首页 > 业界 > 关键词  > iPhone12最新资讯  > 正文

苹果2021年Q4超过三星成全球最大智能手机供应商

2022-03-04 17:02 · 稿源：站长之家

据市调机构 Counterpoint Research 发布的报告显示，2021年第四季度苹果智能手机出货量达到8150万部，市占达22%，超越三星成为全球最大智能手机供应商。

2021年，苹果的 iPhone 收入同比增长35%。它在2021年占据了全球智能手机总收入的44%。消费者对5G 版 iPhone12和13系列的高需求，帮助苹果实现了14% 整体平均销售价格的增长。同时，其在印度、泰国、越南和巴西等主要新兴市场的份额也有所增长。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM