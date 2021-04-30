苹果正启动生产iPhone SE3 或在3月中下旬上市

据供应链消息，苹果正在启动生产iPhoneSE3，外界预期，可望在3月中下旬上市，由于新机价格可能与上一代差不多，却配备5G与升级到A15处理器，可望抢占更多安卓手机市场比重，将为供应链增添第1季成长动力。

知名分析师先前指出，新 iPhone SE将提供5G网络，这也让新iPhone SE成为最平价的5G iPhone。