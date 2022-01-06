首页 > 业界 > 关键词  > 沃尔沃最新资讯  > 正文

沃尔沃计划年底在美国加州推出Ride Pilot自动驾驶功能

2022-01-06 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:在CES2022期间，沃尔沃宣布该公司将在今年年低之前在美国加利福尼亚推出其自动驾驶功能Ride Pilot。一旦该功能被批准在高速公路上使用，它将提供给客户。

无人驾驶 自动驾驶 人工智能

该公司表示，Ride Pilot功能将作为其计划在今年晚些时候发布的新型电动SUV的付费功能提供给客户，该功能还计划在其他市场发布。

为了创建Ride Pilot，沃尔沃与Zenseact和LiDAR开发商Luminar合作。该功能目前正在瑞典进行测试。沃尔沃表示，Ride Pilot使用Luminar Iris LiDAR传感器，辅以8个摄像头、16个超声波传感器和5个雷达，使软件能够判断深度。

该公司还表示，它将推出持续的无线更新，以确保该功能可以安全使用。沃尔沃AD和移动部门负责人 Martin Kristensson表示：“这将是一项由汽车实际负责驾驶的特性或功能，因此您无需将手放在方向盘上，也无需将视线从道路上移开。”

Ride Pilot被描述为一种无需干预、无需眼睛的系统，这意味着当系统启动时，驾驶员可以自由地做其他事情。这与需要驾驶员持续监控的现有自动驾驶系统不同。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器12.12限时秒杀-1核2G首年50元

    腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    1核2G云服务器

    1核2G云服务器

    去看看
    1核2G云服务器 50元/1年
    2核4G云服务器

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    1核2G学生服务器

    1核2G学生服务器

    去看看
    1核2G学生服务器 50元/1年
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 爱立信已在加州自动驾驶汽车推出测试版Ericsson Routes

    爱立信近日已经宣布推出Ericsson Routes的测试版。在4月之前，加利福尼亚、旧金山的客户可以免费注册测试版以获得基础服务(Basic Service)。在测试版之后，还将有一个高级服务(Premium Service)，它将解决旅途中的关键连接要求并提供更多细节。据了解，通过Ericsson Routes，自动驾驶汽车可以获得优化的路线以加快行驶时间。爱立信称，它正在跟无线服务提供商合作以确保车辆可以下载实时数据并在需要时对其路线进行任何调整。基础?

    ​爱立信 ​自动驾驶汽车 ​汽车行驶

  • TuSimple集成NVIDIA最新车用芯片 以扩大自动驾驶卡车规模

    自动驾驶卡车公司TuSimple在CES2022上宣布准备在Nvidia最新片上系统（SoC）Drive Orin帮助下扩大其自动驾驶技术。该芯片是专门为自动驾驶应用制造的，将提供强大、紧凑、节能和自动等级计算能力，以加速TuSimple将其自动驾驶卡车推向市场的竞赛。NVIDIA和TuSimple之间的关系已经持续了多年，NVIDIA在2017年主导了TuSimple的B轮融资。Drive Orin是NVIDIA的Hyperion 8一部分，这是一个生产就绪平台，包括自动驾驶车辆开发所需的传感?

    ​英伟达 ​自动驾驶 ​传感器技术

  • Mobileye宣布推出用于自动驾驶的新EyeQ Ultra SoC

    英特尔旗下的先进驾驶辅助和自动驾驶公司Mobileye宣布了最新版本的EyeQ SoC，它将其描述为迄今为止最先进的系统。该公告则是在拉斯维加斯举行的2022年CES上宣布的。新芯片被叫做EyeQ Ultra，是Mobileye开发的SoC的最新版本，该芯片自2004年以来一直在生产。这家公司表示，该芯片将能实现每秒176万亿次的运算(TOPS)从而使其在生产高性能计算机芯片为自动驾驶汽车提供动力的竞赛中跟特斯拉和英伟达展开竞争。据悉，EyeQ Ultra要到202

    ​QUltr ​福特 ​日产

  • 马斯克宣布向特斯拉推出自动驾驶测试版10.8软件

    美国当地时间周二，埃隆·马斯克宣布正在向特斯拉推送完整的全自动驾驶(FSD)测试版10.7软件，此前他曾说他们将跳过10.7版本直接进入10.8版本。然而就在今天（当地时间12月23日），马斯克出人意料地在Twitter上发文称，10.8版本会在今天推出。马斯克之前曾表示，特斯拉将向安全评分在97分左右的人推出FSD Beta 10.8，但当时没有绝对确认这一点。不过，他还确认了新的软件栈将支持FSD导航的航点--这被认为包括在假日套餐更新中，该更

  • 福特中国深耕自动驾驶，打造便捷出行体验

    打不破的“一路红灯魔咒”、车辆前方视线受阻的烦恼、路口等待时老是分心看手机错过绿灯……出行中难免遇到这些小“麻烦”，如果能预知它们，并提前做出判断那该有多好。蜂窝车联网技术（C-V2X）是解决问题的关键技术，福特中国正率先把这一技术应用于国内量产车型上，为出行保驾护航。福特中国打造智慧出行作为一种先进的车用无线通讯技术，C-V2X“车路协同”使得车与车、车与路、车与人之间进行“实时对话”，帮助城市打造安全畅

    ​福特中国 ​福特 ​自动驾驶

  • 自动驾驶创企Vay将于2022年在德国汉堡推出商业化的远程驾驶服务

    据TechCrunch报道，Vay是一家试图通过追求远程驱动的方式使自动驾驶汽车服务更快地进入市场的公司，它已经筹集了9500万美元的B轮融资，以帮助它在2022年的某个时候在德国汉堡推出其第一个商业服务。这家初创公司计划提供一种交通服务，用户可以订购一辆被送到他们家门口的汽车，自己把车开到目的地，然后直接下车，把停车的工作留给远程操作员。新投资者Kinnevik、Coatue和Eurazeo与现有投资者Atomico、La Famiglia和Creandum一起?

  • 约翰迪尔公司的自动驾驶拖拉机将于今年秋季开售

    据约翰迪尔（John Deere）公司称，其8R拖拉机已经在部分客户手中使用了“几个季节”。毕竟，就像任何一种自主机械设备一样，自动驾驶拖拉机并不是那种未经广泛测试就向世界推出的东西。自2019年秋季以来，原型拖拉机已经在田间进行了试点。然而，到2022年秋天，该公司将最终开放该系统的销售。尽管该公司最近收购了Bear Flag Robotics公司，但它表示，这家初创公司的自主技术都没有进入这个系统，该系统已经进行了几年的工作。未来

    ​拖拉机 ​约翰迪尔公司 ​美国工作

  • 英特尔CES三大焦点：笔记本、显卡和自动驾驶

    EyeQ Ultra有助于自动驾驶技术进入寻常百姓家凤凰网科技讯 北京时间1月5日消息，当地时间星期二，英特尔在一次“媒体日”活动上公布了一系列新产品，焦点是笔记本、显卡和自动驾驶。与上一代产品相比，酷睿i9-12900HK性能提升40%，游戏运行速度提升28%。英特尔称包括联想、惠普和戴尔在内的PC厂商，将推出逾100款配置酷睿i9-12900HK的产品。英特尔称本季度将向设备厂商交付Alchemist显卡芯片。在最近数年数据中心等业务面临冲击的?

    ​EyeQUltra ​惠普 ​联想

  • 三星开始为特斯拉自动驾驶计算机生产芯片

    三星已经开始为特斯拉高级辅助驾驶系统 FSD 生产芯片，并着手为自动汽车和自动驾驶汽车市场开发全新车载计算机产品。当前该公司已经开始生产新设备，第一批设备将在 2022 年 1 月的第一周开始进入市场。即将推向市场的特斯拉Cybertruck将首次使用特斯拉最新的Hardware4 计算机。

    ​Cybertruck ​三星 ​特斯拉

  • 特斯拉全自动驾驶Beta 10.8版运行视频曝光

    特斯拉于当地时间12月24日刚刚推出了他们的10.8版全自动驾驶(FSD)软件，按照惯例，人们马上就能看到一段展示该软件运行的视频。10.8版更新日志内容如下：改进了物体属性网络以使得假切入减速减少50%、车道分配错误减少19%；将光子到控制车辆的反应延迟平均提高了20%；在Autopilot中，再生制动的使用范围扩大到了0mph，以实现更平稳的停车和提高能源效率；通过向数据集添加更多的自动标记和模拟训练实例，将VRU（行人、自行车、摩托

    ​能见度 ​自行车道 ​能源效率

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM