叮咚买菜推出“五福大礼包”：小程序送福卡、五福年夜饭、大厨直播教学

2022年新春集五福正式开启，与往年不同，今年用户通过商家支付宝小程序也能领取到福卡，不少商家也借此花式玩转了新春线上营销。1月19日，生鲜电商企业叮咚买菜宣布，将在五福期间，通过“叮咚买菜”支付宝小程序派发福卡，并在小程序内上线五福定制年夜饭预制菜套餐，此外还将在生活号开启大厨年夜饭直播教学。

据叮咚买菜官方微博，今年叮咚买菜支付宝小程序给用户准备了大量福卡，甚至还有敬业福、万能福等稀缺福卡，用户可上支付宝搜“叮咚买菜”进入小程序领取。

五福活动期间还是年夜饭采购的传统高峰期。今年，不少餐饮品牌已推出年夜饭预制菜品类，据悉，叮咚买菜支付宝小程序也将于19日正式上线五福定制版“福气年夜饭”，其中包括大量年夜饭预制菜，连“佛跳墙”这等烹制工艺复杂的传统功夫菜也被做成了预制菜，用户简单烹饪即可食用。此外，叮咚买菜还面向减脂人群推出了卡路里更低的“轻食年夜饭”，结合虎年年夜饭节点推出了1元低价“虎系菜”。并且，部分年夜饭商品低至五折。

此外，叮咚买菜近日还升级了生活号，并宣布五福期间将在生活号开展两场直播，邀请大厨手把手教授不会做饭的厨艺小白如何花20分钟就做出一顿丰富的年夜饭。目前，叮咚买菜生活号已与支付宝小程序打通，用户在观看生活号视频动态内容或者观看直播时，也可直接点击进入小程序进行下单购买等操作。