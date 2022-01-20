英雄请赐教猜测一是哪个英雄 LOL手游猜英雄答案是谁

2022年1月20日，在今天英雄联盟的手游开启了英雄请赐教的活动，这个活动是让你猜英雄，猜测一就难道了无数的英雄联盟老玩家，那么这个英雄的答案到底是谁呢？

这个英雄请赐教的第一天活动确实是很难，但是根据玩家的猜测大体有几个英雄可以选择：

1、金克丝

很多人一看就是有尾巴的英雄，但是别忘记了金克丝是有很长的辫子的，虽然是麻花辫，但是在辫子的末端不是麻花状，所以很可能是金克丝。（更新：根据外服推特上信息，可以得知就是金克丝可能性最大，中间是有抱着金克丝的武器。）

2、狮子狗

如果真的是有一个尾巴的英雄，狮子狗绝对算进去一个，但是这个英雄坐在地上，身形又太苗条了，有点不像狮子狗。

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3、有人猜老鼠

老鼠英雄联盟手游国服没上线，可选答案中并没有老鼠，所以这个pass掉。

4、有人说是迅箭韦鲁斯的皮肤

这个身形有点像，但是韦鲁斯还是没尾巴的。

所以综合来看金克丝的可能性是最大的，如果要选择的话，可以猜测金克丝，当然了，答案自然是官方才知道的，所以大家还可以多想想，用排除法来排除，不过奖励也不好，大家随便选择也可以。

英雄请赐教活动时间

2022年1月20日到2022年1月25日