全球5G手机销量占比首超50% 苹果独占超三分之一

据国外媒体报道，在制程工艺和良品率上领先的晶圆代工商台积电，近几年获得了苹果A系列芯片和M系列芯片的全部代工订单，苹果也连续多年是台积电的第一大客户...而台积电1月13日发布的财报显示，他们在2021年营收568.22亿美元，苹果的143亿美元，是贡献了他们去年全部晶圆代工收入的近26%...苹果将A系列芯片和M系列芯片全部交由台积电代工，主要是得益于台积电领先的制程工艺和高良品率，台积电7nm、5nm等工艺量产之后，首批大客户都是苹果，产能中大部分，也是提前就被苹果所预订......