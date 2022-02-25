抖音商城准入要求：创作者带货分不低于4.2 粉丝量不低于1000

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:为优化商城生态，抖音电商发布《抖音商城管理规范》意见征集，明确商城展示准入要求与管控标准。符合商城准入基础要求的商品/内容（短视频/直播）将有机会被商城展示选中；如不再满足商城基础准入要求时，平台将会取消该对应商品/内容的展示。
商品准入要求
有机会被商城展示的商品需同时满足如下要求：
1.商家要求
（1）须为平台正常经营商家，即已符合《招商标准及入驻规范》等相关基础经营规则规定；
（2）商家体验分不低于4.3；
（3）店铺及其关联店铺无因出售假冒商品、发布混淆信息、不当获利等规则处罚的历史记录 。
2.商品要求
（1）商品状态正常，且符合《商品信息发布规范》发布要求（包括但不限主图/详情页清晰，无画风低俗、图片拼接、水印、过分P图等问题）。
（2）商品类目正确，不存在错发类目。
（3）商家价格稳定正常。稳定指商品价格不存在调整价格频率过快、幅度过大的情形，正常指不存在价格虚高、明显高于商品历史成交价的情形。
（4）商品状态稳定在线，不存在重复铺货和频繁上下架（一周内上下架 4 次）等情形。
（5）商品不存在严重投诉、差评、品质退货问题（相关指标可通过【抖店罗盘】查看，异常指标商品可参考【商家-危及消费者权益】实施细则进行整改提升）。
内容准入要求
有机会被商城展示的内容需同时满足如下要求：
1.创作者要求
（1）创作者带货分不低于4.2
（2）创作者粉丝量不低于1000
2.内容（短视频/直播）要求
（1）须符合《抖音电商内容创作规范》相关要求，内容专业、真实、可信、有趣；
（2）内容无《电商创作者管理总则》中列明的违规行为；
（3）短视频播放量＞400，完播率＞10%
3.封面要求
（1）不得出现材质虚假、功效虚假、禁限售商品、虚假宣传、违规营销等不正当销售行为或违规内容
（2）不存在引人不适（如危险画面、不雅行为 等）及不符合商城调性（负能量、低质量图片 等）内容
（3）须符合图片清晰、光线明亮、实景拍摄、主体适中、主题明确
商家若违反本规则及小店平台相关规则及协议的，平台有权依照《电子商务开放平台店铺服务协议》、《商家违规行为管理规则》及其他相关协议或规则对其进行处理。