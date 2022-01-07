苹果 M1 Mac 芯片系统架构总监离开苹果加入英特尔

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日消息:据MacRumors报道，苹果公司前Mac系统架构总监Jeff Wilcox本周宣布，他已经离开苹果，在英特尔担任新的职务。正如LinkedIn页面显示，Wilcox是苹果M1团队的一员，他在从英特尔芯片到苹果自研芯片的过渡中发挥了关键作用。

图片来自 Apple

Wilcox的简介说，他「领导了」所有Mac电脑向苹果芯片的过渡，在此之前，他为英特尔Mac电脑中使用的T2协处理器开发了SoC和系统架构。

当Wilcox在12月宣布离开苹果公司时，他说他正在追求一个新的机会，他为自己在苹果公司所取得的成就感到自豪。

据了解，Wilcox在苹果公司工作了8年，从本周起，他在英特尔担任设计工程组首席技术官。Wilcox说，他将负责所有英特尔客户群的所有SoC的架构。在为苹果工作之前，Wilcox曾在英特尔担任PC芯片组的首席工程师，在此之前，他曾在Magnum Semiconductor和英伟达工作。

苹果芯片团队由苹果硬件技术副总裁Johny Srouji领导，目前还不清楚Wilcox的离开是否会对苹果芯片的未来发展产生很大影响。苹果公司已经顺利完成了向苹果自研芯片的过渡，预计将在2022年完成转型，推出使用苹果芯片的新Mac Pro和iMac Pro型号。

英特尔首席执行官在10月份表示，他希望通过创造比苹果能制造的「更好的芯片」，在未来赢回苹果的业务。他还表示，他正计划确保英特尔的产品「比他们的更好」，并确保英特尔有一个更开放和充满活力的生态系统。「我将努力争取赢得蒂姆在这个领域的业务，」他说。

英特尔本周早些时候推出了专为笔记本电脑设计的新酷睿i9处理器，该公司声称它比苹果在14和16英寸MacBook Pro机型中使用的M1Max芯片更快。