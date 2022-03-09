抖音电商：个人护理用品不得违规使用医疗术语 不得夸大商品效果

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:3 月 8 日，抖音电商发布【个护家清行业宣传规范】实施细则。细则明确，个人护理用品不得违规使用医疗术语，如牙膏类产品不能明示或者暗示具有医疗作用/功效，洗发水/洗护套装类商品功效宣传禁止宣传“生发、增发等涉及描述可以促进“生发”的医疗功效，普通化妆品类的洗发水/洗护套装商品禁止宣传”白转黑“效果。

同时，细则还明确个护家清产品不得夸大商品效果或规格，不得虚假暗示商品效果，不得虚假承诺商品效果，不得传播引人不适的内容，宣传商品成分等信息需与商品详情页一致，效果宣传涉及数据的需说明数据来源 ，套装商品物流包装方案须确保验证有效，使用“官方、旗舰店”等信息需经授权，宣传专利、荣誉等内容需提供证明，不得过度宣传“平替”，不得贬低第三方及第三方商品，不得使用广告“禁用词”，不得诱导消费者私下交易等。

其中，不得夸大商品效果或规格详细要求如下：

（1）个人护理类用品，如牙膏、漱口水、牙贴等口腔护理用品，需合理展示商品使用效果

【错误示范】：使用前，牙齿发黄，没有一镜到底展示清洗过程，使用该产品后，吐出很多脏东西，牙齿也变得特别白 ；

【正确示范】：清洁效果前后对比，需要一镜到底展示刷牙、漱口等过程，可宣传清新口腔气味、长期使用有良好的清洁和亮白牙齿效果等 。

（2）洗发水、洗护套装、沐浴露/精油等化妆品类，只有清洁、护肤、美容、修饰几种功效，需合理宣传&展示效果

【错误示范】：去屑洗发水，无硅油配方，特配2.5%硫化硒抑制“马拉色菌”，强效去屑，抑制头痒，优化头皮环境，坚持使用改善头皮问题，辅助改善溢脂性皮炎、花斑癣、毛囊炎。

【正确示范】：去屑洗发水，无硅油配方，强效去屑，抑制头痒，优化头皮环境，坚持使用可以改善发质。

（3）纸品类商品，需明确说明商品规格

【错误示范】：宣传抽纸有多少抽，价格多便宜，但是不说抽纸的规格大小、纸张多少等 ；

【正确示范】：必须要说明抽纸有多少抽、几层厚、规格大小等。