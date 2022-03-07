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浪胃仙回应遭前老板声讨

2022-03-07 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:昨日晚间，针对“遭前老板声讨”的情况，网红吃播浪胃仙本人回应称，主要原因在于账号归属权问题，该账号的实际控制人游女士被自己的前公司起诉了。

浪胃仙表示，自己从前公司出来的时候，游女生声称当时“浪胃仙”账号就是属于她本人的，基于此才有了后面的合作，游女生出账号，自己出内容。

但是在2021年，自己看到前公司控告游女士账号归属权问题，在意识到被骗，合作可能存在风险之后，自己就创建了小号。

浪胃仙还强调，自己创建了小号就算自己拿100%的收益也没有以前账号10%多。

QQ截图20220307091742.jpg

3月6日，网红“浪胃仙”前老板游絮发布短视频称，“浪胃仙”离开了公司，另起炉灶。

游絮表示，自己在4年前认识了“浪胃仙”，把他签入公司，经历了重重困难才把账号做起来，目前抖音账号粉丝超过了3500万。

但是，就在不久前，“浪胃仙”和一个叫小兰的姑娘以及公司的其他小伙伴离开了公司，并自立门户，还把公司的拍摄器材等拿走，把硬盘格式化。

据了解，目前“浪胃仙”账号已经停更一个月，游絮称并没有卖号的打算，未来将尽快为大家带来新的优质内容。

QQ截图20220307091925.jpg

资料显示，浪胃仙，真名李杭泽，性别男，别名大胃王浪胃仙，抖音吃播博主。浪胃仙除了食量非常大之外，他还有一个特点就是吃饭的速度非常的快。不少网友都表示看浪胃仙的吃播，会觉得特别的爽。

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