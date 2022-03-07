郭明錤：iMac Pro要到2023年才会推出 今年将推出27英寸外置显示器

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日消息:知名苹果分析师郭明錤今天在推特上说，苹果在2023年之前不会推出iMac Pro或Mac Pro，而它仍然计划在今年某个时候发布没有mini-LED的27英寸外置显示器。

郭明錤概述了他对苹果2022年和2023年Mac产品线的预测，他说，苹果计划在2022年发布一款新的高端Mac mini和一款没有mini-LED的27英寸外置显示器，而Apple silicon Mac Pro和iMac Pro要到2023年才会推出。

郭明錤预测苹果在明年之前不打算发布iMac Pro，这与显示器分析师Ross Young分享的信息不一致。Young在苹果产品方面也拥有可信的记录，他说iMac Pro最快可能在今年6月推出。

预计iMac Pro将取代目前产品线中基于英特尔的27英寸iMac，与2021年4月发布的24英寸台式电脑一起销售。Young曾表示，iMac Pro将采用mini-LED，之前的传言表明其设计与24英寸的尺寸类似。

郭明錤说，苹果计划在今年为消费者发布一款价格低廉的显示器。郭明錤说，这款显示屏的尺寸将达到27英寸，而且不采用mini-LED。就在今天，Mark Gurman指出，该显示屏很可能在周二的苹果发布会上公布。

郭明錤今天还证实，苹果今年将推出一款新的高端Mac mini，其也有望在周二的发布活动中首次亮相。