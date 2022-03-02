淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则公布

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:日前，淘宝平台公布了《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》。
据了解，细则对天然珠宝玉石商品的定名规范、珠宝玉石优化处理后商品的定名规范、合成/人造/拼合/再造/仿珠宝玉石的定名规范、珠宝玉石饰品的定名规范、贵金属纯度描述规范等都作出了详细的规定。
对于经营相关品类的商家来说，都应该详细了解相应品类的定名规范，本规则于 2022 年 3 月 1 日首次生效。《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》详细内容可点击这里查看。
站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:日前，淘宝平台公布了《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》。
据了解，细则对天然珠宝玉石商品的定名规范、珠宝玉石优化处理后商品的定名规范、合成/人造/拼合/再造/仿珠宝玉石的定名规范、珠宝玉石饰品的定名规范、贵金属纯度描述规范等都作出了详细的规定。
对于经营相关品类的商家来说，都应该详细了解相应品类的定名规范，本规则于 2022 年 3 月 1 日首次生效。《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》详细内容可点击这里查看。
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为了进一步完善对淘宝直播珠宝饰品行业的管理规范， 2 月 21 日，淘宝网发布关于《淘宝直播珠宝饰品行业管理规范》调整及新增《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》的公示通知...公告显示，淘宝直播将对《淘宝直播珠宝饰品行业管理规范》中的、、的相关内容进行修订，并新增《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》...而《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》显示，珍珠在定名描述时应该表明是否养殖珍珠、淡水珍珠或海水珍珠，人工养殖珍珠不能被称为天然珍珠......
2 月 15 日，淘宝网发布《淘宝网关于不正当注册实施细则》变更的公示通知...那么什么情况属于不当注册呢？《淘宝网关于不当注册实施细则》显示，不当注册，指用户通过软件、程序或人工等方式，批量注册淘宝账户的行为...
快手电商发布“超范围发布/推广实施细则”修订公告，修订后的细则将于 2022 年 3 月 1 日生效...（1）情节轻微的，处强制学习、下架全部商品、禁止上架新商品3- 7 日、支付违约金500-1， 000 元，扣5- 10 分；...（2）情节严重的，处强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品7- 14 日、支付违约金3，000-6， 000 元、扣20- 40 分；...（3）情节特别严重的，处永久下架全部商品、禁止上架新商品、支付违约金10， 000 元、扣 100 分...
规则对商品发布、违规处理作出了明确规定，具体如下：...2、商家不得“自定义尺寸”，平板电视的屏幕尺寸是指平板电视整机的有效显示区域的对角线长度尺寸，单位为英寸（ 1 英寸=2. 54 厘米），商品规格中填写的屏幕尺寸单位应为英寸...商家未按照以上要求发布平台电视商品的，平台将按照《商家违规行为管理规则》中的“滥发信息”或“虚假宣传”对商家进行处理......
快手电商发布公告称， 为了打击违法违规商品，保护平台用户权益，创造健康良好的电商经营环境，现对《实施细则》进行修订...（1）情节轻微的，处强制考试、封禁快手账号 5 日、下架全部商品、禁止上架新商品 14 日、限制参与营销活动 14 日、支付违约金100， 000 元，扣 30 分；...（2）情节严重的，处强制考试、封禁快手账号 7 日、下架全部商品、禁止上架新商品 28 日、限制参与营销活动 28 日、支付违约金150， 000 元、扣 40 分；......
快手电商发布公告称，为提升商户/带货达人服务水平，保护交易双方权益，对《实施细则》进行修订，细则于 2022 年 2 月 18 日生效...比如《实施细则》修订后，带货达人/平台商户实施、、违规行为的，情节严重的支付违约金由原来的“100- 150 元”提升至“100- 300 元”，情节特别严重的的支付违约金由原来的“200- 300 元”提升至“500-1， 000 元...规则还新增了带货达人/平台商户实施等违规行为处理，具体如下：......
淘宝发布通知称，为了规范淘宝直播-新热浪引擎（原V任务）平台的市场管理秩序，新增《热浪引擎平台管理规则》...用户违反本规则的，热浪引擎平台可采取删除违规信息、关闭任务、限制参加热浪引擎平台营销推荐活动、限制热浪引擎平台权限、清退主播身份、限制主播权限、清退机构身份、风险交易冻结、清退热浪账户身份、商品限制推广等措施......
市场有传闻称曾经的淘宝女主播薇娅（真名：黄薇）将在 3 月复出的消息引发了不少网友关注...被追罚后，薇娅一夜之间从网上消失，淘宝店铺、微博、抖音等平台的账号都被封禁...2 月 13 日下午，有曝料称，薇娅将在 3 月复出，在淘宝重新开播，仍旧以直播的形式展开工作，账号名称和粉丝不变...
称各地应指导督促入网餐饮服务提供者规范使用外卖封签，并加强日常检查，对检查中发现未使用封签对配送食品予以封口的，应当责令其限期整改，逾期不改正的，按《浙江省电子商务条例》规定依法查处...餐饮外卖配送人员在接收餐饮外卖食品时，应检查外卖封签的完整性和有效性，对未使用外卖封签、外卖封签不完整或者外卖封签已被破坏的餐饮外卖食品，有权拒绝配送；在配送过程中应保持外卖封签的完整性，确保配送过程中食品不受污染；配送过程发现发生食品污染、外卖封签损坏或不完整时，应终止配送...
一名业内人士告诉36氪，薇娅的店铺会在淘宝恢复上线，未来仍旧以直播的形式展开工作，账号名称和粉丝不会改变...去年12月20日，网络主播黄薇（网名：薇娅）因为偷逃税被罚13.41亿元，随后其在微博、淘宝直播、抖音等平台的账号已被封...近期，有网友发现点淘（淘宝直播APP）内，一个名叫蜜蜂惊喜社”的账号开始直播，值得注意到是，这些开播主播都是此前出现在薇娅直播间的助播，薇娅回来了”的消息也开始在粉丝群内流传......
不难发现，智商社交、电竞社交、摩斯密码社交等社交方式，均有一个共同点是： 00 后人群在通过自己的方式进行精准社交...电竞行业究竟有多火，这里..
3月2日，全球领先的专业运动耳机品牌Shokz韶音，正式发布了全新的专业运动耳机旗舰款OpenRun Pro...韶音以大量底层原创式科技创新，通过骨传导技术..
2 月 28 日，卡贝电商 2022 年“聚能变”答谢晚宴暨表彰仪式在国豪宴会中心圆满举行...演讲中，他提到卡贝在过去的一年，受疫情和大环境的影响，经..
据网易数独发布的《中国年轻人恋爱调查报告》显示，越来越多的年轻人选择线上渠道来满足情感需求...公开资料显示，Soul上线于 2016 年，平台基于新..
所以，不管是有伴侣的女性，还是单身女性，都应该在这一天为自己挑选一件礼物...那些喜欢包包的女性，再也不用为了买新款包包而生活拮据，再也不用..
辛苦不说，更重要的是，专业性太强，很多东西是我们小股民完全看不懂的，那看不懂上市公司年报怎么办？民众证券能教我们什么呢？...在民众证券的公..
3 月 1 日，“支援香港连花抗疫物资捐赠仪式”在河北石家庄以岭健康城举办，共计 330 万元的连花系列抗疫物资启程运往香港...此次捐赠的为同批价值..
因为用户获得的收益是 0 成本的，因此 0 成本参与的项目，更能促进用户对项目的认知共识，持续推动项目和社区的发展，以此建立标杆效应，吸引更多..
从-中可以看到该账号近 30 天发布了 26 条作品，平均点赞数就达到了7. 88 万，转发6. 5 万...账号多条视频播放量过亿，其中一条视频播放量达到了2..
2 月 19 日，树兰（衢州）医院正式开业，这是隶属于树兰医疗旗下的一家区域性综合型医院...树兰（衢州）医院位于浙江省衢州市柯城区，按照三级甲等..
菲鹏生物IPO上市招股书显示，公司拟募集资金25. 06 亿元，主要用于体外诊断试剂核心原料建设项目，体外诊断仪器及配套试剂解决方案研发、生产项目..
消费者可以登陆京东APP通过搜索“中消协”“教育基地”等关键词，或者登陆京东APP首页→点击“京东电器”图标→点击“分类”→“中消协教育基地”..
为方便员工就餐，总部位于灵石路的电竞企业“英雄体育VSPN”为公司近千名员工升级上线了内部食堂...来到你想选的菜品前，将托盘放在感应区中，菜品..
进入春季气温变化频繁，又是流感高发季，无形之中给防疫增加了难度...该研究选取了 1976 例与新冠肺炎感染者有密切接触的受试者，给予连花清瘟对照..
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不过有些商家经常以商品已拆封为由，不给退货，这种做法合法吗？...3月2日，最高人民法院发布《关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（..
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