苹果2021年Q4超过三星成全球最大智能手机供应商

据市调机构 Counterpoint Research 发布的报告显示，2021年第四季度苹果智能手机出货量达到8150万部，市占达22%，超越三星成为全球最大智能手机供应商。
2021年，苹果的 iPhone 收入同比增长35%。它在2021年占据了全球智能手机总收入的44%。消费者对5G 版 iPhone12和13系列的高需求，帮助苹果实现了14% 整体平均销售价格的增长。同时，其在印度、泰国、越南和巴西等主要新兴市场的份额也有所增长。
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StrategyAnalytics发布会的最新报告显示，2021年Q4，全球智能手机行业批发收益和平均售价分别同比增长6%和9%，2021年全年也分别同比增长15%和10%...苹果保持了领先地位，三星紧随其后，收入份额较去年有所提高...苹果是1000美元以上手机份额最高的厂商...从出货量来看，苹果Q4以22%的份额排名第一，其次是三星、小米、OPPO、vivo...
技术市场分析与咨询国际公司Canalys公布了 2021 年全球智能手机重点市场的厂商排名...2021 全年出货量达到13. 5 亿部智能手机，同比增长7%，接近 2019 年的13. 7 亿部...三星以近2. 75 亿部智能手机出货稳坐全球第一，保持了20%的市场份额...Canalys官方还发布了 2021 年度各大重点区域的厂商排名及头五大市场图标，具体如下：...
苹果iPhone收入同比增长35%至1960亿美元，占据了全球智能手机总收入的44%...OPPO（自2021年第三季度起包含一加）位列第三，收入同比增长47%至370亿美元，平均售价同比增长15%，达到259美元...vivo的收入同比增长43%至340亿美元...2021年iPhone获得了全球智能手机市场的大部分收入（1960亿美元），比三星、OPPO、小米、vivo加起来还要多......
分析师称，iPhone仍然是美国最受欢迎的智能手机，苹果公司在整个2021年主导着市场。美国一直以来都是苹果iPhone系列最受欢迎的市场之一，它是苹果公司整体收入的一个可靠的主要来源。在CounterpointResearch的分析中，在过去四个季度的大部分时间里，苹果事实上拿下了差不多一半的美国区域市场。Counterpoint提供的涵盖2021年全年的数据显示，从2021年第一季度到2021年第四季度，苹果在美国智能手机出货量中的占比刚刚超过50%。今年第一季度，在同比增长14%的市场中，以55%的市场份额高开。随后这个数字在第二季度略微降低到53%的份额，但
欧洲多国已部署了5G商用网络，覆盖范围在不断扩大，而苹果在2020年10年推出的iPhone 12和去年9月份推出的iPhone 13系列智能手机，则为用户尤其是庞大的iPhone用户群体，提供了购买高端5G智能手机的机会，这也势必就会推升iPhone在欧洲智能手机市场的份额...但从研究机构的数据来看，即便苹果去年在欧洲智能手机市场的份额同比有明显提升，就市场份额而言仍只排在第2，不及三星......
根据 Strategy Analytics 发布的最新数据，2021年 Q4，全球智能手机行业批发收益和平均售价分别同比增长6% 和9%，2021年全年也分别同比增长15% 和10%...苹果以22%的市场份额位居全球智能手机市场第四季度榜首，三星则在全年保持了第一的位置...
尽管 2021 年全球电视市场出现萎缩，但三星电子和 LG 电子凭借强劲的高端电视销售稳居第一和第二位...市场研究公司 Omdia 于 2 月 20 日表示，三星电子在 2021 年的收入市场份额和销量份额分别为 29.5% 和 19.8%...其OLED电视销量达652. 5 万台，占整个OLED电视市场的62%...
苹果的iPhone同比增长11%，使其市场份额与去年相比保持相对稳定...小米以 20% 的市场份额和 33% 的同比增长位居第三...苹果公司报告其 iPhone 的12月季度收入创纪录地达到了 716 亿美元，这主要得益于iPhone13 和iPhone 13 Pro机型的成功...
根据IDC的一份报告，2021年可折叠设备的出货量超过 710 万台，出货量增长了 264.3%，而上一年2020年，可折叠手机共出货 190 万部...IDC表示，到2025年，可折叠手机市场的复合年增长率 将达到 69.9%...三星在可折叠市场的增长中发挥着重要作用，因为它有两种不同的可折叠产品，针对两个不同的市场...
三星电子在 2021年保持了欧洲智能手机市场第一的位置...市场研究公司 Counterpoint Research 的数据显示，三星电子以 32% 的市场份额继续位居榜首，同比增长6个百分点...去年 1 月，由于推出了首款 5G 手机 iPhone，苹果以 34% 的市场份额位居榜首...
到了OLED时代，日韩技术垄断更加严重，2017年时，韩国OLED面板出货量占全球的97.2%，收益占98.9%，中国企业一度连汤都没的喝，整个下游产业链都给..
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