有赞支持商家推广小程序到头条、抖音等多种场景

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:据“有赞说”消息，基于整个互联网互联互通的背景下，头条、抖音的一些场景已可以通过小程序链接打开微信小程序。

目前有赞已支持这些推广场景，商家通过小程序推广链接URL Link可以把小程序推广到头条、抖音、短信等场景，并且推广链接支持在店铺后台推广弹窗中直接生成。

据了解，小程序推广链接URL Link，适用于非微信的场景，包括：短信、邮件、网页、微信、头条、抖音、西瓜视频内等拉起小程序的业务场景。通过相关能力，可以选择生成到期失效和永久有效的小程序链接，永久链接有生成数量限制，目前仅针对国内非个人主体的小程序开放。

小程序推广链接URL Link，在抖音、头条的应用场景：

1. 头条发帖、评论：

① 可以支持在头条图文内容中加入小程序推广链接；

② 可以支持在头条图文的评论中评论小程序推广链接

2. 头条个人中心：

发布带小程序链接的图文，会沉淀在个人中心页。当用户访问个人中心时，可以查看历史所有的信息和推广链接，并点击进入小程序。

3. 头条、抖音私信：

可以在头条、抖音的私信消息中打开微信小程序，可以搭配私信营销，自动回复等工具使用。

私信营销建议合理使用，避免骚扰用户造成账号封禁。