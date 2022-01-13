2022京东年货节超级红包领取地址 京东大额津贴红包领取

2022年的春节马上就要到来了，京东也在最近开启了年货节的活动，这次的年货节送了很多红包，一些朋友还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。
2022京东年货节大额红包津贴领取
年货节主会场活动规则
2022年1月9日20:00:00-2022年2月7日23:59:59
页面直接领券
活动时间:
2022年1月9日20:00:00-2022年2月7日23:59:59
活动参与对象:
1）每位自然人用户仅能使用一个京东账号参与活动，微信号、QQ号、京东账号、手机号码等任一信息一致的，视为同一个用户，则首次参与本活动的账号参与结果有效，其余账号参与结果均视为无效。
2）若发现同一位用户使用不同账号重复参与本次活动，京东有权取消其获奖资格。
3）活动方式:
活动期间用户可通过直接点击领取的方式获得限品类券和店铺券等，具体可领取优惠券以页面实际显示为准，优惠券使用规则与有效期，以优惠券券面显示及京东平台规则为准。优惠券数量有限，领完即止。
•2022年京东年货节会场入口一览
•主会场入口，
•电脑数码分会场入口-热卖投影|智能音频|打印生活|电脑整机
•爆款手机分会场入口-5G运营|手机狂欢|游戏手机|手机嘿市