港股科技股普遍下跌 腾讯控股跌超5%

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:2月21日下午，恒生科技指数尾盘跌幅扩大至3%，科技股普遍下挫。
截止发稿，港股快手跌超6%、哔哩哔哩跌超10%、腾讯控股跌超5%、百度集团跌超4%、阿里巴巴跌超4%，美团跌超4%。
站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:2月21日下午，恒生科技指数尾盘跌幅扩大至3%，科技股普遍下挫。
截止发稿，港股快手跌超6%、哔哩哔哩跌超10%、腾讯控股跌超5%、百度集团跌超4%、阿里巴巴跌超4%，美团跌超4%。
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港股恒生科技指数微盘跌超3%...
截至收盘，道指上涨99.13点，涨幅0.29%，报34364.50点；纳指上涨86.21点，涨幅0.63%，报13855.13点；标普500指数上涨12.19点，涨幅0.28%，报4410.13点...对于苹果谷歌等明星企业领衔的科技股来说，却没能成功反转，整体呈全线下跌趋势......
俄乌关系的最新进展打压美股下跌，三大股指均录得连续第二周下跌，其中道指下跌1.9%，标普500指数下跌1.58%，纳指下跌1.76%...热门中概股多数下跌，电商、新能源车、音视频板块普跌，其中包括阿里巴巴、京东、拼多多、叮咚买菜、每日优鲜、蔚来、理想汽车、小鹏汽车、哔哩哔哩、斗鱼、爱奇艺、腾讯音乐...哔哩哔哩尚未盈利，亏损日趋严重...哔哩哔哩尚未盈利，亏损日趋严重......
特斯拉和SpaceX的创始人埃隆·马斯克损失了251亿美元，但仍以2434亿美元的净资产遥遥领先于全球其他富豪；亚马逊的创始人和前CEO杰夫·贝索斯的财富缩水了200亿美元；紧随其后的是法国奢侈品零售大亨伯纳德·阿尔诺，身家1675亿美元，已经威胁到贝索斯的地位，他也是富豪榜前十中唯一一个没有遭受较大损失的...微软创始人比尔·盖茨损失43亿美元，净资产为1286亿美元，位居第四；谷歌联合创始人拉里·佩奇以1165亿美元的财富居于第五位；Facebook的马克·扎克伯格则损失104亿美元......
今日盘中，美团股价下跌超10%，截至发稿，美团股价下跌9.24%，报200.400港元，总市值1.23万亿港元...据美团于去年 11 月发布的Q3 财报显示，该季度美团实现营收488. 3 亿元，同比增长37.9%...截至 9 月 30 日，美团年交易用户数为6. 7 亿，该数据及活跃商家数均创历史新高；交易用户年均交易笔数达34. 4 笔，同比增长29%...
截至收盘，道指跌503.53点，跌幅为1.43%，报收34738.06点；标普500指数跌85.44点，跌幅为1.9%，报收4418.64点；纳指跌394.49点，跌幅为2.78%，报收13791.15点...他们认为，2023年将是小鹏汽车最后一年亏损，2024年将盈利14亿元...华尔街预计英伟达2021年第四季度每股收益将由上年同期的78美分增长至1.23美元，去年第四季度初始对这一数字的预期是1.09美元；华尔街把英伟达营收预期由68.4亿上调至74.2亿美元，上年同期这一数字为50亿美元......
报告期内，新东方净营收19.67亿美元，上年同期为18.74亿美元；应占净亏损8.76亿美元，去年同期为盈利2.29亿美元...报告期内，新东方经营成本与行政开支为27亿美元，上年同期为17.55亿美元；其中一般及行政开支达到12.92亿美元，上年同期为5.87亿美元；经营亏损为7.36亿美元，上年同期为经营利润1.18亿美元...截至2021年11月30日，新东方持有现金及现金等价物、受限制现金为10.5亿美元，上年同期新东方持有现金及现金等价物、受限制现金为26.48亿美元...
截至周四收盘，Facebook母公司Meta股价大跌4%，市值降至5650亿美元，跌出了世界前十行列，并被腾讯超越，现在位居第11位...作为市值一度超过1万亿美元的世界第六大公司，Meta市值较去年9月创下的峰值已蒸发5130亿美元...
公司综合考虑当前经营情况、发展规划、资金状况以及现金分红政策的一贯性等因素，拟实施2021年中期分红：向全体股东每10股派发现金股利10元，不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利约55.37亿元...格力电器表示，公司2021年上半年实现净利润78.88亿元（未经审计），截至2021年6月30日，可供股东分配的利润为596.7亿元（未经审计）...高分红也是一把双刃剑...
截至收盘，道指跌171.89点，跌幅为0.49%，报收34566.17点；标普500指数跌16.97点，跌幅为0.38%，报收4401.67点；纳指跌0.24点，与上一交易日基本持平，报收13790.92点...资本收益率在数值上等于1年利润除以占用的资本，即息税前利润（总资产-当前债务），具体到京东就是33亿元（4830亿元-2040亿元）= 1.2%，这一数字相当低，低于在线零售业12%的平均水平...CEO李华持股比例为34%，是最大股东；第二、三大股东持股比例分别约为21%和4.3%......
天眼查信息显示，北京小米移动软件有限公司公布“起跳抓拍方法、装置及存储介质”专利，该专利申请日期为 2020 年 7 月 31 日，申请公布号为CN114..
华为天际通推出了移动路由服务升级包”，用户可直接购买此流量卡来配合已有的华为路由或随行WiFi系列产品使用...在套餐选择中，用户只需花费599元..
梳理近年来关于互联网保险的一系列监管政策，不难发现监管部门一直倡导保险公司参与构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系，..
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那么三口之家若想靠银行利息生活，需要多少存款呢？实现可能性大不大？...去年全国居民人均消费支出 24100 元，三口之家一年花费：24100*3= 72300..
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艾瑞咨询数据显示，随着互联网家装市场渗透率的提高，预计到 2022 年将突破 2000 亿元...2021 年 11 月，小米正式发布新的家电产品——米家对开门..
数据湖是大数据领域近年来非常火热的技术，传统数仓无法实现增量数据的实时更新，也无法支持灵活的元数据格式，数据湖技术便在这一背景下诞生了....
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如今，老黄已是一家小有名气的翡翠店铺合伙人，掌握着工厂货源，也常和直播间的观众们聊天带货...第三家店的月销售额在25- 30 万元，第一店第二店..
2021年下半年全国大学英语四、六级考试（CET）成绩查询服务将于2月24日上午10时开通...3月22日10时起，考生可登录中国教育考试网，免费查询、下载..
今天，B社（贝塞斯达）官方正式宣布，即将关闭自家的PC游戏启动器，并允许用户将数据转移至Steam平台...B社将在今年4月正式关闭Bethesda启动器，届..
今天，知名爆料人士OnLeaks曝光了Redmi K50标准版渲染图...渲染图显示，Redmi K50标准版正面为中置挖孔直屏，下巴较窄，背部为矩阵三摄方案，摄像..
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2月22日晚间，港交所文件显示，上海杨国福企业管理（集团）股份有限公司向港交所提交上市申请书...2019年至2020年以及2021年前9个月，杨国福分别实..
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