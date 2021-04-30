苹果2021年Q4超过三星成全球最大智能手机供应商

分析师称，iPhone仍然是美国最受欢迎的智能手机，苹果公司在整个2021年主导着市场。美国一直以来都是苹果iPhone系列最受欢迎的市场之一，它是苹果公司整体收入的一个可靠的主要来源。在CounterpointResearch的分析中，在过去四个季度的大部分时间里，苹果事实上拿下了差不多一半的美国区域市场。Counterpoint提供的涵盖2021年全年的数据显示，从2021年第一季度到2021年第四季度，苹果在美国智能手机出货量中的占比刚刚超过50%。今年第一季度，在同比增长14%的市场中，以55%的市场份额高开。随后这个数字在第二季度略微降低到53%的份额，但