利爪5（火焰）:(速度值7点)攻击一个敌人。如果目标在本回合中受到过伤害，则对其造成8点伤害。
- 源质护甲5:（速度值1点）在本回合中获得嘲讽。在本回合中被攻击后，召唤一个12/15并具有流血(3)的源质恐魔。
- 毁灭万物5（火焰）:(速度值8点，冷却1)对所有角色造成10点伤害。如果有角色死亡，重复此技能。
- 装备:
- 不死者之心4:恐怖利爪造成的伤害增加5点且会影响相邻的敌人。
- 不朽者之毅4:在一个友方源质恐魔被消灭后，为此佣兵恢复10点生命值。
- 恶魔之魂4:被动:+4邪能伤害。每当一个敌方龙类随从被召唤时，获得其控制权。
奥妮克希亚（史诗施法者）
- 龙
- 完全升级后属性值:10/70
- 技能:
- 傲慢的凡人5:（速度值4点）攻击一个敌人。如果目标具有嘲讽，则先获得+6攻击力，并在本回合中禁用其嘲讽。
- 深呼吸5:（速度值5点，冷却1）为此佣兵恢复15点生命值。下个回合，获得等量的火焰伤害，持续1回合。
- 清理巢穴5（火焰）:(速度值8点，冷却1)对所有敌人造成15点伤害。击杀:召唤一条12/12的奥妮克希亚雏龙。
- 装备:
- 锋刃之爪4:傲慢的凡人额外获得+8攻击力。
- 更深的呼吸4:深呼吸恢复的生命值增加5点，速度值减慢（1）点。
- 巢母之怒4（火焰）:被动:在另一条友方的龙死亡后，对所有敌人造成7点伤害。
奈法利安（稀有斗士）
- 龙
- 完全升级后属性值:15/75
- 技能:
- 龙人突袭5:（速度值6点）攻击一个敌人。召唤一个12/12的龙人并使其攻击目标。
- 多彩能量5（暗影）:(速度值3点，冷却1)选择一条友方的龙，使其从每条其他的龙处各偷取5点攻击力，并恢复等量的生命值。
- 暗影烈焰5（暗影）:(速度值7点，冷却1)你的每条龙都对其对面的角色造成15点伤害。
- 装备:
- 实验对象4:龙人具有+8攻击力和圣盾。
- 多彩龙军团4:对战开始时:使友方的龙获得+6攻击力。
- 备用肢体4:被动:在一条龙死亡后，为友方的龙恢复10点生命值。
魔像师卡扎库斯（稀有施法者）
- 巨魔
- 完全升级后属性值:10/75
- 技能:
- 暗影之爪5（暗影）:(速度值6点)随机对一个敌人造成6点伤害。在本局对战中每有一个你的魔像被消灭，重复一次。
- 构筑魔像5（暗影）:(速度值4点)选择一种魔像，并召唤它。
- 更坚固5:召唤一个20/20并具有嘲讽的超级魔像。
- 更优秀5:召唤2个8/8并具有圣盾的大型魔像。
- 更迅捷5:召唤3个6/6并具有突袭的小型魔像。
- 真正形态5（暗影）:(速度值8点)变成龙。消灭你的魔像并获得其属性值。(变形成为重塑5。)
- 重塑5（暗影）:(速度值6点)攻击一个敌人。击杀:将目标重塑为具有14点生命值的魔像。
- 装备:
- 魔皇草4:暗影之爪造成的伤害增加4点。
- 皇血草4:被动:你的魔像的速度值加快（4）点。
- 野葡萄藤4:战吼:使友方角色获得+4/+4.
除火车王里诺艾之外，从3月16日起，玩家可以通过正常获取佣兵的方式解锁其他新佣兵。火车王只能通过火车王里诺艾活动获得。活动结束后，玩家可在下一个大型补丁后通过正常获取佣兵的方式获取火车王。新悬赏
奥妮克希亚的巢穴区域新增了六个悬赏:
- 燃翼
- 龙骨魔像
- 军情七处走私贩
- 奥妮克希亚
- 亡灵奥妮克希亚
- 米达，纯粹虚空（火车王里诺艾活动后解锁）
除米达，纯粹虚空外，所有新悬赏将在补丁上线后解锁。米达，纯粹虚空悬赏将在火车王里诺艾活动后解锁。
佣兵之书:晨拥
奥特兰克之战尘埃落定。战友与敌人同归于尽。奎尔萨拉斯的法师瓦尔登·晨拥扛起了一个艰巨的责任:在佣兵之间维护脆弱的和平，让他们有机会阻止恶龙，拯救世界!不算很难吧?他们能带领团队击败奥妮克希亚和卡扎库杉，让陨落的纳鲁恢复原状，并拯救泽瑞拉的女儿吗?3月18日，佣兵之书的最终篇章，在晨拥的章节里探索故事的结局吧。在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包法师卡牌包，其中包含了标准模式的法师卡牌!
矮人特别皮肤传说任务线
补丁上线后，你还能完成一个传说任务链，为你在《炉石传说》中最喜爱的矮人们赢取皮肤外观。传说任务链一共包含五个部分，全部完成便可获得三款塔维什猎人皮肤、一款布莱恩酒馆战棋皮肤，以及一个传说佣兵范达尔·雷矛的金色头像!
获得佣兵的任意头像即可解锁该佣兵的使用。在特殊情况下，你可能会在获得佣兵的基础头像之前，先获得一个特殊头像。此时，你只能使用特殊头像进行游戏，但依然可以从佣兵包中获得基础头像。如果你获得任务奖励时已经拥有了这款范达尔头像，则会改为获得100枚传说佣兵范达尔的硬币。
问题修复及游戏改进
- 添加了在移动端直接从“小手牌”中使用卡牌的功能，不再需要点击放大手牌。
- 如果猎人受到对手洗入其牌库的“抽到时施放”卡牌的伤害（例如炸弹或痛苦），猎人任务线将不再获得进度。
- 现在即使无法命中任何敌方随从，也可以使用邪恶入骨。
- 修复了雏龙狂魔会被团本首领奥妮克希亚视作雏龙的错误。
- 修复了虔诚祭司泽瑞拉的战吼不会计算在死亡前被沉默的亡语随从的错误。
- 修复了带有抉择效果的随从在使用后变形为其他随从时，不会消耗傲狮猎手的法力值消耗降低效果的错误。
- 修复了你的手牌中有抉择卡牌时，开路者每回合都会产生历史记录的错误。
- 修复了异教低阶牧师会使当回合抽取的贪婪需求的法力值消耗提高的错误。
- 修复了塔姆辛的咒瓶无法提供铁锈特使拉斯维克斯的亡语效果的错误。
- 修复了通过解读手相发现了分级法术（例如罪罚），并且法术等级提升时，该法术无法获得解读手相的法力值消耗降低效果的错误。
- 修复了如果先后使用强化冰霜陷阱和冰霜陷阱，两个陷阱都会由同一个法术触发的错误。现在首先使用的陷阱会率先触发，随后使用的陷阱将由后续的法术触发。
- 修复了芬利爵士和沙漠爵士芬利的效果无法被艳丽的金刚鹦鹉复制的错误。
- 修复了法力水晶超过10个时，妙手空空有时会复原法力水晶，而非提供空法力水晶的错误。
- 修复了鲁莽试验未计入临时法术伤害效果的错误。
- 友好投注、古神恩典、归我了和灵魂互换这些英雄技能不再会因伙伴副厨师长和长者塔格瓦格触发多次。
- 修复了被铁杆匪徒窃取的随从有时会显示为金色，但实际效果为正常的普通版本的错误。
- 修复了阿兰娜·逐星的伙伴计量槽在变形当回合的显示错误。
- 在佣兵战纪活动后解锁的悬赏被选中时现在会显示“敬请期待”信息。
- 更新了赤精和玉珑的任务17，使其与相应技能保持一致。
- 修复了如果你挑战悬赏首领时存活的佣兵数量小于3个，要求你使用至少3个特定类型的佣兵完成悬赏的特别活动任务将无法计数的错误。
- 修复了巴琳达·斯通赫尔斯的冰霜灼烧未归入法术派系的错误。
- 修复了佣兵战纪的训练场搜索功能在平板设备上无响应的错误。
- 修复了尤朵拉的“准备火炮”技能表示召唤攻击力为5点的火炮，但实际攻击力为0点的错误。
- 修复了希奈丝特拉的破坏扫击由于自身为龙，不检测其他龙类便直接激活效果的错误。
- 修复了敌方有龙在场时，格鲁尔的龙爪之拳无法提供正确的增益效果的错误。
- 修复了艾德温的辅助打击技能无视嘲讽的错误。
- 修复了对决模式成就有时无法正确追踪的错误。
- 修复了当你的最大法力水晶数量超过10个时，对决模式宝藏守护者的洞察无法复原所有法力水晶的错误。
- 修复了对决模式的初始套牌中包含转校生时，它的效果不会随对战面板更新的错误。
- 修复了玩家选择签名版宝藏高级探墓员时会在古墓惊魂中卡死的错误。
- 现在岩浆地板和尖刺武装会先提供攻击力增益效果，随后造成伤害，和怒火中烧与严酷的监工等卡牌效果一致。
- 添加了潜行者和恶魔猎手缺失的迷你系列成就。
- 22.4补丁加入但当时无法完成的神秘成就终于可以完成了。
- 修复了“未来耀眼，戴好墨镜”成就无法正确追踪的错误。
- 修复了“虚假”的成就通知的错误。
- 修复了卡牌收藏中的“新!”标签会在重新登录客户端后再次出现的错误。
- 其他问题修正、文本优化与性能改进。