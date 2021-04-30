iPhone 14 前面板或大改 刘海变身感叹号

关于苹果iPhone14 新手机的传闻越来越多，尤其是“刘海”方面。最新消息称，苹果正设计一种独特的“打孔+药丸”形式。知名爆料人Jon Prosser此前中也提及过这种设计，他表示可以“独立验证”这个示意图的真实性。

iPhone14 系列预计将包括四个型号，由两个6. 1 英寸和两个6. 7 英寸尺寸组成。除了采用药丸状和孔状设计的高端机型外，整个系列被认为将获得重大的重新设计，包括更薄的相机凸起，圆形音量按钮等。