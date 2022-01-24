DNF限定道具圣者遗物箱活动奖励汇总 圣者遗物箱奖励一览

DNF在最近开启了限定道具圣者遗物箱的活动，很多玩家还不清楚限定道具圣者遗物箱的奖励有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

添加时间:2022年1月20日维护后~2022年2月10日维护前

道具名 详细内容 交易类型 获得概率 +10~+12装备 增幅券随机礼盒 开启后， 可以从+10装备增幅券、 +11装备增幅券和+12 装备增幅券中， 随机获得1张。 获得的装备增幅券可交易1次， 交易后变为账号绑定， 将于2022年3月10日凌晨6点删除。 点击查看机率 交易1次后 账号绑定 0.85% [无期限]2011勇士功勋 装扮套装礼盒 开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2011耕耘礼包装扮套装。 该装扮套装由8个部位组成， 获得的装扮可以合成、 分解和染色。 没有2011耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。 [无法使用的职业] 男格斗家、 男魔法师、 女鬼剑士、 守护者、 魔枪士、 女圣职者、 枪剑士 可交易 0.05% [无期限]2012童话装扮 套装礼盒 开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2012耕耘礼包装扮套装。 该装扮套装由6个部位童话装扮和2个部位透明装扮组成。 获得的童话装扮可以合成、 分解和染色。 获得的透明装扮可以合成和分解， 无法染色。 没有2012耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。 [无法使用的职业] 男魔法师、 女鬼剑士、 守护者、 魔枪士、 女圣职者、 枪剑士 可交易 0.05% [无期限]2013天使与恶魔 装扮套装礼盒 开启后， 可以选择职业和颜色获得一套2013耕耘礼包装扮套装。 该装扮套装由8个部位组成， 获得的装扮可以合成、 分解和染色。 没有2013耕耘礼包装扮的职业无法使用该礼盒。 [无法使用的职业] 女鬼剑士、 守护者、 魔枪士、 女圣职者、 枪剑士 可交易 0.05%

道具名 详细内容 交易类型 所需圣者金币 神器装扮互换券 （神兽/光翼天使） 使用后， 可以放入神兽神器装扮或神圣光翼天使神器装扮， 将其转换为两种中的另一种。 转换时， 不会变更装扮的可穿戴职业、 部位及自选属性。 2022年3月10日06:00统一删除 账号每月可购买1次 账号绑定 300 装扮邮递装置 （普通~稀有） 使用后， 可将所选的1件普通~稀有装扮 通过邮件发送给账号内的其他角色。 仅限发送没有删除时间的装扮; 邮件保管期限为60天。 只能在赛丽亚旅馆使用。 2022年3月10日06:00统一删除 账号每月可购买1次 账号绑定 200

1.本期加入道具+10~+12装备增幅券随机礼盒、神器装扮互换券 （神兽/光翼天使）、装扮邮递装置 (普通~稀有)将于2022年2月10日06:00从商城及圣者遗物箱中移除，并将于2022年3月10日删除。

2.[无期限]2011勇士功勋装扮套装礼盒、[无期限]2012童话装扮套装礼盒、[无期限]2013天使与恶魔装扮套装礼盒将于2022年2月10日从圣者遗物箱中移除，没有删除时间。