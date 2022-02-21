港股科技股普遍下跌 腾讯控股跌超5%

特斯拉和SpaceX的创始人埃隆·马斯克损失了251亿美元，但仍以2434亿美元的净资产遥遥领先于全球其他富豪；亚马逊的创始人和前CEO杰夫·贝索斯的财富缩水了200亿美元；紧随其后的是法国奢侈品零售大亨伯纳德·阿尔诺，身家1675亿美元，已经威胁到贝索斯的地位，他也是富豪榜前十中唯一一个没有遭受较大损失的...微软创始人比尔·盖茨损失43亿美元，净资产为1286亿美元，位居第四；谷歌联合创始人拉里·佩奇以1165亿美元的财富居于第五位；Facebook的马克·扎克伯格则损失104亿美元......