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2022京东年货节超级红包领取地址 京东大额津贴红包领取

2022-01-13 14:03 · 稿源：站长之家

2022年的春节马上就要到来了，京东也在最近开启了年货节的活动，这次的年货节送了很多红包，一些朋友还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。

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2022京东年货节大额红包津贴领取

>>>>>>点击进入

年货节主会场活动规则

2022年1月9日20:00:00-2022年2月7日23:59:59

页面直接领券

活动时间:

2022年1月9日20:00:00-2022年2月7日23:59:59

活动参与对象:

1）每位自然人用户仅能使用一个京东账号参与活动，微信号、QQ号、京东账号、手机号码等任一信息一致的，视为同一个用户，则首次参与本活动的账号参与结果有效，其余账号参与结果均视为无效。

2）若发现同一位用户使用不同账号重复参与本次活动，京东有权取消其获奖资格。

3）活动方式:

活动期间用户可通过直接点击领取的方式获得限品类券和店铺券等，具体可领取优惠券以页面实际显示为准，优惠券使用规则与有效期，以优惠券券面显示及京东平台规则为准。优惠券数量有限，领完即止。

2022年京东年货节会场入口一览

主会场入口

电脑数码分会场入口-热卖投影|智能音频|打印生活|电脑整机

京东生鲜分会场入口-家乡水果|美食厨房|猪牛羊肉

爆款手机分会场入口-5G运营|手机狂欢|游戏手机|手机嘿市

爆款家电分会场入口-电视影音|图书预售|小家电

品质居家分会场入口-运动户外|家居百货

服饰鞋包分会场入口-美妆预售|风尚女装|国际奢品|品质内衣

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