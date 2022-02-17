有赞小程序推广功能升级 可通过链接推广至头条、抖音

经历了近5年的发展，各超级APP小程序生态已经逐步成熟、差距明显缩小，那么在当下，巨头小程序之间比拼的是什么?反垄断的态势下，对小程序是利好还是利空?...百度在2021年万象大会中公布，百度智能小程序月活跃用户数达4.2亿，智能小程序数量达66万个，覆盖超过270个细分领域...经历了近5年的发展，各超级APP小程序生态已经逐步成熟、差距明显缩小，那么在当下，巨头小程序之间比拼的是什么?反垄断的态势下，对小程序是利好还是利空?...第一阶段是能力和技术的比拼...走到今天，小程序的博弈或许已经来到了“中局之战“，基建已然搭好，开源能否从趋势成为结果，还要看长期演进的过程......