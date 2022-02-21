SK海力士与三星电子在DRAM市场的差距缩小到12.6%

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:市场研究公司 TrendForce 2月18日表示，2021 年第四季度全球 DRAM 销售额为 253 亿美元，比上一季度下降 6%。TrendForce将销售下滑归咎于智能手机、服务器和PC制造商的零部件短缺，以及DRAM库存扩张导致DRAM价格下跌。

三星电子以 42.3% 的第四季度 DRAM 市场份额排名第一。这家芯片制造商保持第一的位置，但其市场份额较第三季度的 44.0% 下降了 1.7 个百分点，同期销售额下降了 9.4%。

SK海力士是唯一一家销售额增长的全球 DRAM 生产商。排名第二的 SK 海力士的市场份额为 29.7%，较同期的 27.2% 上升 2.5 个百分点。SK海力士与三星电子的差距从16. 8 个百分点缩小到12. 6 个百分点。随着 SK 海力士的市场份额上升，韩国厂商的DRAM市场份额从 71.2%增长到72.0%。

排名第三的美光科技的份额为 22.3%，比上一季度下降 0.6 个百分点。同期其销售额下降 8.3% 至 55.87 亿美元。

由于 2021 年第四季度 DRAM 出货量萎缩，DRAM 总产量较第三季度下降 5.8%，至 253 亿美元。