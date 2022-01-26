微信朋友圈新功能：可发20张图 超9张可生成视频

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:近日，微信8.0.18for iOS 版本在朋友圈增加新功能，朋友圈可以可发送20张图片，且超出9张图时需制作成新的视频再发表。
当发布朋友圈，选中超9张图片时，可以使用所匹配的模板和音乐自动生成视频。视频制作很简单，微信会以图片/视频被选择的顺序，根据所选择的主题（简单、年度回忆、年·味道、团圆聚会、回家的路、办年货）依次轮播。
据悉，素材识别仅在本地进行，素材仅在本地留存，且通过此功能制作的视频不可用于商业用途。
站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:近日，微信8.0.18for iOS 版本在朋友圈增加新功能，朋友圈可以可发送20张图片，且超出9张图时需制作成新的视频再发表。
当发布朋友圈，选中超9张图片时，可以使用所匹配的模板和音乐自动生成视频。视频制作很简单，微信会以图片/视频被选择的顺序，根据所选择的主题（简单、年度回忆、年·味道、团圆聚会、回家的路、办年货）依次轮播。
据悉，素材识别仅在本地进行，素材仅在本地留存，且通过此功能制作的视频不可用于商业用途。
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1月27日消息，昨日，iOS 微信8.0.18版本正式更新，本次更新依然为“解决了一些已知问题”。 更新后，微信朋友圈的一项新功能引发关注。现在微信朋友圈可以选择20张图片。如果选择的图片数量超过9张，底部会出现提示：“选择9张以上图片，需制作成新的视频在发表。”点击下一步，就可以选择你需要的模板和背景音乐完成视频制作。根据官方介绍显示，相关模板由腾讯秒�
昨日下午，微信发布了iOS 8.0.18正式版更新...当图片超过9张时，微信会提醒用户将图片制作成合集视频再发表，相关模板由腾讯秒剪提供，用户还可以点击「前往秒剪」使用更多模板...比如：2.88、1.66、6.66、8.88、0.88、2. 33 等...好友在领取拜年红包后，还可以将红包的祝福语设置为微信状态，设置为微信状态后，在对话页面或者朋友圈的昵称位置会显示一只小老虎头像...
微信iOS版发布了8.0.18版本，在新版本中，朋友圈的发图上限从9张增加到了20张...但很快，就有用户发现，这所谓的可以发20张图片”，存在着一个令人难以理解的限制：超过9张图后，微信为自动将上传的图片生成视频进行发布...有网友表示，图片是图片，视频是视频，超过九张图片得转成视频才能发，难以理解...也有网友认为，比起加入超过9张图自动转换视频的功能，不如先开放朋友圈上传GIF图和发送后再次编辑内容的功能...
微信朋友圈可以发20张图登热搜第一 网友吐槽：我要的不是幻灯片放映...昨天，微信iOS版8.0.18正式发布，用户惊奇的发现，原本只能发9张照片的朋友圈，现在可以发最多20张照片了...我要发的是20图而不是照片拼成的幻灯片放映啊”...此前腾讯曾推出一款名为秒剪”的APP，让用户从相册选择视频或图片导入，就能自动剪辑并配乐，生产一段视频，并享有朋友圈30秒视频的特权...不过秒剪毕竟是独立的APP，用户制作视频后可能并不会分享到朋友圈，如今朋友圈直接集成这一功能，无疑会增加用户在朋友圈分享视频的积极性......
马上就要到2022年的春节了，很多朋友都想在新年送上最新是祝福语，所以今天就来为大家分享一下2022微信朋友圈虎年贺词祝福语汇总。
2022年最新的一年是虎年，大家在虎年的时候总是要跟亲朋好友多多问候，所以今天就来为大家分享一下2022微信朋友圈虎年最新贺词祝福语。
今日，据@凰家评测消息，微信一项新功能折叠朋友圈图片日前悄然上线...根据观察后发现，部分朋友圈的内容、图片会被微信自动折叠，当一个人连续发布多条广告时，还会被折叠在一个集合页中...朋友圈折叠图片功能上线后，用户便无需去屏蔽一些代购好友的朋友圈，担心错过他发的某些有用”的内容，如请大家吃饭聚会等...据腾讯2021年第三季度财报显示，截止第三季度末，微信及WeChat的月活跃合并帐户为12.6亿，对比去年同期，微信用户
2022年是虎年，新的一年，大家肯定在各种场合都需要用到虎年的贺词祝福语，今天就来为大家分享一下2022年微信朋友圈虎年新年贺词祝福语大全...海氏海诺一次性使用医用口罩学生成人新年口罩中国风红色虎年口罩独立包装我爱你中国红口罩40只独立装京东商城￥44.81、虎年送头虎，全家乐悠悠...我的祝福是365天芬芳的书签：虎年快乐！...祝福你虎年行虎运，虎年展虎姿，如猛虎出山，虎虎生威！...休闲娱乐有度，开心还别太累！祝你虎年大吉！...10、虎年，我为你祝福；愿你虎年虎气冲天，愿你虎年虎转乾坤，愿你虎年虎腾虎跃，Happy虎Year!...11、又是一年春来到，虎年喜事真热闹，福娃祈福国运浩，奥运奖牌怀满抱，神七冲天国力高，百姓安康和谐绕...
2022年的1月1日马上就要到来了，新的一年自然要和亲戚朋友们问声好了，很多小伙伴还不清楚有哪些比较好的元旦跨年的祝福语文案，下面就来为大家分享一下。
在微信 8.0.18 for iOS 版本中，你可以有不同的选择，把多张照片变成视频...当发布朋友圈，一次性选择 9 张以上图片时，微信会提醒你「需制作成新的视频再发表」...而当发布朋友圈，同时选择了图片和视频，微信也会提醒你「需制作成新的视频再发表」...发布朋友圈时，选择超过 9 张照片会建议使用模板制作视频......
本月早些时候，Google宣布它将结束使用G Suite遗留免费版的免费Google Workspace账户。在客户抱怨之后，Google已经更新了其支持页面，并表示它计划..
苹果App Store充值限时享10%的优惠再次开启，活动时间为1月28日至2月3日，数量有限，先到先得...如何才能薅到羊毛呢？手持iOS设备的用户可在微信我..
知名调研机构IDC发布2021年中国智能手机市场报告...其中在折叠屏细分领域，报告称2021全年中国市场折叠屏产品规模约150万台...虽然三星、华为在国..
在新一期节目中，北京冬奥会火炬外观设计师李剑叶登台，讲述了奥运火炬背后的故事...北京冬奥会火炬外形极具动感和活力，颜色为银色与红色，象征冰..
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龙芯中科副总裁、龙蜥社区理事高翔表示，龙蜥 LoongArch GA版的发布，将助推操作系统生态进一步繁荣........
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1 月 26 日至 2 月 20 日，磁力引擎与快手公益联合新华网、中华环保联合会、安踏等机构和品牌，共同发起“我为北极加块冰”守护冰雪公益行动，号召..
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有人畏惧互联网的力量，有人崇拜互联网的力量，还有人想要利用互联网的力量，想要借用大众舆论为自己牟利...问题是，如果这段咒语不是召唤天地威力..
企查查APP显示，深圳市大寰机器人科技有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东，同时公司注册资本增至约152.5..
“随着机器人市场需求快速提升，正不断倒逼产品升级，在此背景下，第三方技术方案相继出现，在不同程度上满足了机器人企业因产品升级带来的技术需..
主要是因为，放假在家，没有了老师的管束，不少小朋友电子产品玩不停，导致用眼比原来更多...角膜塑形镜起源于美国，历经50年的发展，已在全球34个..
话梅HARMAY承载着艺术，并把这种独特的艺术传递给人们，其所展现出来的美，就是空间美学...以北京西单更新场店的时空隧道区域为例，在金属材料加极..
用户带话题发布对CFMOTO Racing PrüstelGP车队的提问视频，有机会在1月22日的车队发布会得到车手现场解答，并获得车手的亲笔签名礼品...快手快说..
否则，在做私域落地的时候一定会碰到很多制约因素，最好在搭建私域体系的前提就尽量规避掉...EBA（云导购）不是为了改变导购原有的运营模式，而是..
苹果公司今天面向开发者推送iOS 15. 4 测试版，除修复bug，这个版本最大亮点是支持戴口罩使用面容ID...据iOS 15. 4 的首个开发者测试版的设置页面..
在“守护钱袋子，牢记反诈公式”反诈骗公益行动中，北京反诈中心和腾讯基于“反诈公式”推出了一支《虎年拍案惊奇》宣传片，用民警与猫咪联合出演..