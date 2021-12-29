2021年B站百大口碑国货榜单：有1.89亿用户看开箱测评视频

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:今日，B站正式发布了“bilibili Z100”年轻人的百大口碑国货榜单。榜单分为：美妆个护篇视频饮料篇、数码篇、交通出行篇、办公用品篇、宠物用品篇、休闲娱乐篇等等。

据官方介绍，依托B站大数据平台“Z指数”，榜单真实呈现了Z世代对国货产品的审美趋势和消费喜好。作为拥有2. 67 亿月活的视频社区，B站上这群平均年龄22. 8 岁、50%以上生活在一二线城市的年轻人不仅是中国未来消费的主力军，更是新消费流行的引领者。

据统计，过去一年有1. 89 亿用户在B站观看开箱测评视频，超70%用户把B站作为自己的“选品”基地。相比去年，B站国货国潮相关视频月均播放量增长75%，月均投稿量增长82%。

在B站，新锐品类受欢迎。近一年来，B站新锐家电品类相关视频月均播放量同比增长超116%。例如居家日用榜单中，超 8 成为新锐智能产品且功能更加进阶，包括：云鲸扫拖机器人、方太水槽洗碗机、小米洗烘一体机等一体化居家神器深受喜爱。

B站数据也显示，户外与极限运动相关视频月均播放量同比增长82%，手办模玩相关视频月均播放量同比翻 5 倍。

“bilibili Z100”年轻人的百大口碑国货榜单具体如下：