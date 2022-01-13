首页 > 业界 > 关键词  > 微博最新资讯  > 正文

微博介绍小黄签和小蓝签的作用 称还将不断升级完善

2022-01-13 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:今日，微博官方对“小黄签”和“小蓝签”两者的作用进行了解释。

微博表示，小黄签主要应用于辟谣和警示内容上。会对部分用户的有效投诉进行“小黄签”处理，用户可点击标签了解详情信息。特别是对已澄清的不实信息，微博会在保留原微博的基础上，通过标签向公众展示真实情况，提高用户辨别和防范意识。

大家常见的小黄签有以下几种：“此内容为抄袭信息/不实信息，已处理”“此内容有违规有奖活动，已处理”“此视频内容所在地为河南，并非山东”“此内容为谣言信息，已被辟谣”等。

QQ截图20220113172305.jpg

小蓝签是重要信息的展示。特别是对公益捐助、原创内容、求助信息、特别说明等进行标注。例如，近期国内多地出现疫情，用户通过微博发布求助信息，微博会整理相关资料并协助联系当地承接救助。当明确用户得到救助时，会在其求助贴上方打蓝标“通过多方努力，该用户已得到救助”。再比如，对官方认证的公益活动，微博会打上“一起行动起来，温暖你我他”的标签，引导大家去正规公益平台参与活动。

作用之二，是对争议性内容进行提示。双方当事人对事件存在较大分歧时，微博会对争议内容打上“此内容存在争议”“XXX已发布相关规则”等标签，并链接当事人说明文件或官微声明，以此提示其他用户。

QQ截图20220113172242.jpg

微博表示，“小黄签”和“小蓝签”是微博社区生态的重要策略，是帮助广大用户更好了解事实真相，清晰事件进程，防止谣言和诈骗发生的重要方式。对此微博还将不断升级完善。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器12.12限时秒杀-1核2G首年50元

    腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    1核2G云服务器

    1核2G云服务器

    去看看
    1核2G云服务器 50元/1年
    2核4G云服务器

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    1核2G学生服务器

    1核2G学生服务器

    去看看
    1核2G学生服务器 50元/1年
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 鞍钢联众引入e宝，以电子签名打造钢铁产业数字升级新标杆

    近日，工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出要推进钢铁、有色、建材等传统制造工业领域数字化转型，再次加快了新一代信息化技术向制造业各领域的渗透速度。日前，国有大型钢铁企业鞍钢集团旗下的鞍钢联众与中国电子签名行业领跑者e签宝达成合作，以电子签名技术提升供应链运转效率，走在了钢铁产业数字化升级的时代前沿。鞍钢集团是屹立于世界 500 强的国有大型钢铁企业，是新中国第一个大型钢铁生产基地

    ​e签宝 ​合同管理 ​电子合同

  • 浙江：外卖必须要有封 外卖员无法私自“加料”了

    根据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万。当下，有超过700万外卖小哥穿梭于大街小巷，为消费者带来便捷的同时，两者的矛盾也层出不穷。经常有报道称，有外卖小哥会私自打开消费者的外卖偷吃，甚至有的会在外卖里私自加料”，行为极其恶劣。今日，浙江省市场监管局发布《餐饮外卖封签规范使用指引》称，各地应指导督促入网餐饮服务提供者规范使用外卖封签

    ​互联网 ​外卖小哥 ​食品安全

  • 云之家又五百强，报表秀秀开门红

    2021 年对于房地产企业无疑是充满艰难与挑战的。在楼市政策调控、市场存在周期性震荡的大背景下，特别是下半年以来，国内部分房企面临资金链持续承压，经营面临严峻挑战。 在房住不炒、三道红线等政策叠加下，更加考验房企的现金流运营以及融资能力。房企需要在同一时间面临多个城市土地的集中供应，只有具备现金流匹配能力和融资能力的房企才有机会挨过寒冬。这就促使房地产企业调整战略方向和进行组织重构，其中数字化和场景化?

    ​云之家 ​商业管理 ​可视化技术

  • 浙江规定明年3月1日起外卖必须要有外卖封

    今日，浙江省市场监管局发布《餐饮外卖封签规范使用指引》称，各地应指导督促入网餐饮服务提供者规范使用外卖封签，并加强日常检查，自 2022 年 3 月 1 日起，对检查中发现未使用封签对配送食品予以封口的，应当责令其限期整改，逾期不改正的，按《浙江省电子商务条例》规定依法查处。

    ​外卖封签 ​外卖 ​美团

  • 中国移动上市首日涨0.52% 中一能赚仨月话费

    时隔24年，中国移动（600941）今日正式回归A股，至此，中国三大运营商正式在A股会师”。中国移动发行价为57.58元/股，开盘大涨9.41%至63元，不过盘中震荡向下，最终收盘股价为57.88元，涨幅收窄至0.52%。简单计算，中一签是1000股，成本价为57.58元/股，按今日收盘价57.88元/股来计算，则仅能赚300元，对于入门级5G套餐用户来说，能充仨月话费了。当然，如果你料事如神，在今日最高价63.58元/股时卖掉，能赚6000元，足够支付5年话?

    ​中国移动 ​手机充值 ​融资

  • 艾瑞：2021电子签名维持高增长，e宝市占率居首

    2021 年，“数字中国”远景目标的提出，以及疫情之下在线办公的大趋势，都让电子签名行业再次迎来高光时刻。近期，第三方智库机构艾瑞咨询发布了《 2021 中国电子签名行业研究报告》，预计 2021 年中国电子签名市场规模约24. 7 亿元(以营收口径核算)，行业格局向头部五家厂商集中。其中，e签宝在市场份额、场景拓展、产品生态融合等层面均处行业领跑地位。电子签名热度攀升，数字政务领域成为新高地今年 3 月，《“十四五”规划和

    ​e签宝 ​电子合同 ​用友网络

  • 字节在日本不做小绿书了，做小黄

    2021年9月28日起，字节在日本做的“小红书”App由Sharee正式更名为「Lemon8」，至此小绿书变小黄书...因而，「Lemon8」即可解释为用户提供无穷无尽的新鲜事物和发现...除了由“Sharee”改名为“「Lemon8」”、图标由“小绿书”变成“小黄书”，「Lemon8」还做了哪些改变呢?。......

    ​「Lemon8 ​TikTok ​Sharee

  • 再添3位客户，e宝电子签名助力招投标全程在线化

    优化涉企服务，实现政府招标采购电子化是近年来的政策倡导趋势。招投标业务全程电子化，正在自上而下地成为各政务服务平台、企业招投标场景的共同需求。e签宝拥有成熟专业的招投标领域电子签名解决方案，众多政府招标采购部门、第三方招投标交易机构，积极达成与e签宝的合作，引入电子签章应用，实现招投标全流程电子化，提高采购活动便利度、透明度，促进公平竞争，减少交易成本。近期，甘肃成兴信息科技有限公司、北京国网中电软

    ​e签宝 ​电子招投标 ​电子合同

  • 口罩污染降临！西宁小黄狗环保科技在行动

    自新型冠状病毒爆发后，口罩成为了大家的生活必需品。这类口罩使用丢弃后相当于塑料垃圾，给环境造成了严重的污染。如今，全球每月使用的口罩数量高达1940亿个，其中至少有15.6亿个口罩被随意丢弃最终流入海洋，加剧了“全球塑料垃圾问题的失控”。据《美国国家科学院院刊》发表的一项研究显示，目前塑料垃圾的数量远远超过了很多国家的处理能力。截至今年8月底，193个国家产生了约840万吨塑料垃圾，其中约25900吨相当于2000多辆双

    ​口罩 ​医用口罩 ​一次性口罩

  • 史上最贵新股今日上市：中一最高赚13万 弃购小伙伴哭了

    星期一开盘，中签史上最贵新股的股东嗨了！今天，最贵新股禾迈股份正式上市交易，发行价557.80元/股，开盘价633.66元/股，高开13.6%。开盘后，禾迈股份继续大涨，涨幅扩大至47.72%，盘中遭遇临停，股价报824元，中一签赚超13万。禾迈股份本次557.80元/股的发行价，刷新了A股最高纪录。按照科创板中一签500股计算，中签禾迈股份的投资者全额缴款金额高达近28万元。因为缴款价格过高，加上市盈率也不低，有股民担心会破发。于是在发?

    ​禾迈 ​发行市盈率 ​开盘

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM