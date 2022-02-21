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微博打击炒作过时言论行为；手机天猫App上线猫享自营服务；淘宝下线卖家服务保障产品

2022-02-21 08:24 · 稿源：站长之家
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微博打击炒作过时言论行为

2月19日，微博官方宣布，将加强对平台内不友善言论的治理与引导，打击炒作过时言论。

微博表示，每个人的言行都会受到当时当下社会环境与认知水平的限制，一味用现在的标准，简单否定过去，是不可取的，也是违背历史发展规律的。如果是故意引用、截取当事人在过去发表的言论，与当下特定事件相关联，刻意夸大矛盾点，以此攻击他人，或者博人眼球、赚取流量，这就是炒作过时言论。

对此类行为，站方将按照社区公约予以及时处置，对违规账号，社区将根据公约规则视情节严重，给予警告、扣除信用分、禁言、禁评、扣除广告共享收益等处罚。

微博还解释称：

1. 这种行为具有明显地主观故意，其出发点是“炒作”，而不是真的要明辨是非。

2.这里所说的“当事人过去的言论”，指的是并不存在原则性、根本性的错误的内容。

3.客观理性的批评建议，正常有序的提出问题，始终是社区氛围的重要组成部分。

QQ截图20220221081342.jpg

手机天猫App上线猫享自营服务

2月18日，手机天猫APP上线了“猫享自营”服务，据介绍，手机天猫APP是阿里巴巴集团旗下的购物App，而全新推出的「猫享自营」业务，是由官方组建的专业采购团队，逐步在全国范围内实现「送货上门，当/次日到家」服务。

此外，据科创板日报报道，针对“天猫将更名为猫享”一事，阿里方面表示，天猫不会改名，猫享只是天猫 App 里的一个探索项目。

QQ截图20220221082119.jpg

淘宝下线卖家服务保障产品

近日，淘宝发布《关于卖家服务保障产品下线的公告》称，为进一步提升淘宝网的营商环境，更好地保障消费者的合法权益，改善卖家对于消费者提供的服务保障相关产品的体验，将在 2022 年 2 月底，对“淘宝服务”页面部分产品比如假一赔三、卖家包税、海外直邮、上门测量、免费设计、延长保修、免费换新等，陆续进行下线和调整，并在未来进行业务模式和产品能力的升级。

淘宝表示，下线和调整期间，卖家将无法新加入服务，但不影响已生成的服务保障订单。

据悉，上述公告将在2022 年 2 月 21 日正式生效。

淘宝

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