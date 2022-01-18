首页 > 业界 > 关键词  > 海洋公园最新资讯  > 正文

鲸腾虎跃五福到！上海海昌公园宣布在支付宝发放福卡

2022-01-18 18:09 · 稿源：站长之家

临近春节假期，海洋公园成了不少孩童游玩的好去处。为了迎接这批游客，海洋公园每年都会定制不同的主题给他们带去新鲜感。今年，上海海昌又玩出了新花样。

近日，上海海昌公园官微发布加入五福发福卡阵营。1月19日起，上支付宝搜【上海海昌公园】，进入官方小程序即可领福卡集五福。此外，官微还准备了海洋新年礼物。

鲸腾虎跃闹新春，你会去上海海昌海洋公园的支付宝小程序领福吗?

1642500653(1).png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM