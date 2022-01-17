抖店平台推出木马查杀安全组件 商家每台打印订单电脑都需安装

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为了保障抖店平台消费者和商家的数据安全，防止用户个人信息泄露导致消费者和商家损失，抖店平台现推出了具备木马查杀等功能的官方安全组件。

据需，该安全组件已集成到抖音电子面单打印组件以及飞鸽客户端中，安装后，可有效提升商家处理订单业务、或仓库打印电子面单的电脑设备安全防护能力。

官方要求商家业务及仓库打单的操作人员，务必于 2022 年1 月31 日前，在全部涉及店铺订单处理、及抖音电子面单打印等操作的电脑设备上，安装上述打印组件或飞鸽客户端。若逾期未部署安装，出于保护消费者及商家数据安全的需要，平台将对店铺的解密额度进行限制。

常见问题：

Q1:是否每一台打印订单的电脑都需要安装？

A1:是的，都需要安装，不能有遗漏。

Q2:电脑只查看订单信息，不打电子面单，是否需要安装打印组件或飞鸽客户端？

A2:是的，只要有涉及查看订单信息处理业务的电脑都需要安装。

Q3:已经安装了打印组件（1.0.1.8版本及以上）是否还需要再安装飞鸽客户端？

A3:不需要。打印组件跟飞鸽客户端商家可按实际业务需求选择一款安装，建议安装打印组件。

Q4:打印设备上安装了飞鸽客户端后需要打开使用吗？

A4:不需要。安装后软件会自动运行启动安全防护能力，商家可自行评估是否需要使用飞鸽客户端。

Q5:商家系统还不具备使用官方打印组件的能力，是否也需要安装？

A5:是的，都必须安装。