DNF限定道具圣者遗物箱活动奖励汇总 圣者遗物箱奖励一览

DNF在最近开启了限定道具圣者遗物箱的活动，很多玩家还不清楚限定道具圣者遗物箱的奖励有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。
添加时间:2022年1月20日维护后~2022年2月10日维护前
|道具名
|详细内容
|交易类型
|获得概率
+10~+12装备
增幅券随机礼盒
开启后， 可以从+10装备增幅券、 +11装备增幅券和+12
装备增幅券中， 随机获得1张。
获得的装备增幅券可交易1次， 交易后变为账号绑定，
将于2022年3月10日凌晨6点删除。
点击查看机率
交易1次后
账号绑定
0.85%
[无期限]2011勇士功勋
装扮套装礼盒
开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2011耕耘礼包装扮套装。
该装扮套装由8个部位组成， 获得的装扮可以合成、 分解和染色。
没有2011耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。
[无法使用的职业]
男格斗家、 男魔法师、 女鬼剑士、 守护者、
魔枪士、 女圣职者、 枪剑士
可交易
0.05%
[无期限]2012童话装扮
套装礼盒
开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2012耕耘礼包装扮套装。
该装扮套装由6个部位童话装扮和2个部位透明装扮组成。
获得的童话装扮可以合成、 分解和染色。
获得的透明装扮可以合成和分解， 无法染色。
没有2012耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。
[无法使用的职业]
男魔法师、 女鬼剑士、 守护者、 魔枪士、 女圣职者、 枪剑士
可交易
0.05%
[无期限]2013天使与恶魔
装扮套装礼盒
开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2013耕耘礼包装扮套装。
该装扮套装由8个部位组成， 获得的装扮可以合成、 分解和染色。
没有2013耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。
[无法使用的职业]
女鬼剑士、 守护者、 魔枪士、 女圣职者、 枪剑士
可交易
0.05%
|道具名
|详细内容
|交易类型
|所需圣者金币
神器装扮互换券
（神兽/光翼天使）
使用后， 可以放入神兽神器装扮或神圣光翼天使神器装扮，
将其转换为两种中的另一种。
转换时， 不会变更装扮的可穿戴职业、 部位及自选属性。
2022年3月10日06:00统一删除
账号每月可购买1次
账号绑定
300
装扮邮递装置
（普通~稀有）
使用后， 可将所选的1件普通~稀有装扮
通过邮件发送给账号内的其他角色。
仅限发送没有删除时间的装扮; 邮件保管期限为60天。
只能在赛丽亚旅馆使用。
2022年3月10日06:00统一删除
账号每月可购买1次
账号绑定
200
1.本期加入道具+10~+12装备增幅券随机礼盒、神器装扮互换券 （神兽/光翼天使）、装扮邮递装置 (普通~稀有)将于2022年2月10日06:00从商城及圣者遗物箱中移除，并将于2022年3月10日删除。
2.[无期限]2011勇士功勋装扮套装礼盒、[无期限]2012童话装扮套装礼盒、[无期限]2013天使与恶魔装扮套装礼盒将于2022年2月10日从圣者遗物箱中移除，没有删除时间。