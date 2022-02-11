首页 > 业界 > 关键词  > Realme最新资讯  > 正文

Realme Pad Mini平板获得多项认证 可能即将推出

2022-02-11 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:Realme去年进入平板电脑市场，发布了10.1英寸显示屏的Realme Pad。一款型号为 RMP2105 的新 Realme 设备已获得泰国 NBTC 权威机构和印度 BIS 的认证。NBTC 列表显示，RMP2105设备将以 Realme Pad Mini 的名称进入市场。

1.jpg

Realme Pad Mini 的 NBTC和BIS认证没有关于其规格的信息。这款平板电脑也已通过 EEC 认证。已经发现型号 RMP20156 也与 Realme Pad Mini 相关联。该设备已在其他地方被发现，例如 Camera FV-5 和 Geekbench测试平台，其中一些参数信息被披露。

Realme Pad Mini 的 Geekbench 列表显示它将配备紫光展锐处理器，其中包括六个频率为1.82 GHz 的 CPU 内核，其余两个频率为 1.95 GHz 的 CPU 内核，GPU为Mali-G57相结合。上个月在Geekbench上发现了基于Unisoc T616芯片组的Realme C35，它具有相同的CPU和 GPU 。

2.jpg

Realme Pad Mini 的 Geekbench列表进一步显示，它配备了3GB 的 RAM，并且运行在 Android 11 上。它在Geekbench 5 的单核测试中获得了 363 分，在多核测试中获得了 1330 分。

信息还显示，Realme Pad Mini可能配备一个具有 f/1.8光圈的 800万像素后置摄像头。该设备可以配备一个具有 f/1.8 光圈的 500万像素前置摄像头。平板电脑的其他细节是保密的。它很可能会在未来几周内在多个市场上首次亮相。

京品电脑 小米平板5 2021款11英寸2.5K高清 120Hz 骁龙860 6G+128GB 33W快充 杜比影音娱乐办公平板电脑Pad 黑色
京东自营
￥1999
苹果（Apple) iPad 10.2英寸平板电脑【2021年款iPad】（64GB WLAN版/MK2L3CH/A） 银色
京东自营
￥2599
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM