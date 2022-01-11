三星Galaxy S22系列旗舰智能手机可能会在2月8日发布

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:三星Galaxy S22 系列旗舰智能手机在发布会前已经曝光，但三星尚未正式透露与发布会相关的任何信息。现在，来自韩国的一份新报告显示，三星已准备好在 2 月 8 日举办新的Galaxy Unpacked活动，届时三星将正式推出 Galaxy S22 系列旗舰智能手机。

（图为Galaxy S21+）

这与之前的报告一致，之前的报告也表明了下一代智能手机发布时间。据报道，该公司将在本月底之前发出邀请。此外，预计该公司将从发布第二天开始接受手机预订，即从 2 月 9 日开始，但实际上市将从 2 月 24 日开始。

三星将推出三款智能手机——Galaxy S22、S22 Plus 和S22 Ultra。这些手机将搭载骁龙8 Gen 1芯片或公司自己的Exynos 2200处理器提供支持，具体取决于可用区域。

标准版Galaxy S22有望成为这家韩国巨头的紧凑型旗舰产品，提供6.06英寸显示屏，峰值亮度为1000尼特。另一方面，S22 Plus和 Ultra机型将拥有手机上最高的亮度，提供1750nits的亮度和3000，000:1 的对比度。

据报道，三星 Galaxy S22 Plus的显示屏为 6.55 英寸，而 Galaxy S22 Ultra 的显示屏为 6.81 英寸。Ultra 型号还将配备一个用于容纳S-Pen手写笔的插槽。对于充电，据说S22系列手机配备了新的 45W 快速充电支持。