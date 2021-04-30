iPhone 14 前面板或大改 刘海变身感叹号

关于苹果iPhone14 新手机的传闻越来越多，尤其是“刘海”方面。最新消息称，苹果正设计一种独特的“打孔+药丸”形式。知名爆料人Jon Prosser此前中也提及过这种设计，他表示可以“独立验证”这个示意图的真实性。
iPhone14 系列预计将包括四个型号，由两个6. 1 英寸和两个6. 7 英寸尺寸组成。除了采用药丸状和孔状设计的高端机型外，整个系列被认为将获得重大的重新设计，包括更薄的相机凸起，圆形音量按钮等。
关于苹果iPhone14 新手机的传闻越来越多，尤其是“刘海”方面。最新消息称，苹果正设计一种独特的“打孔+药丸”形式。知名爆料人Jon Prosser此前中也提及过这种设计，他表示可以“独立验证”这个示意图的真实性。
iPhone14 系列预计将包括四个型号，由两个6. 1 英寸和两个6. 7 英寸尺寸组成。除了采用药丸状和孔状设计的高端机型外，整个系列被认为将获得重大的重新设计，包括更薄的相机凸起，圆形音量按钮等。
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根据图片显示，iPhone 14 Pro系列今年会带来较大变化，首先在屏幕上终于彻底告别刘海屏，采用挖孔的设计，其中包括前摄挖孔和Face ID挖孔，两者分开放置，呈现感叹号排列...中框依然是直角设计，不过音量键却回归了iPhone 4时代的经典圆形按键，而前代的蓝色将继续保持，并且新增了一款紫色配色，不过图片中并没有展示白色版...后摄方面，图片展示的iPhone 14 Pro与传闻一致，摄像头的凸起得到了极大的改善，整个模组下方的矩形凸起都完全抹平，整体类似三星S22U的设计，更加简约......
除此之外，该机还将延续前代的直角边框设计，音量键则回归了iPhone 4时代的经典圆形按键...全新的iPhone 14系列可能依然会延续iPhone 13的设计，继续采用直角边框方案...全新的iPhone14系列很可能在外形和配置上都将进行大的改动，有可能是近年来让消费者感觉最大的一次更新，价 格也将统一上调100美元...
据供应链最新消息称，iPhone 14将会启用打孔+药丸设计，不过并不是全系，而从iPhone 15开始，整个四款系列将全面转向打孔设计（彻底告别刘海缺口），以进一步提升手机的屏占比...供应链消息人士还透露，苹果可能已经放弃了屏下Touch ID指纹传感器方案，转而考虑配备更先进的 Face ID 传感器，不过它不会出现在iPhone 14系列，而是它的下一代iPhone 15上......
据多方报道，iPhone 14系列近期已经进入OEM试产阶段，立讯拿到了部分iPhone 14的订单，而订单大头以及高端版本依然被鸿海拿下...根据新浪科技的报道，预计今年的iPhone 14和iPhone 14 Pro将有一些重大的设计变化，包括降低摄像头凸起，并取消刘海屏，转而采用打孔屏等...首先是mini机型取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone 14 Max，作为低价的大屏版本，这两款新机都将维持小刘海方案......
苹果首先将 LTPO 显示屏应用于 iPhone 13系列的两款机型，并且均由三星显示器独家供应...京东方的目标是明年或后年向苹果提供基于 LTPO TFT 的 OLED 面板...与此LG Display也开始在中小尺寸 OLED 面板上加大投资...
业界人士分析，每年 2 月中下旬时，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单，建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程...开始进行试产之后，代工厂要搜集数据，修正异常，评估生产过程与产品需要改进的项目，并评估试产的产品是否可以接受，当试产产品需要改进的项目后经过验证，后续可以开始进行量产...
据媒体援引供应链方面的最新消息显示，苹果已向相关代工厂发送新产品试产导入量产服务订单，全新的iPhone 14系列将于近期进入代工试产阶段，而立讯精密据传尚未取得新产品试产导入量产服务订单（NPI），将无缘代工高端iPhone 14（iPhone 14 Pro），预计只能拿到基本款iPhone 14的订单，成为第二供应商，鸿海则将继续获得iPhone 14系列的大量订单，稳坐龙头宝座...正面有望首次采用三星/LG提供的打孔屏，有望搭载120Hz高刷屏以及6GB内存，支持新一代的LTPO技术......
苹果公司的供应链正在为"iPhone14"的生产做准备，该智能手机的新设计方案现在正通过该公司的一些合作伙伴进行生产试运行，在预定的秋季发布之前，有许多步骤和多家公司的时间和资源的重大投资要进行。2022年的机型，即"iPhone14"，现在显然已经达到了一个重要阶段，这涉及到知名的苹果供应链。据UDN报道，新设计已经进入OEM试生产阶段，这是一个小规模生产智能手机的项目点。试生产的目的是证实新iPhone型号设计的生产可行性，以及在开始大规模生产之前尝试并解决任何潜在的问题。苹果通常在2月中下旬进行试生产，装配伙伴立讯精密通常参?
据供应链最新消息称，苹果将在今年9月份发布的iPhone 14系列，目前相关设计工作已经基本定稿，而代工厂已经开始试产工作...根据爆料，iPhone 14 Pro系列将会采用类似药丸形的居中打孔设计，虽然目前还不确定苹果到底是用哪种方式来展示，但至少可以肯定的是，新机的屏占比会大幅提升...据供应链最新消息称，今年苹果要发布的iPhone 14，除了外观大改、去掉刘海之外，硬件也会升级，最高2TB容量，但是QLC闪存......
该账号此前曾表示，苹果计划在 2021 年下半年推出一款配备 8.7 英寸显示屏的新款 iPad mini，其尺寸与第五代iPad mini相比增加了宽度和高度......
2021年12月至2022年1月，除12月下旬气温偏低外，其余各旬气温均偏高；进入2月之后气温持续偏低，2月全国平均气温-3.2℃，较常年同期偏低1.9℃，为..
微软在周二发布了他们的"DXGKRNL"Linux内核驱动的第三次迭代，主要用于实现DirectX/Hyper-V计算支持，特别是在Windows Subsystem for Linux/Windo..
其中提到，互联网弹窗不得推送恶意炒作娱乐八卦、绯闻隐私、奢靡炫富、审丑扮丑等违背公序良俗内容；弹窗推送广告信息不得违反国家相关法律法规；..
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在第二支柱方面，中国人寿养老险公司提供企业年金和职业年金管理全流程服务，为客户养老资金保值增值，目前管理企事业单位养老金规模约1. 2 万亿元..
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针对“将结束运营”的传闻，企鹅电竞官方回应称，企鹅电竞在正常运营中，一切以官方通知为准...资料显示，企鹅电竞是腾讯旗下规模最大的移动电竞平..
去年9月，苹果举行新品发布会，正式推出iPhone 13系列，其中iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的远峰蓝配色成为彼时最受欢迎的配色...博主@render..
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