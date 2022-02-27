2022年2月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于白头发的，问题是“年纪不大就长白头发，通常都是因为肾不好，这种说法正确吗?”这个说法是不科学的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

年纪不大就长白头发是因为肾不好正确吗 2月27日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：“年纪不大就长白头发，通常都是因为肾不好”，这种说法正确吗？

A、不科学

B、十分正确

正确答案:不科学

大多数因为遗传因素引起的白发，其先天基因决定了黑色素细胞会过早死亡，无法产生黑色素。因此，年纪轻轻就出现了许多白头发。如果发现家族或者直系亲戚有人出现了白发症状，那很有可能就是遗传。

如果在短时间之内白发长出，需要看一下是否和肾脏有关，部分人没有注重肾脏问题，使肾脏功能出现衰竭，此时身体的代谢变差，容易使白发出现增多。

平时生活需要注重肾脏功能的保养，多吃对肾脏有利的食物，比如黑色的食物很适合养护白发，进食黑芝麻，黑米，黑桑葚，黑豆等，能够促进毛发的健康。

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