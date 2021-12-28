Steam主域名被拉黑 或存在违规行为

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:据工信部域名信息备案管理系统显示，12月28日，Steam游戏平台的主域名（steampowered.com）被列入黑名单，访问该域名时，则会跳转至另一域名(store.steampowered.com)。

据蓝鲸财经报道，对此，工信部方面表示，并不清楚该域名被拉黑的原因，也没有收到相关通知，但肯定是有违法违规才会被拉黑。

而针对上述情况，Steam方面暂未回复。

目前，Steam平台可正常登录。