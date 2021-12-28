Steam主域名被拉黑 或存在违规行为

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:据工信部域名信息备案管理系统显示，12月28日，Steam游戏平台的主域名（steampowered.com）被列入黑名单，访问该域名时，则会跳转至另一域名(store.steampowered.com)。
据蓝鲸财经报道，对此，工信部方面表示，并不清楚该域名被拉黑的原因，也没有收到相关通知，但肯定是有违法违规才会被拉黑。
而针对上述情况，Steam方面暂未回复。
目前，Steam平台可正常登录。
站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:据工信部域名信息备案管理系统显示，12月28日，Steam游戏平台的主域名（steampowered.com）被列入黑名单，访问该域名时，则会跳转至另一域名(store.steampowered.com)。
据蓝鲸财经报道，对此，工信部方面表示，并不清楚该域名被拉黑的原因，也没有收到相关通知，但肯定是有违法违规才会被拉黑。
而针对上述情况，Steam方面暂未回复。
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昨日，工信部召开新闻发布会，介绍“十四五”软件和信息技术服务业发展规划有关情况。在培育国内开源软件生态方面，工信部表示，目前，我国已成为全球开源生态的重要贡献力量，参与国际开源社区协作的开发者数量排名全球第二;企业“拥抱”开源趋势明显
一台省电的冷柜，应该怎么选？在近日发布的国家工信部“能效之星”榜单中，海尔冷柜共有 11 款产品上榜，包括家用冷柜、商用冷柜等全矩阵多款产品。其中，海尔双元变频立式冷柜以能效指数低至30.8%位列第一，海尔冰吧两款产品也在葡萄酒储藏柜品类中包揽前两位。 据了解，海尔冷柜此次获奖的原因主要包括三方面：一是凭借科技的不断创新，为用户实现了绿色节能体验；二是全场景生态的深入布局，满足用户高品质生活需求；三是行业?
在昨日的“2022年ICT深度观察报告会”上，工信部称，今年已累计检测 192 万台APP，弹窗信息关不掉等问题基本清零，工作取得阶段性进展。同时，精准降费深化落实，提前超额完成降费任务。互联网应用改造取得阶段性成果，完成 207 家网站和APP的改造。
在今日的国务院新闻办公室新闻发布会上，针对“智能产品适老化改造进展”的提问，工信部公布数据称，工信部加大政策支持力度，推动公共服务平台建设，集中解决老年人在使用智能化产品、享受智能化服务中遇到的困难。
12 月 21 日， 2021 年全国工业APP和信息消费大赛总决赛颁奖典礼在湖南株洲举行，工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中，工信部总工程师田玉龙，湖南省副省长陈飞出席颁奖典礼。来自“南京哈哈云信息科技有限公司”的创新养老产品首次公开亮相参加角逐，最终胜出获得“信息消费产品创新奖”，后续将被优先推荐入选工业App优秀解决方案、新型信息消费示范项目。据悉，哈哈云的创始人袁九儿是一名海外学成归国创业的 95 后，?
对新能源汽车来说，动力电池是一个消耗品，性能会随着充电次数而衰减，一块动力电池，当其实际容量衰减至额定容量的80%以下时，就不再适用于新能源汽车了。今日，据工信微报公众号消息，有网友表示，自己2014年购买的新能源汽车，现在电池衰减了不少，所以想换块新电池，更换下来的退役电池应该如何处理？对此，工业和信息化部回复称，2018年，工业和信息化部会同有关部门发布实施了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》?
工信部日前公布了 2021 年 1—11 月份通信业经济运行情况。报告显示，1—11 月份，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为 2363 亿元，同比增长 11.1%，在电信业务收入中占比为 17.6%。三家基础电信企业固定语音业务收入 208 亿元，移动语音业务收入 1067 亿元，同比均有下降。
工信部官方公众号工信微报发布通报称，11月3日，针对App超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的App进行了公开通报。
近日，国家工信部公布了 2021 年工业互联网平台创新领航应用案例入围名单。卡奥斯COSMOPlat赋能的“基于卡奥斯平台的大白科技平台化设计创新应用”、“亚东数字化工厂创新应用”以及“5G+智能云服务平台在家电行业的创新应用” 3 大创新成果，分别入选 3 大方向典型案例。 本次案例征集是工信部贯彻落实国家发展工业互联网决策部署，推进工业互联网创新发展开展的重要活动。通过聚焦工业企业发展面临的关键问题，围绕六大应用模式
最近国产游戏大多数受到很多玩家的关注，这款游戏号称是打工人模拟器，整体看下来还是很有意思的，那么这款大多数的游戏什么时候在steam上发售呢？下面就来为大家分享一下上线时间。
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中国海南海花岛 2021 年 12 月25- 28 日12 月 25 日- 28 日，由中国美发美容协会指导，律恩泽雅集团、点石成精品牌咨询机构联合主办的“新美业人大..
近日，游戏《QQ堂》发布停运公告，正式与玩家告别。公告称，因项目组战略计划，《QQ堂》将于 2022 年 4 月 20 日停止中国大陆地区的运营，并关闭游..
“不可能三角”（Trilemma），又称“三元悖论”，在国际金融学中，指的是不可能同时完成货币政策的独立性、资本的自由流动性和汇率稳定性，最多只..
以“选择美丽，天生美丽”为品牌理念的TST庭秘密，是一个非常有爱、有温度的品牌。从 2013 年诞生以来，一直以分享美丽，传递健康为目标，并坚持多..
苹果公司也要进军元宇宙了。据外媒报道，苹果将于明年推出首款MR头戴设备，售价或高达 3000 美元，为苹果历来最贵的穿戴装置。..
近日， 2021 主持人声量大会在珠海市隆重召开，大会以“时代声量，榜样风尚”为主题，共设置五大主题论坛。在开幕式暨“有为——价值示范主论坛”..
Hello，各位宝贝们，离 2022 年开启新进度条的时间越来越近，你准备好给你自己的 2022 年准备什么礼物了吗？如果还没有想好的话，就来看看小编今天..
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12 月 24 日下午，“AI闪耀生物智能·深兰AI生理健康检测仪——扁鹊系统发布会暨青岛生物智能与计算机视觉研究院揭牌”活动举行，青岛市人民政府副..
在今日的360集团战略发布会上，周鸿祎表示，“元宇宙”是在疫情期间“憋”出来的，因为很多国家不能旅行，不能开门做生意，所以大家就纷纷开始在线..
12 月 28 日，iQOO Neo系列另一款新机Neo5 SE于今日上午 10 点在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多等全平台正式开售，iQOO线下专卖店、电竞..
2021 年即将结束，知乎平台也正式发布了 2021 年度盘点，上知乎搜索「知乎2021」即可查看相关内容。..