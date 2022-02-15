苹果将 iPhone 6 Plus 列入「过时产品」名单

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日消息:据MacRumors报道，苹果公司今天更新了其古董和过时产品名单，增加了iPhone6Plus，因为该设备最后一次停售已经超过5年了。

图片来自 Apple

iPhone6Plus于2014年9月首次与iPhone6一起发布，在iPhone7和iPhone7Plus推出后，它于2016年9月停产。iPhone6Plus的系列手机iPhone6此时不在过时名单上，因为它的销售时间更长。

苹果在2017年推出了iPhone6，作为一款中端iPhone，它在2018年9月之前一直可以购买，因此，由于这个原因，它还需要两年左右的时间才能被加入过时产品名单。

iPhone6和6Plus是第一批支持Apple Pay的设备，也是苹果公司首次提供多尺寸选择的iPhone。自iPhone6和6Plus发布以来，苹果一直坚持多尺寸的发布策略。

过时产品清单上的设备是苹果公司在五年前和七年前停止销售的。苹果公司为过时设备提供长达7年的服务和零部件，或按照法律规定，但维修要视零件供应情况而定。

早在2019年，随着iOS13的推出，苹果就不再支持iPhone6和6Plus的软件更新。