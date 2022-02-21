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港股科技股普遍下跌 腾讯控股跌超5%

2022-02-21 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:2月21日下午，恒生科技指数尾盘跌幅扩大至3%，科技股普遍下挫。

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截止发稿，港股快手跌超6%、哔哩哔哩跌超10%、腾讯控股跌超5%、百度集团跌超4%、阿里巴巴跌超4%，美团跌超4%。

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