三星电子承认黑客组织攻击其数据库

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:三星电子官方承认受到了全球黑客组织 Lapsus$ 的攻击。该公司表示，已开始与韩国政府采取措施应对此次袭击。但是，它明确表示没有泄露有关其员工和客户的个人数据。

三星电子在下午 4 点左右的内部通知中表示。 3 月 7 日，“我们最近检测到外部团体企图窃取公司信息，并立即启动了我们的反黑客系统。”该公司表示，被盗数据包括Galaxy智能手机的一些源代码，但没有泄露员工和客户的个人信息。 “我们正在采取一切可能的措施来防止额外的信息泄露并保护我们的员工和客户。”

三星电子后来向韩国互联网与安全局 (KISA) 通报了其受攻击情况。相关法律要求黑客受害者立即向韩国通信委员会或 KISA 报告攻击。

韩国政府对袭击做出了回应。 “正如三星所说，被盗数据不包括公司员工和消费者的个人信息，”科学和信息通信技术部的一位官员说。 “在韩国公司没有发现类似的损坏案例。”

Lapsus$ 于 3 月 5 日表示，该组织从三星电子窃取了 190 GB 的数据，并将这些数据发布在文件共享程序 Torrent 上。

Lapsus$ 是一个犯罪组织，于 3 月 1 日袭击了美国半导体公司英伟达并窃取了包括 GPU 电路图在内的机密数据。据报道，黑客正在与该公司进行谈判。