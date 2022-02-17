有赞小程序推广功能升级 可通过链接推广至头条、抖音

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:据36氪报道，近日，有赞微商城小程序宣布推广功能再度升级。商家可通过小程序链接把微信小程序推广到头条、抖音等平台。
此外，在微信生态内，有赞小程序推广链接还支持商家在朋友圈、社群、微信公众号等场景下推广商品。
在今日头条、抖音等生态内，有赞小程序链接可嵌入在头条文章内容、头条文章评论区、头条个人中心、以及头条和抖音的私信中。
站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:据36氪报道，近日，有赞微商城小程序宣布推广功能再度升级。商家可通过小程序链接把微信小程序推广到头条、抖音等平台。
此外，在微信生态内，有赞小程序推广链接还支持商家在朋友圈、社群、微信公众号等场景下推广商品。
在今日头条、抖音等生态内，有赞小程序链接可嵌入在头条文章内容、头条文章评论区、头条个人中心、以及头条和抖音的私信中。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据“有赞说”消息，基于整个互联网互联互通的背景下，头条、抖音的一些场景已可以通过小程序链接打开微信小程序...目前有赞已支持这些推广场景，商家通过小程序推广链接URL Link可以把小程序推广到头条、抖音、短信等场景，并且推广链接支持在店铺后台推广弹窗中直接生成...小程序推广链接URL Link，适用于非微信的场景，包括：短信、邮件、网页、微信、头条、抖音、西瓜视频内等拉起小程序的业务场景...当用户访问个人中心时，可以查看历史所有的信息和推广链接，并点击进入小程序......
有赞发布通知称，目前微信小程序商品已支持小程序链接分享，在商品分享、分销员分享的场景下可以使用小程序链接进行推广...在微商城消费者端，商品分享支持使用小程序链接（Short Link）推广；分销员点击商品“赚”字分享：支持使用小程序链接（Short Link）推广；支持保存带有小程序链接（Short Link）推广素材；分销员使用小程序链接（Short Link）推广均支持锁定客户关系，赚取销售佣金......
网站可以通过Cookie、浏览器用户代理、网络IP、鼠标移动和其它技术来跟踪用户，以提供更为精准的广告...然而国外有研究人员已经证实，除了以上方法，还可通过显卡指纹来精准追踪用户，并且需要WebGL 2.0 API，不过这个标准已经被WebGPU替代...研究人员已经证实，移除、更换其它硬件设备并不会影响Web API对用户的精准识别...目前依赖WebGL 2.0 API的方法需要至少8秒来对显卡进行识别，通过过这个Web API，可将识别时间缩短到150毫秒，准确率高达到98%...
以 687 亿美元（约合人民币 4364 亿元）的天价，微软上月宣布收购动视暴雪震惊了整个游戏行业...目前联邦贸易委员会（FTC）已经对这项收购进行了审查，不过微软掌门人萨提亚·纳德拉（Satya NaDELLa）认为该公司不需要做出让步就能通过这项交易...Bandai Namco：150亿美元...Embracer 集团：150亿美元...根据GameSpot的一份新报告，PlayStation在2021年带来了248.7亿美元的收入，而Xbox为162.8亿美元......
对于在紧急情况下无法通过座机或手机拨打 911 报警电话的人们来说，美区 Skype 新引入的电脑端拨号功能，正好可以解他们的燃眉之急。虽然仍存在一定的限制，但该软件至少可在必要情况下与紧急服务分享他们的位置。（来自：Release Notes） 在本周为美区 Skype 引入电脑端 911 拨号功能之前，Emergency Calling 服务已在澳大利亚、丹麦、芬兰和英国等市场启用。 在选择加入位置共享之前，用户会看到明确的“通知与披露”警示，提醒其该服务的运作方式与传统电话并不相同。 此外 Skype 鼓励用户不要在自家以外的范围通过 Skype 拨打报警电话
经历了近5年的发展，各超级APP小程序生态已经逐步成熟、差距明显缩小，那么在当下，巨头小程序之间比拼的是什么?反垄断的态势下，对小程序是利好还是利空?...百度在2021年万象大会中公布，百度智能小程序月活跃用户数达4.2亿，智能小程序数量达66万个，覆盖超过270个细分领域...经历了近5年的发展，各超级APP小程序生态已经逐步成熟、差距明显缩小，那么在当下，巨头小程序之间比拼的是什么?反垄断的态势下，对小程序是利好还是利空?...第一阶段是能力和技术的比拼...走到今天，小程序的博弈或许已经来到了“中局之战“，基建已然搭好，开源能否从趋势成为结果，还要看长期演进的过程......
为了帮助更多小程序应对疫情防控等政务民生领域的高业务并发场景需求，信通院旗下分布式系统稳定性实验室基于通信行程卡小程序的实践经验，联合微信和腾讯云推出“微信小程序全链路压力测试专项”，围绕微信小程序压测工具，为小程序运营方提供端到端的全链路压测服务...该专项将模拟海量微信真实用户访问小程序前后端的全流程，帮助小程序运营方最大限度还原实际业务可能面临的海量高并发等复杂场景，对小程序容量上限做出评估，并对暴露的问题提出整改方案，压测完成后将由信通院官方出具压测报告及相关证书......
抖音电商公布了实施细则...那么哪些行为会被认定为卖惨营销呢？卖惨营销行为通过扮演贫困农民、行动不便、身体障碍等弱势群体，或通过自伤自残、假装生病等，炒作产品滞销、生计困难等剧情，博取用户同情，以此达到推广商品目的...违规示例一：创作者扮演贫困、衣着破烂的果农形象，炒作农产品滞销生计困难，无力生活，引导消费者购买其产品的行为...违规示例三：以孩子患病炒作生计困难剧情，博取用户同情的卖惨营销行为......
微软官方今天证实，Windows 11 系统的推广部署工作已经进入尾声...微软表示：Windows 11的升级优惠正在进入最后的供应阶段，并为符合升级条件的设备提供广泛部署...随后有业内分析人士表示，由于微软的重心已经全部放在了Windows 11上，而随着推广期尾声的临近，可能他们不会在像之前那么允许让大家轻松免费升级了...
它于 2017 年 4 月向员工开放...设计标志与传统标志的区别在于使用非标准字符、样式或布局，或使用图形特征或颜色，包括完全由图形元素组成的商标...苹果提交其商标的国际商标类别很重要，因为商标注册仅保护在原始申请中确定的那些类别...
全系累计销量突破1000万，充当旗舰焊门员”一整年的Redmi K40系列，迎来了上市周期的最后阶段。今日，有博主发微博分享了1月份京东手机销量排行榜..
近日，一段理想ONE挑战网红成佛坡导致后桥减速器损坏的视频引发热议。18日晚，涉事车主@辜恒威 在微博上对网传消息进行了澄清。该车主称，当时开启..
根据豪威公布的资料，其0.56m像素的设计使用了台积电CMOS图像传感器专用的28nm工艺实现，而逻辑层（logic wafer）则采用22nm工艺节点...豪威还预告..
对于在紧急情况下无法通过座机或手机拨打 911 报警电话的人们来说，美区 Skype 新引入的电脑端拨号功能，正好可以解他们的燃眉之急。虽然仍存在一..
根据曝光的菜单截图显示，网友帮这位博主点的餐包括瓦列拉脆皮肘子、战斧牛排、芝士焗龙虾等等，甚至还有68瓶沙皇手工喜宴伏特加，累计金额超过12..
一直以来，有人抱怨Windows 11下，设备的性能并不能完全发挥，而对此微软显然也是接受到信息，所以改变也是必然的。在即将到来的Sun Valley 2”功..
《华尔街日报》的最新报道指出，加州公平就业和住房部（DFEH）已对这家游戏发行商的董事会和洛杉矶地区警察部门进行了传唤...显然，DFEH 正在寻求..
今日，动作游戏《师父》官方发布推文，首先感谢了媒体的高度评价和玩家的积极反馈，称这对团队来说意义重大。同时，还公布重磅消息称，下周会带来..
对此阿里巴巴中国数字商业板块相关负责人回应称：天猫不会改名，猫享只是天猫app里的一个探索项目...在阿里巴巴此前的业务架构大调整后，天猫和淘..
有消息称，天猫将改版升级，设立自营旗舰店，并且天猫将更名为“猫享”...2月18日晚间，凤凰网科技联系到其数字商业板块相关负责人，其表示：天猫..
这意味着，苹果将正式放弃在屏下指纹识别方面的开发，将主要的研发精力调整至Face ID与屏下摄像头的方向...最早苹果计划在iPhone 13 Pro中加入屏下..
在北京冬奥会以2金1银完美收官的天才少女”谷爱凌，将在今晚迎来抖音的首场直播...截至其抖音账号@青蛙公主爱凌 粉丝量已破1600万，有关她的热榜话..
据BGR报道，“太空（任务）是......艰难的”和 “无处可去，只能向上”，这是Netflix与《太空部队》第二季相关的一些宣传语言和海报，这部职场喜剧..
由 Thomson Reuters Foundation 获得的一份内部文档可知，美国软件巨头 Saleforce 想要进军非同质化代币（NFT）市场的计划，已遭到该公司在全球范..
前几天，Faraday Future（法拉第未来）官方已经在社交平台公开宣布，FF 91首款量产车将于北京时间2月24日上午8点正式发布。近日，FF官方每天也不断..
一则#小伙工资单被同事看到遭开除#的话题冲上热搜...据九派新闻报道，2月16日，山东济南，小伙因工资单被同事看到，被公司以泄露机密开除引发热议..
经核实，公司及公司下属江南临沂分公司和卓泰汽车销售公司均未与长城汽车签署过任何战略协议...上述两家公司所用厂房、停车场、办公场所等均租赁自..
据彭博新能源财经网站报道，美国证券交易委员会（SEC）否认它正在针对特斯拉公司首席执行官埃隆马斯克进行无休止的调查...马斯克的外部律师亚历克..
知名音乐人坎耶·韦斯特（Kanye West）刚刚在 Instagram 上表示，《Donda 2》新专辑将不会登陆包括 Apple Music 和 Spotify 在内的音乐流媒体平台..
按照惯例，苹果会在每年三月份召开一场春季发布会，发布多款新品，这是苹果一年中最重要的发布会之一。根据数码博主@刹那数码 最新消息，目前Appl..