微博介绍小黄签和小蓝签的作用 称还将不断升级完善

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:今日，微博官方对“小黄签”和“小蓝签”两者的作用进行了解释。

微博表示，小黄签主要应用于辟谣和警示内容上。会对部分用户的有效投诉进行“小黄签”处理，用户可点击标签了解详情信息。特别是对已澄清的不实信息，微博会在保留原微博的基础上，通过标签向公众展示真实情况，提高用户辨别和防范意识。

大家常见的小黄签有以下几种：“此内容为抄袭信息/不实信息，已处理”“此内容有违规有奖活动，已处理”“此视频内容所在地为河南，并非山东”“此内容为谣言信息，已被辟谣”等。

而小蓝签是重要信息的展示。特别是对公益捐助、原创内容、求助信息、特别说明等进行标注。例如，近期国内多地出现疫情，用户通过微博发布求助信息，微博会整理相关资料并协助联系当地承接救助。当明确用户得到救助时，会在其求助贴上方打蓝标“通过多方努力，该用户已得到救助”。再比如，对官方认证的公益活动，微博会打上“一起行动起来，温暖你我他”的标签，引导大家去正规公益平台参与活动。

作用之二，是对争议性内容进行提示。双方当事人对事件存在较大分歧时，微博会对争议内容打上“此内容存在争议”“XXX已发布相关规则”等标签，并链接当事人说明文件或官微声明，以此提示其他用户。

微博表示，“小黄签”和“小蓝签”是微博社区生态的重要策略，是帮助广大用户更好了解事实真相，清晰事件进程，防止谣言和诈骗发生的重要方式。对此微博还将不断升级完善。