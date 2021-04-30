全球5G手机销量占比首超50% 苹果独占超三分之一

根据市场研究公司Counterpoint Research发布的报告显示，今年 1 月在新iPhone的推动下，全球5G手机销量在总智能机销量中的占比首次突破半数占比达51%。中国市场是主要手机制造商5G手机需求的一个关键驱动力。
在5G手机销量中，苹果公司以37%的市场占有率遥遥领先，这得益于iPhone在中国的热销。小米、vivo以及OPPO的5G占有率分别为11%、11%、10%。本月初，苹果推出了更便宜的5G手机iPhone SE，将入门价格进一步降低。
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市场研究公司Counterpoint Research发布的报告显示，今年1月，在新iPhone的推动下，全球5G手机销量在总智能机销量中的占比首次突破了50%...报告称，5G手机销量在今年1月总智能机销量中的占比达到51%...在5G手机销量中，苹果公司以37%的市场占有率遥遥领先，这也得益于iPhone在中国的热销...
据市场调研机构Counterpoint Research最新数据显示，2022年1月，全球5G智能手机的销量占所有智能手机销量的51%，首次超过了4G智能手机...众多OEM厂商向消费者提供具有价格竞争力的5G智能手机，也促成了5G的增长...数据显示，小米、OPPO和vivo各占全球5G销量的10%左右，其中大部分销量来自中国，苹果公司以37%的高销量占比最大，iPhone的高销量也得益于中国市场...苹果在2019年以10亿美元收购了英特尔公司的蜂窝调制解调器部门，目的是在未来打造自己的5G芯片......
国内另一家方便面品牌白象则没有使用问题的榨菜公司，因此获得不少网友的支持...白象还贴出公告称，近期销量暴增，白象全国各地工厂启动紧急预案全力生产，争取最快的速度发货...白象关联企业为白象食品股份有限公司，成立于 1997 年 11 月，法定代表人及董事长为姚忠良，注册资本3. 5 亿人民币，经营范围含食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；食品进出口等...
3月8日，据新浪科技报道，信通院公布数据显示：今年1月国内手机出货量数据，5G手机出货量为2632.4万部，同比下降3.5%，这也是国内5G手机出货量罕见出现同比下降...根据信通院公布的数据，2021年11月国内市场手机出货量3525.2万部，同比增长19.2%，5G手机2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%...从信通院的数据来看，今年1月4G手机的出货量为642万部，而2021年1月的出货量为1254万部，同期对比之下4G手机出货量并没有出现同比大幅反弹......
这件事曾在北京冬残奥会期间引发关注，和鸿星尔克一样，网友掀起了对白象产品的消费潮，纷纷在白象方便面网店、直播间下单支持白象...在插旗菜业食品乱象曝光后，康师傅宣布中止与插旗菜业的合作...在白象声明发布之后，白象食品京东旗舰店内的多数方便面产品被抢购一空，官方店铺已经开启预售，发货时间最晚推迟到了3月31日...
今年315晚会上曝光的问题，引发最多讨论的就是土坑酸菜”食品安全问题，其中几家大型方便面公司的老坛酸菜面，都采用了这种酸菜。因此，很多企业已经紧急下架，并宣布取消与涉事企业合作，但依然被消费者诟病。值得一提的是，在这场风波中白象成了最大赢家，3月15日晚，同样受到质疑的白象食品发博表示：白象食品和插旗菜业从未有过合作，感谢大家的关心。25年坚守品质，白象始终如一。”在白象食品发布声明之后，白象方便面成了香饽饽”，京东店铺大多数方便面已被抢购一空，官方开启了预售，由于大量订单突然涌入，白象有一部分方便面发
外媒最新的报道显示，研究机构的数据表明，在今年1月份全球所销售的智能手机，5G智能手机占到了51%，首次超过4G...从研究机构的报告来看，5G智能手机在今年的1月份的销量超过4G手机，主要是得益于中国、北美和西欧这三大市场...在北美市场上，5G智能手机在1月份手机销量中所占的比例，达到了73%，西欧市场则达到了76%......
博主@厂长是关同学 透露，今年华为发布的所有手机还是只有4G版本，但是通过手机壳可以做到5G的效果...一组疑似华为P50系列的5G手机壳在网上曝光，图片显示，手机壳底部印有5G”Logo，支持C口充电，整体来看有一些厚度...目前暂不知晓华为5G手机壳是如何实现5G网络的，插卡还是eSim的方式，不得而知，手机壳的供电方式是自带电池还是手机供电？...在明天的华为春季发布会上，华为还将推出全新P50系列，5G手机壳会在明天亮相吗？值得期待......
市调机构Conuterpoint Research发布了2021年第四季度全球智能手机出货量报告，报告显示，苹果凭借iPhone 13系列的出色表现，超越三星成为全球最大的智能手机供应商...三星、小米、OPPO、vivo、realme紧随其后，市场份额占比分别为19%、12%、9%、8%以及6%，如果OPPO、vivo、realme算成一家的话，市场份额占比则为23%，超越苹果，排名全球第一...需要注意的是，每年的第四季度都是苹果发布新品的时间，也是苹果手机一年中销量最高的时间段......
据国外媒体报道，在制程工艺和良品率上领先的晶圆代工商台积电，近几年获得了苹果A系列芯片和M系列芯片的全部代工订单，苹果也连续多年是台积电的第一大客户...而台积电1月13日发布的财报显示，他们在2021年营收568.22亿美元，苹果的143亿美元，是贡献了他们去年全部晶圆代工收入的近26%...苹果将A系列芯片和M系列芯片全部交由台积电代工，主要是得益于台积电领先的制程工艺和高良品率，台积电7nm、5nm等工艺量产之后，首批大客户都是苹果，产能中大部分，也是提前就被苹果所预订......
俄罗斯互联网巨头 Yandex 近日告诉投资者，正在探索其媒体产品的“战略性选项”，包括可能出售新闻聚合器 Yandex News，以及用户生成的内容推荐和..
受人耳的启发，麻省理工学院的工程师和罗德岛设计学院的合作者开发了一种将可听到的声音转换为电信号的新“声学织物”。该团队设计了一种像麦克风..
现在，它又将 Raxium 收入囊中...虽然光放没有披露收购的价格，但之前报道有提到 Raxium 的估值在 10 亿美元左右...作为参考，North 倒是已经推出..
3月19日，世界一级方程式锦标赛（F1）巴林站结束了第二场练习赛，中国首位F1正式车手周冠宇最终以1分33秒953的成绩排在第15位，此前第一场练习赛中..
从财报数据看，2021年全年，中国电信实现营业收入人民币4396亿元，同比增长11.7%；产业数字化业务收入达到人民币989 亿元，同比增长19.4%...2021年..
苹果公司在市场上并没有很多以汽车为重点的技术，但保时捷表示，它希望与苹果公司合作开展更多的联合项目...保时捷周四的评论可能是指在未来的车型..
数据显示，顺丰控股2月速运物流业务营业收入98.49亿元，同比降3.36%;业务量6.38亿票，同比降8.33%;单票收入15.44元，同比增长5.46%;供应链及国际业..
微信公众号团队宣布，微信广告上线对公无纸化结算服务，支持对公合作伙伴的电子发票结算，以流量主结算效率...流量主只需四步即可完成结算，有效缩..
现在从 Mozilla 网站下载 Firefox 浏览器，用户会发现在安装程序上有个唯一标识符，该标识符会在安装和首次运行时提交给 Mozilla...虽然每次有新的..
3月18日晚，全新一代长安福特蒙迪欧开启预售，共推出四款车型，售价区间为15.98-21.98万元，该车将于4月份上市...至于丰田的凯美瑞，2.0L车型入门..
美国宇航局（NASA）的火星勘测轨道飞行器（MRO HiRise）团队，刚刚分享了中国火星车及其车轮轨迹的近照。由上周五（3 月 11 日）拍摄的新图像可知..
据CNET报道，2019年和2020年，致命的丛林大火烧毁了约4600万英亩的澳大利亚土地，摧毁了地面上的城镇，同时将危险的烟云吹向天空--这种混合的情况..
Google 的首款可折叠手机在上市之后可能的名称是 Pixel Notepad，将于第 3 季度开始量产，售价为 1399 美元...Google 计划在年底前发布新的可折叠..
3月21日是世界睡眠日，最近大家对于睡眠的话题讨论逐渐多了起来。根据央视新闻报道，3月18日《中国睡眠研究报告（2022）》发布，其中显示过去10年..
我们早就知道，微软决定在2022年彻底淘汰Internet Explorer浏览器，不过现在他们再次说了这件事。微软写道：正如之前宣布的那样，未来Windows上的..
昨日晚间，微信公众平台运营中心发布了关于公众平台违规导流行为的进一步规范...公众号平台发现部分运营者在微信多个平台之间互相导流刷量以获取不..
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