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全球5G手机销量占比首超50% 苹果独占超三分之一

2022-03-18 17:03 · 稿源：站长之家

根据市场研究公司Counterpoint Research发布的报告显示，今年 1 月在新iPhone的推动下，全球5G手机销量在总智能机销量中的占比首次突破半数占比达51%。中国市场是主要手机制造商5G手机需求的一个关键驱动力。

在5G手机销量中，苹果公司以37%的市场占有率遥遥领先，这得益于iPhone在中国的热销。小米、vivo以及OPPO的5G占有率分别为11%、11%、10%。本月初，苹果推出了更便宜的5G手机iPhone SE，将入门价格进一步降低。

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