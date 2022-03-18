炉石传说22.6补丁更新内容汇总 22.6新版本更新补丁详情

炉石传说在最近开启了22.6的新版本补丁，很多玩家还不清楚22.6新版本更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

22.6补丁于今日上线，备战《炉石传说》的最新扩展包“探寻沉没之城”，还有预购选项、平衡性改动和其他精彩内容!

预购“探寻沉没之城”

《炉石传说》最新扩展包“探寻沉没之城”即将于4月13日上线!潜入《炉石传说》全新的一年，让身心沉浸在失落古城辛艾萨莉的视听盛宴中。探底海床，寻觅沉没的珍宝，躲避巨型生物，与复仇心切的纳迦狭路相逢。

“探寻沉没之城”以海洋的美丽奇景和诡秘奥妙为灵感，带来了135张全新卡牌。即日起，你可以选购两款预购合集，为接下来的探索之旅做好准备!

[立即预购]

登录游戏，免费领取剑圣奥卡尼

现在登录《炉石传说》，就能免费领取传说随从剑圣奥卡尼，抢先体验沉没之城的格调!这位身手不凡的斗士掌握了众多绝技，能够反制法术或是随从。赶快将他加入收藏，准备对付恐怖的纳迦一族吧。

酒馆战棋更新

系统更新

酒馆战棋护甲系统重磅归来!我们已经和各位伙伴建立了深厚的感情，也评估了伙伴和护甲系统之间的互动。现在，是时候让护甲回归战场了。在本次补丁上线时，护甲范围和强度定位可见如下列表:1级（0点护甲值）

挂机的阿凯

布鲁坎

凯瑞尔·罗姆

齐恩瓦拉

舞者达瑞尔

恐龙大师布莱恩

伊莉斯·逐星

菌菇术士弗洛格尔

堕落的乔治

古夫·符文图腾

穆克拉

巴罗夫领主

加拉克苏斯大王

玛里苟斯

米尔菲丝·法力风暴

奥妮克希亚

海盗帕奇斯

炎魔之王拉格纳罗斯

塔姆辛·罗姆

塔维什·雷矛

贸易大王加里维克斯

沃金

泽瑞拉

尤格-萨隆

伊瑟拉

2级（2-5点护甲值）

奥拉基尔

阿莱克丝塔萨

厨师曲奇

克苏恩

亡语者布莱克松

死亡之翼

凯尔萨斯·逐日者

玛维·影歌

米尔豪斯·法力风暴

吞噬者穆坦努斯

诺兹多姆

萨鲁法尔大王

斯卡布斯·刀油

芬利·莫格顿爵士

馆长

伟大的阿卡扎曼扎拉克

巫妖王

提克特斯

亚煞极

了不起的杰弗里斯

3级（3-6点护甲值）

至尊盗王拉法姆

钩牙船长

林地守护者欧穆

格雷布

洛卡拉

希拉斯·暗月

4级（4-7点护甲值）

尤朵拉船长

艾德温·范克里夫

库尔特鲁斯·陨烬

巫妖巴兹亚尔

阮大师

恩佐斯

帕奇维克

拉卡尼休

雷诺·杰克逊

5级（5-8点护甲值）

德雷克塔尔

迦拉克隆

狂风之翼

伊利丹·怒风

詹迪斯·巴罗夫

瓦托格尔女王

辛达苟萨

天空上尉库拉格

苔丝·格雷迈恩

鼠王

6级（6-9点护甲值）

费林大使

永恒者托奇

比格沃斯先生

疯狂金字塔

范达尔·雷矛

7级（7-10点护甲值）

阿兰娜·逐星

沙德沃克

斯尼德

瓦尔登·晨拥

和往常一样，系统上线之后，我们会继续密切关注游戏状况，可能会在未来的更新中作出调整。新英雄

费林大使

远行计划 被动。跳过你的第一个回合。发现等级2，4和6的随从各一个，当你达到对应等级时才可使用。



全新英雄将于3月30日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。新伙伴

水下大厨（费林大使的伙伴）

[酒馆等级4]4点攻击力，3点生命值。战吼:随机将等级1，3和5的各一张随从牌置入你的手牌。

英雄更新

沙德沃克

奇诡尖啸 旧:[消耗2枚铸币]→新:[消耗1枚铸币]



新随从

沼泽前锋

[酒馆等级1，鱼人]1点攻击力，4点生命值。在你召唤一个鱼人后，获得+1攻击力。

塔德

[酒馆等级2，鱼人]2点攻击力，4点生命值。当你出售该随从时，随机将另一张鱼人牌置入你的手牌。

幼年克鲁什

[酒馆等级5，野兽]7点攻击力，7点生命值。每当该随从攻击时，召唤一只9/9的魔暴龙，并使其率先攻击目标。

朋友的朋友

[酒馆等级6]5点攻击力，6点生命值。战吼:发现一个伙伴。

随从池更新

鱼人猎潮者、老瞎眼和迈克斯纳从随从池中移除。

随从更新

克苏恩的侍僧

旧:[酒馆等级1]2点攻击力，2点生命值。→新:[酒馆等级2]2点攻击力，3点生命值。

唤生响尾蛇

旧:[酒馆等级5]7点攻击力，3点生命值。→新:[酒馆等级4]5点攻击力，3点生命值。

硬壳清道夫

旧:[酒馆等级5]→新:[酒馆等级4]

拆解者米斯拉克斯

旧:在你的回合结束时，你每控制一个随从类型的随从，便获得+1/+2。→新:在你的回合结束时，你每控制一个随从类型的随从，便获得+2/+2。

好奇的掠夺者

旧:7点攻击力，6点生命值。→新:9点攻击力，8点生命值。

佣兵战纪更新

综合更新

现在你可以为不同小队中的同一佣兵配置不同的装备和头像了;在悬赏过程中，不再能更改配置。

已经拥有宝藏的佣兵再次获得悬赏宝藏时，你现在可以选择升级当前宝藏，而不是只能选择保留或更换。

现在赤精已经可以通过正常的佣兵获取方式取得。

全新限时活动

时间不多了，我们上吧!火车王里诺艾将于3月23日开启专属特别活动，埋头直奔佣兵战纪。该活动包含10个特别任务，由火车王本人和黑龙军团领衔主演!活动的前五日，每天都会发布两个新任务，你可以在4月6日前完成全部10个任务。完成全部10个任务可以获得超过750枚佣兵硬币、传说佣兵牌火车王里诺艾、一个火车王里诺艾金色头像，以及一个火车王里诺艾钻石头像。这次活动需要一点胆量!在为本次活动搭配队伍的时候，推荐选择兽人、人类、龙和斗士。新佣兵

火车王里诺艾（传说斗士）

人类

完全升级后属性值:11/69

技能: 狂野挥舞5:（速度值7点）获得+8攻击力，持续2回合。随机攻击一个敌人。 吃炸鸡5:（速度值2点）获得+10生命值，且在下个回合攻击时具有免疫。 火车王5:（速度值0点，冷却1）攻击所有敌人，无视嘲讽。所有角色立即行动，顺序随机。

装备: 大宝剑4:狂野挥舞额外获得+8攻击力。 需要治疗4:被动:每当你的另一个角色恢复生命值时，为此佣兵恢复8点生命值。 需求怪4:被动:每当一个敌人死亡时，获得+6攻击力。



范达尔·雷矛（传说护卫）

矮人

完全升级后属性值:13/83

技能: 雷霆打击5（自然）:(速度值7点)攻击一个敌人。如果目标存活，则对目标和相邻敌人造成6点伤害，并使它们下一个技能的速度值减慢(1)点。 向前推进5:（速度值6点）具有嘲讽的友方角色获得+5攻击力，并攻击一个敌人。 天神下凡5:（速度值8点）获得+5攻击力(随缺失的生命值提高)。攻击一个敌人。

装备: 无坚不摧之力4:被动:+6攻击力。无法被冻结。 无法撼动之物4:被动:+7生命值。嘲讽。 雷矛化身4:天神下凡还会为友方矮人恢复15点生命值。



德雷克塔尔（传说施法者）

兽人

完全升级后属性值:10/73

技能: 血之狂暴5:（速度值5点）直到回合结束，使你的兽人获得+6攻击力。随机攻击一个敌人。如果你拥有邪能腐蚀，攻击力提高1点。 灵魂向导5:（速度值3点，冷却1）15攻击力，20生命值。战吼:如果你拥有萨满教义，获得圣盾和突袭。 邪能腐蚀5（邪能）:(速度值7点，冷却1)对所有敌人造成19点伤害。对你的其他角色造成5点伤害。(在一个友方兽人死亡后，此技能变形成为萨满教义5。) 萨满教义5（自然）:(速度值7点，冷却1)对所有敌人造成19点伤害。为你的角色恢复10点生命值。

装备: 冰川之刃4:被动:+6攻击力。在此佣兵攻击一个角色后，冻结目标。 德雷克塔尔的法术书4:被动:你的角色具有+5奥术抗性。 微光草药水4:战吼:使你的角色获得+10生命值。



死亡之翼（传说护卫）

龙

完全升级后属性值:12/90

技能: 恐怖利爪5（火焰）:(速度值7点)攻击一个敌人。如果目标在本回合中受到过伤害，则对其造成8点伤害。 源质护甲5:（速度值1点）在本回合中获得嘲讽。在本回合中被攻击后，召唤一个12/15并具有流血(3)的源质恐魔。 毁灭万物5（火焰）:(速度值8点，冷却1)对所有角色造成10点伤害。如果有角色死亡，重复此技能。

装备: 不死者之心4:恐怖利爪造成的伤害增加5点且会影响相邻的敌人。 不朽者之毅4:在一个友方源质恐魔被消灭后，为此佣兵恢复10点生命值。 恶魔之魂4:被动:+4邪能伤害。每当一个敌方龙类随从被召唤时，获得其控制权。



奥妮克希亚（史诗施法者）

龙

完全升级后属性值:10/70

技能: 傲慢的凡人5:（速度值4点）攻击一个敌人。如果目标具有嘲讽，则先获得+6攻击力，并在本回合中禁用其嘲讽。 深呼吸5:（速度值5点，冷却1）为此佣兵恢复15点生命值。下个回合，获得等量的火焰伤害，持续1回合。 清理巢穴5（火焰）:(速度值8点，冷却1)对所有敌人造成15点伤害。击杀:召唤一条12/12的奥妮克希亚雏龙。

装备: 锋刃之爪4:傲慢的凡人额外获得+8攻击力。 更深的呼吸4:深呼吸恢复的生命值增加5点，速度值减慢（1）点。 巢母之怒4（火焰）:被动:在另一条友方的龙死亡后，对所有敌人造成7点伤害。



奈法利安（稀有斗士）

龙

完全升级后属性值:15/75

技能: 龙人突袭5:（速度值6点）攻击一个敌人。召唤一个12/12的龙人并使其攻击目标。 多彩能量5（暗影）:(速度值3点，冷却1)选择一条友方的龙，使其从每条其他的龙处各偷取5点攻击力，并恢复等量的生命值。 暗影烈焰5（暗影）:(速度值7点，冷却1)你的每条龙都对其对面的角色造成15点伤害。

装备: 实验对象4:龙人具有+8攻击力和圣盾。 多彩龙军团4:对战开始时:使友方的龙获得+6攻击力。 备用肢体4:被动:在一条龙死亡后，为友方的龙恢复10点生命值。



魔像师卡扎库斯（稀有施法者）

巨魔

完全升级后属性值:10/75

技能: 暗影之爪5（暗影）:(速度值6点)随机对一个敌人造成6点伤害。在本局对战中每有一个你的魔像被消灭，重复一次。 构筑魔像5（暗影）:(速度值4点)选择一种魔像，并召唤它。 更坚固5:召唤一个20/20并具有嘲讽的超级魔像。 更优秀5:召唤2个8/8并具有圣盾的大型魔像。 更迅捷5:召唤3个6/6并具有突袭的小型魔像。 真正形态5（暗影）:(速度值8点)变成龙。消灭你的魔像并获得其属性值。(变形成为重塑5。) 重塑5（暗影）:(速度值6点)攻击一个敌人。击杀:将目标重塑为具有14点生命值的魔像。

装备: 魔皇草4:暗影之爪造成的伤害增加4点。 皇血草4:被动:你的魔像的速度值加快（4）点。 野葡萄藤4:战吼:使友方角色获得+4/+4.



除火车王里诺艾之外，从3月16日起，玩家可以通过正常获取佣兵的方式解锁其他新佣兵。火车王只能通过火车王里诺艾活动获得。活动结束后，玩家可在下一个大型补丁后通过正常获取佣兵的方式获取火车王。新悬赏

奥妮克希亚的巢穴区域新增了六个悬赏:

燃翼

龙骨魔像

军情七处走私贩

奥妮克希亚

亡灵奥妮克希亚

米达，纯粹虚空（火车王里诺艾活动后解锁）

除米达，纯粹虚空外，所有新悬赏将在补丁上线后解锁。米达，纯粹虚空悬赏将在火车王里诺艾活动后解锁。

佣兵之书:晨拥

奥特兰克之战尘埃落定。战友与敌人同归于尽。奎尔萨拉斯的法师瓦尔登·晨拥扛起了一个艰巨的责任:在佣兵之间维护脆弱的和平，让他们有机会阻止恶龙，拯救世界!不算很难吧?他们能带领团队击败奥妮克希亚和卡扎库杉，让陨落的纳鲁恢复原状，并拯救泽瑞拉的女儿吗?3月18日，佣兵之书的最终篇章，在晨拥的章节里探索故事的结局吧。在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包法师卡牌包，其中包含了标准模式的法师卡牌!

矮人特别皮肤传说任务线

补丁上线后，你还能完成一个传说任务链，为你在《炉石传说》中最喜爱的矮人们赢取皮肤外观。传说任务链一共包含五个部分，全部完成便可获得三款塔维什猎人皮肤、一款布莱恩酒馆战棋皮肤，以及一个传说佣兵范达尔·雷矛的金色头像!

获得佣兵的任意头像即可解锁该佣兵的使用。在特殊情况下，你可能会在获得佣兵的基础头像之前，先获得一个特殊头像。此时，你只能使用特殊头像进行游戏，但依然可以从佣兵包中获得基础头像。如果你获得任务奖励时已经拥有了这款范达尔头像，则会改为获得100枚传说佣兵范达尔的硬币。

问题修复及游戏改进