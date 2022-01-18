鲸腾虎跃五福到！上海海昌公园宣布在支付宝发放福卡

临近春节假期，海洋公园成了不少孩童游玩的好去处。为了迎接这批游客，海洋公园每年都会定制不同的主题给他们带去新鲜感。今年，上海海昌又玩出了新花样。
近日，上海海昌公园官微发布加入五福发福卡阵营。1月19日起，上支付宝搜【上海海昌公园】，进入官方小程序即可领福卡集五福。此外，官微还准备了海洋新年礼物。
鲸腾虎跃闹新春，你会去上海海昌海洋公园的支付宝小程序领福吗?
临近春节假期，海洋公园成了不少孩童游玩的好去处。为了迎接这批游客，海洋公园每年都会定制不同的主题给他们带去新鲜感。今年，上海海昌又玩出了新花样。
近日，上海海昌公园官微发布加入五福发福卡阵营。1月19日起，上支付宝搜【上海海昌公园】，进入官方小程序即可领福卡集五福。此外，官微还准备了海洋新年礼物。
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支付宝在最近开启了随机福卡的活动，也就是支付宝大家最熟悉的集五福活动之一，很多朋友还不清楚怎么获得这个随机福卡，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
2022年支付宝集福活动，除了传统的扫码集福、画福字集福、蚂蚁森林、蚂蚁庄园集福之外，今年还加入了生活频道的商家也可以集福，超过1000个商家/机构可以领取到福字，以下我们来看下具体有哪些商家...1、扫/搜商家机构的支付宝小程序...3、进“生活频道”商家机构生活号（ 1 月 25 日起）...
年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至...据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启...
就在刚刚，支付宝官方透露了 2022 集五福互动的新玩法。根据海报页面显示，支付宝开始向用户征集“春节记忆”，以保存至五福福卡上。据悉，用户可以在 1 月 10 日至 15 日，在支付宝官方评论区分享春节记忆，即可有机会获得“不福不行”大礼包。
今年集五福也进行了无障碍升级，在往年无障碍适配的基础上，还面向视障用户推出定制玩法:摇摇手机、点击手机屏幕或在空中挥舞手机画圈都可以领福卡...视障用户已经可以通过摇手机（摇福袋）来获取福卡，点击手机屏幕、在空中挥舞手机画圈等玩法也将陆续上线...集五福作为支付宝最受用户欢迎的活动之一，此前就曾收到不少视障用户发来的改进建议......
今日，支付宝集五福活动正式开启，用户可以在支付宝搜索“五福”或者“集五福”进入相关页面，用户参与活动需升级支付宝APP版本至10.2. 51 版本及以上。根据支付宝集五福页面，今年支付宝五福活动时间将在 2022 年 1 月 19 日00: 00 至 2022 年 1 月 31 日22:00。
一年一度的支付宝集五福又要开始了，中央商场刚刚官宣，从1月19日开始，消费者在线下扫中央商场支付宝小程序码，或上支付宝搜【中央商场】，进到小程序里就能领福卡集五福...值得注意的是，中央商场官微还提前“剧透“了今年的福卡样式...
一年一度的支付宝集五福活动正式开启，从1月19日00:00-1月31日22:00，集齐五福后就能拼手气分5亿...那么今年的五福活动，在玩法做了哪些升级？支付宝官微称，吃路边摊、逛菜市场也能领福卡，还有1000多个商家在支付宝小程序等私域发福卡...今年在集齐了爱国”富强”和谐”友善”敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到红包，还能用多余的五福福卡兑换福字贴和五福定制款周边，首次上线的支付宝五福福气店”准备了丰富的礼品供用户兑换......
一到年末，各大品牌商家就开始花式揽客...比如，步步高超市官方微博就表示，只要在线下扫步步高Better购的支付宝小程序码，或上支付宝搜索就能领福卡...
用户在支付宝搜索“12306”，点击12306官方购票更安全广告栏，点击“随机福卡”中的“立即领取”按钮即可进入集五福页面...活动规则显示，活动期间支付宝将随机送出福卡限量两亿张，每个用户每日在支付宝APP外部所有渠道最多可领取15张随机福卡，每个渠道每日最多可领取1张随机福卡，每个渠道活动期间累计最多可领取3张随机福卡...根据支付宝集五福页面，今年支付宝五福活动时间将在 2022 年 1 月 19 日00: 00 至 2022 年 1 月 31
在周四凌晨发表的一篇博客文章中，加密货币交易所Crypto.com承认，在1月17日发生黑客攻击后，该公司损失了远远超过3000万美元的比特币和以太坊。事..
1月19日，有妖气关联公司北京四月星空网络技术有限公司发生工商变更，原股东奥飞娱乐退出，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，持股..
此事主要是@黑猫投诉 官微今天近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...根据网友最..
目前市面上已经有不少关于OPPO平板电脑的传闻，此前OPPO副总裁、中国区总裁刘波也曾亲自透露，OPPO正在拓展新的平板电脑，将会在今年上半年推出首..
腾讯QQ音乐App开始测试看广告免费听歌模式，仅限部分受邀用户...用户协议提到，系统推送的广告包括但不限于开屏广告、通栏广告、按钮广告、 浮动广..
中国电信发布公告，2021年12月移动用户数净增49万户，总数达3.7243亿户;5G 套餐用户数净增904万户，总数达1.8780亿户...其中中国移动移动用户总数..
C-NCAP（中国新车评价规程）公布了2021年度第19号车型-星途揽月的碰撞成绩，其综合得分率为92.4%，达到C-NCAP五星级”标准...因而，在车辆的乘员保..
上述两个城市分别是北京和上海，按照北京的公告，根据地区生产总值统一核算结果，全年实现地区生产总值40269.6亿元，按不变价格计算，比上年增长8..
该研究分析了帕洛马尔天文台2019年11月至2021年9月期间，兹威基瞬变探测器（ZTF）收集的观测数据，在观测图像中发现了5301条可归因于星链卫星的卫..
据用户反馈，QQ音乐日前在部分受邀人群中开始测试看广告免费听歌，需要是非绿钻非付费包用户...截图显示，观看15秒广告可免费听歌30分钟，包括此前..
极氪上海智能研发中心研发团队规模将达1500人左右，核心业务涵盖智能座舱、数字座舱、软件电子等领域，是极氪加速在新四化领域进行研发投入和组织..
其中有线/固网宽带方面，中移动年内首次下滑，当月有线宽带客户数净减45.9万户...对比之下，电信12月有线宽带用户数净增39万户，有线宽带累计用户..
基本收入不一定意味着人们会减少工作。这是认知心理学家Fenna Poletiek、社会心理学家Erik deKwaadsteniet和认知心理学家BastiaanVuyk所做的一系列..
为了美观，有些人则开始选择植发...但没过多久，海莉的爸爸就给她带来了一个惊喜，为她找到了一个植发机构，能够为她的眉毛植发，让其恢复原来的眉..
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今天，《仙剑奇侠传》厂商大宇推出了恐怖游戏新作《女鬼桥：开魂路》公布先导预告，计于2022年内登陆Steam平台...《女鬼桥：开魂路》改编自悬疑惊..
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NVIDIA最近发布的GeForce RTX 3070Ti笔记本GPU的最新基准测试已经泄露出来，并显示了令人印象深刻的性能数据：它与Titan RTX桌面显卡有着类似的性..
虽然华为去年发布了P50系列旗舰手机，但是由于芯片等缺货的原因，导致手机一直供货不足，在市场上非常稀缺，同时还不能支持5G网络，非常令人遗憾...