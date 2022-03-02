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淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则公布

2022-03-02 15:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:日前，淘宝平台公布了《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》。

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据了解，细则对天然珠宝玉石商品的定名规范、珠宝玉石优化处理后商品的定名规范、合成/人造/拼合/再造/仿珠宝玉石的定名规范、珠宝玉石饰品的定名规范、贵金属纯度描述规范等都作出了详细的规定。

对于经营相关品类的商家来说，都应该详细了解相应品类的定名规范，本规则于 2022 年 3 月 1 日首次生效。《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》详细内容可点击这里查看。

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