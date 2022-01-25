辞旧迎新，字体超市携各品牌字体一起来送虎年祝福啦！

今天，农历腊月二十三，北方都已经过“小年”啦。为了迎接虎年的到来，随处可见虎年元素的春联、红灯笼、剪纸、墙贴纸，年味也越来越浓。

当然，在这将辞旧迎新的时刻，字体超市也即将开启春节小长假，为了感谢这一年各品牌商家和用户对字体超市平台的支持与厚爱，我们也提前为大家准备了一波虎年祝福海报，赶紧喊上你们的小伙伴一起来领取吧!

新年倒计时，从2021跨越2022，新元肇启，万象更新。我们当然可以用这款富有趣味的「励字笑语声声简」，彼此一起见证着虎年的到来。

「励字笑语声声简」笔画质朴可爱，有童稚的趣味，具有现代审美装饰趣味的书写字体。唤醒你对最初童心的向往。一笔一划都是精心设计、字字都能给你惊喜。

虎年，当然少不了我们的“虎”字啦!我们以这款「敏锐破晓飞扬体」制作的虎字海报，开启我们2022年虎年新篇章。

「敏锐破晓飞扬体」字体线条超粗，兼具了毛笔字体的基本特点，书写中带有浓浓的中国风气息，应用在传统节日的大标题中再合适不过了。

当然，虎字海报除了“虎字”&“数字”的组合，当然也少不了我们的中英文组合啦。用这款「汉呈安景臣手书体」在浓浓中国风的虎字海报上，点缀上英文，传统中又透着一点现代感。

「汉呈安景臣手书体」由书画名家安景臣先生创作的一款具有儒雅中国风的手写艺术字体。安景臣先生书法守正出新、博古通今、端庄典雅，顾盼生辉、自成一格，也在这款字体上得到了很好的体现。

新的一年，点燃希望的火焰，祝大家好运连连。用这款「三极黑金简体 粗」不管是大标题还是小文案，所有的祝福统统用它写下来送给您!

「三极黑金简体粗」是一款家族字体，字形清新，结构严谨，布白均匀，字体兼具时尚，简约，力量 ，创意，现代等特点，适用于运动，屏显，庆典，海报，报纸，杂志，图书等各类标题用字。

说起虎年四字祝福，你想到了什么?没想到，不要怪我没告诉你，可以借花献佛，用这款「上首逍遥体」制作的“虎虎生威”海报哦!

「上首逍遥体」字体笔画简约，随性而有个性，灵巧伶俐，橫笔两边导圆，竖笔收笔时带笔锋，撇捺收笔也带笔锋。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

当然，虎年祝福除了虎字元素，不会的话，用「默陌致远手写体」写下一句简单的“新年快乐”也是很实用的哦!再附上惊喜小文案，祝福诚意满满!

「默陌致远手写体」是一款毛笔手写字体，笔触雄浑，字形舒张，通过笔画粗细对比和粗粝的肌理彰显浓浓的古风雅韵。

如果想要同款虎年祝福海报字体，欢迎登录字体超市官网或者字体超市客户端，搜索对应的字体名称即可一键使用同款哦!

如果您想要写下的祝福的不止于此，字体超市目前拥有在线2700+款正版商用字体，下载字体超市客户端，即可实现一键用字功能，便可尽情书写您想要的虎年祝福哦!

不仅如此，字体超市客户端的全部字体均100%正版商业授权，您的虎年祝福海报想要商用，这些被应用的字体也均可以一键完成商业授权流程哦!

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