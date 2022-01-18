鲸腾虎跃五福到！上海海昌公园宣布在支付宝发放福卡

临近春节假期，海洋公园成了不少孩童游玩的好去处。为了迎接这批游客，海洋公园每年都会定制不同的主题给他们带去新鲜感。今年，上海海昌又玩出了新花样。

近日，上海海昌公园官微发布加入五福发福卡阵营。1月19日起，上支付宝搜【上海海昌公园】，进入官方小程序即可领福卡集五福。此外，官微还准备了海洋新年礼物。

鲸腾虎跃闹新春，你会去上海海昌海洋公园的支付宝小程序领福吗?