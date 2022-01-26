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微信朋友圈新功能：可发20张图 超9张可生成视频

2022-01-26 21:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:近日，微信8.0.18for iOS 版本在朋友圈增加新功能，朋友圈可以可发送20张图片，且超出9张图时需制作成新的视频再发表。

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当发布朋友圈，选中超9张图片时，可以使用所匹配的模板和音乐自动生成视频。视频制作很简单，微信会以图片/视频被选择的顺序，根据所选择的主题（简单、年度回忆、年·味道、团圆聚会、回家的路、办年货）依次轮播。

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据悉，素材识别仅在本地进行，素材仅在本地留存，且通过此功能制作的视频不可用于商业用途。

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