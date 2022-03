2 月 28 日, 钛动科技正式收到来自TikTok For Business出海的官方代理证书,并被授予 2022 年度TikTok For Business 出海卓越合作代理商资质,行业影响力、综合营销创意能力、以及专注服务于TikTok For Business业务的能力得到了进一步的认可...未来,钛动科技与TikTok For Business出海官方团队紧密合作,希望为出海企业有效打通与全球消费者之间的认知通道,建立更立体的、全球各地的用户画像,助力更多品牌扬帆出海......