沃尔沃计划年底在美国加州推出Ride Pilot自动驾驶功能

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:在CES2022期间，沃尔沃宣布该公司将在今年年低之前在美国加利福尼亚推出其自动驾驶功能Ride Pilot。一旦该功能被批准在高速公路上使用，它将提供给客户。

该公司表示，Ride Pilot功能将作为其计划在今年晚些时候发布的新型电动SUV的付费功能提供给客户，该功能还计划在其他市场发布。

为了创建Ride Pilot，沃尔沃与Zenseact和LiDAR开发商Luminar合作。该功能目前正在瑞典进行测试。沃尔沃表示，Ride Pilot使用Luminar Iris LiDAR传感器，辅以8个摄像头、16个超声波传感器和5个雷达，使软件能够判断深度。

该公司还表示，它将推出持续的无线更新，以确保该功能可以安全使用。沃尔沃AD和移动部门负责人 Martin Kristensson表示：“这将是一项由汽车实际负责驾驶的特性或功能，因此您无需将手放在方向盘上，也无需将视线从道路上移开。”

Ride Pilot被描述为一种无需干预、无需眼睛的系统，这意味着当系统启动时，驾驶员可以自由地做其他事情。这与需要驾驶员持续监控的现有自动驾驶系统不同。