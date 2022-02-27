2022年2月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于手机保养的，问题是“手机屏脏了，用下列哪种工具清洁更合适？”这个其实很简单了，必须是眼镜布，这样对屏幕的伤害比较小。

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手机屏脏了用下列哪种工具清洁更合适 2月27日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：手机屏脏了，用下列哪种工具清洁更合适？

A、眼镜布

B、餐巾纸

正确答案：眼镜布

手机屏幕脏了，不能直接用水清洁，可能造成渗水，容易损害手机内部零件。也不要用牙膏擦拭，一般的牙膏都有颗粒物，可能会刮伤手机屏幕。另外用酒精擦拭的话，也很容易引起手机屏幕的老化，缩短屏幕寿命。

现在很多人是手机不离身，吃饭睡觉都玩手机，手机所处的环境比较恶劣，所以手机变脏的主要原因是因为灰尘或者油脂，可以在眼镜布上滴少许小苏打水，或者取一些小苏打粉再放水中搅拌均匀，然后再用软布沾湿擦拭手机屏幕，因为小苏打水可以清除屏幕上的油渍。有钱的话也可以买专用的手机屏幕清洁剂，喷在布上再擦拭手机屏幕。

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