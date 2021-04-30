苹果正启动生产iPhone SE3 或在3月中下旬上市

据供应链消息，苹果正在启动生产iPhoneSE3，外界预期，可望在3月中下旬上市，由于新机价格可能与上一代差不多，却配备5G与升级到A15处理器，可望抢占更多安卓手机市场比重，将为供应链增添第1季成长动力。
知名分析师先前指出，新 iPhone SE将提供5G网络，这也让新iPhone SE成为最平价的5G iPhone。
据供应链消息，苹果正在启动生产iPhoneSE3，外界预期，可望在3月中下旬上市，由于新机价格可能与上一代差不多，却配备5G与升级到A15处理器，可望抢占更多安卓手机市场比重，将为供应链增添第1季成长动力。
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据多家媒体报道，苹果已经启动iPhone SE3的规模生产，iPhone 最大代工厂鸿海旗下郑州富士康 iDPBG 事业群在新春开工之际招募普工，推荐奖金最高可达 8000 元...有消息称，iPhone SE 3与上一代相比，更新不大...
据供应商爆料称，苹果目前已经启动了iPhone SE3的规模生产，预计新机最快会在3月底上市，而新机价格跟上一代不会有太大区别，但是配置却大幅提高...此前有它可能基于旧版iPhone XR的机身构建，而也有人预测它将使用iPhone 11的机壳设计...据说，iPhone SE 3会升级到A15处理器，4GB RAM，支持5G网络，起步价有望在3千元以内...
据供应链最新消息称，即将发布的iPhone SE3可能在售价上不会有大的变动，苹果抗住了一些元器件涨价的情况，当然这是需要跑量来化解的...按照供应链消息人士的说法，今年iPhone SE3全球售价应该与之前的保持一致，而国行的价格预计还是在3299元，叠加目前全球通胀的环境，这个价格其实已经相当不错了...按照之前的说法，苹果预计会在3月8日举行新品发布会，届时新一代iPhone SE和iPad Air 5将会同时亮相，两款产品的量产工作已经在紧张的准备中..........
除了iPhone SE3外，苹果春季发布会还有多款新品要推出，目前比较确定的就是新的Mac系列...苹果在欧亚经济数据库中提交了三台未发布的新Mac电脑型号，预计该公司将在3月8日或前后举行传闻中的春季发布会活动...按照之前的说法，苹果在春季发布会将包括推出至少一款新Mac...下一个芯片可能会以苹果 M2 芯片的形式出现，这将是该公司的下一代入门级处理器...
分析师Ross Young引用泄漏消息源声称，下一代iPhone SE的生产将在1月下旬开始，最有可能在5月底或4月初推出...Young的预计发布日期支持了之前分析师Kuo之的报告，他说iPhone SE将在2022年上半年面世...此前有它可能基于旧版iPhone XR的机身构建，而也有人预测它将使用iPhone 11的机壳设计...
按照之前的说法，苹果预计会在3月8日举行新品发布会，届时新一代iPhone SE和iPad Air 5将会同时亮相，两款产品的量产工作已经在紧张的准备中...外观设计方面，第五代iPad Air与目前2020年10月发布的iPad Air相同，依然是10.9寸窄边框，触控ID集成在电源键上，USB-C接口，有深空灰、银色、绿色、玫瑰金和天蓝色可供选择......
按照目前的消息看，苹果预计3月8日要举行春季新品发布会，主角正式新款iPhone SE和iPad Air...据日本网站Mac Otakara报告，苹果供应商们已经开始量产全新第五代iPad Air和第三代iPhone SE...外观设计方面，第五代iPad Air与目前2020年10月发布的iPad Air相同，依然是10.9寸窄边框，触控ID集成在电源键上，USB-C接口，有深空灰、银色、绿色、玫瑰金和天蓝色可供选择......
据MacRumors援引日本博客Mac Otakara报道，苹果正计划发布第五代iPad Air，其功能与第六代iPad mini类似，包括A15仿生芯片、支持Center Stage的1200万像素超宽幅前置摄像头、用于蜂窝型的5G和四色LED True Tone闪光灯...该报告援引可靠消息来源称，新的iPad Air可能会在2022年春季与第三代iPhone SE一起发布......
外媒最新援引消息人士的透露苹果公司考虑在3月8日或3月8日前后举行新品发布会，发布iPhone SE等新品...消息人士也透露，苹果将在3月份举行的这一次发布会，也将以线上的形式举行...虽然目前苹果方面还未公布今年春季芯片发布会的时间，但外媒在报道中表示，今年的3月8日是周二，苹果此前曾多次在周二举行新品发布会...外媒在报道中也提到，目前还不确定苹果今年春季的发布会是否会在3月8日举行，生产推迟和其他方面的原因，可能迫使苹果调整发布会的时间...
相信有不少人都很期待苹果2022年的新品，按照该公司的一贯传统，每年的3月份都是春季新品发布会，届时会有一大波新品更新，这其中也包含了iPhone（主要是SE系列）...据外媒最新消息称，新一代iPhone SE的生产已经在1月下旬小范围开始试产，最快预计在3月份发布，但是上市时间要晚一些...此前有它可能基于旧版iPhone XR的机身构建，而也有人预测它将使用iPhone 11的机壳设计...据说，iPhone SE 3会升级到A15处理器，4GB RAM，支持5G网络，起步价有望在3千元以内......
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