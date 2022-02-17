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有赞小程序推广功能升级 可通过链接推广至头条、抖音

2022-02-17 13:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:据36氪报道，近日，有赞微商城小程序宣布推广功能再度升级。商家可通过小程序链接把微信小程序推广到头条、抖音等平台。

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此外，在微信生态内，有赞小程序推广链接还支持商家在朋友圈、社群、微信公众号等场景下推广商品。

在今日头条、抖音等生态内，有赞小程序链接可嵌入在头条文章内容、头条文章评论区、头条个人中心、以及头条和抖音的私信中。

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